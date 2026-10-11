Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна

Кремъл споделя оценката на американския държавен секретар Марко Рубио, че към момента няма предпоставки за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за руската информационна служба „Вести“.
„Рубио действително е прав. Засега не виждаме никакви предпоставки. Но изкуството на дипломатите се състои именно в това да намерят някаква възможност, която да позволи преминаване към мирно уреждане“, коментира Песков.
По-рано американският държавен секретар заяви на пресконференция по време на посещението си в Португалия, че конфликтът в Украйна е достигнал задънена улица, което може да доведе до изключително опасна ескалация. Рубио потвърди готовността на Вашингтон да съдейства за мирни преговори, но предупреди, че САЩ няма да продължават да влагат ресурси в дипломатически усилия, които не дават резултат.
„Няма да инвестираме в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък“, подчерта американският държавен секретар.
Песков коментира и изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че според Москва отправените от него заплахи срещу Русия имат негативни последици за самата Украйна. Говорителят на Кремъл свърза позицията си с последиците за украинските градове, промишлеността и икономиката.
Относно мирната инициатива на Индия Песков подчерта, че Русия подкрепя цялостно решение на конфликта, което да гарантира устойчиво уреждане за десетилетия напред, вместо отделни частични договорености.
Според индийския вестник Hindustan Times Ню Делхи е предложил на Москва и Киев мирен план от три точки, обхващащ въпроси, свързани с инфраструктурата и търговското корабоплаване. Кремъл потвърди получаването на предложението и заяви, че приветства международните усилия, които могат да допринесат за възобновяване на мирния процес.
Въпреки сходните оценки на Москва и Вашингтон за липсата на напредък в преговорите, позициите на двете страни относно условията за прекратяване на войната остават различни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясно
Коментиран от #70
11:44 11.10.2026
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3 Ибайло Свирчев
11:45 11.10.2026
4 Овчар
11:46 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някъде въобще
11:47 11.10.2026
7 Глей ко стаа ся...!
11:47 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Натовско мислене
Май ще пекат ЕС на бавен огън, докато банките спрат да отпускат заеми.
Но пък гугутки, като България има да купуват стари оръжия на надути цени.....
Коментиран от #28
11:48 11.10.2026
11 Ироничен
Коментиран от #101
11:48 11.10.2026
12 Истината е че:
Коментиран от #22, #27, #29, #32, #39
11:49 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
11:50 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истината е че:
Целта на тази кампания беше заявена открито по време на изслушването. На въпроса как да се противодейства на предполагаемия „страх от война“, който Русия уж подбужда сред населението, Йегер заяви, че Германия трябва да засили „волята си“. Трябва да е „абсолютно ясно“, че страната е „готова“ да „се изправи срещу и да понесе конфликт с всичките му последици“.... !
Коментиран от #42
11:51 11.10.2026
21 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #5 от "К.О.Т.А.К 🐱":и Путин пак му вика: Трай красавице, мая!
11:51 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Не знам
До коментар #2 от "Удрииии по укрофашугите":Дали си даваш сметка, но това “удри” не облагодетелства теб и обикновения човек, а елитите и децата им докато теб ще те бусифицират до две години.
Коментиран от #38
11:54 11.10.2026
26 Обаче - Урсула не дава !
Коментиран от #45
11:55 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А сега ще купуваме...
До коментар #10 от "Натовско мислене":...пак руски петрол,но на петорни цени...,от Тръмпягата де...!
Щото той си опече работата,докато ние козируваме на еврококошките-Урсула и Калас...!
Коментиран от #48
11:58 11.10.2026
29 Интересно
До коментар #12 от "Истината е че:":Агресивна политика???
Кой са нападнали? Коя граница са минали? Какви претенции имат към съседите си, при положение че имат договор за границата.
Коментиран от #58
11:58 11.10.2026
30 От началото на войната,
11:59 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Натовско мислене
До коментар #12 от "Истината е че:":Това не устройва ЕС и САЩ. В Украйна има ресурси за трилиони долари и земя, да изхрани половината свят.
Живеещите на кредит протягат алчни ръчички към Украйна.
Ще вкарват пари в нея, докато вложеното не изпревари възвращаемостите.
12:00 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 От началото на войната....
Франция има дълг от над 1 трилион долара (близо 900 милиарда евро), чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите. Засиленият икономически растеж няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,5%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 8,3% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията....
12:02 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Без нацисти и зелени човечета
12:05 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 стоян георгиев
До коментар #20 от "Истината е че:":Истината е че русия нападна една независима страна с цел да я унищожи.всеки би трябвало да помага на украйна срещу руските фашисти.това е съвсем естествен процес свързан с морала на всеки нормален човек.
Коментиран от #50
12:06 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Края е ясен
12:07 11.10.2026
45 Сашо
До коментар #26 от "Обаче - Урсула не дава !":Зеленски си е съвсем законно на власт! Според украйнската конституция( която е дъздадена много преди проблемите с Русия ), по време на война не се провеждат избори! И понеже тази конституция ее написана мвого атдавна и няма никаква връзка с Русия , и сегашната
война, всичко си е наред!!! И няма смисъл само да се говори за избори, след като се цвае законовото положение!!!
12:07 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 стоян георгиев
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Той се е изяснил.русия става васал на китай за това на китай няма да му трябва чужда територия.само гледай как ще се държи другаря си с джуджето на въпросната среща.
Коментиран от #57, #72
12:07 11.10.2026
48 Интересно
До коментар #28 от "А сега ще купуваме...":Трудна работа. При положение че всички купуват на борсата, Тръмп по 20 $ ли ще го купи за препродава петорно? Вярваш ли?
12:08 11.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ддд
12:08 11.10.2026
52 Без нацификация
До коментар #39 от "Сър Пичук":И без милитаризация ! И пълно зачитане на правата на малцинствата. Войната беше жапочната от Турчинов след преврат и не умувай ! ...
12:08 11.10.2026
53 Хмм
12:08 11.10.2026
54 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #46 от "хахахахха":На колене си ти, когато въртиш тръби на чичаците.
Коментиран от #59, #66
12:09 11.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Първо
До коментар #39 от "Сър Пичук":цял свят видя годините когато Путин предупреждаваше. Ти явно си ги изпуснал! Нахлуването както казваш, е следствие, а не причина! Второ републики обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Русия ги призна и днес е там, а това вече не е Украйна! Пренебрегвайки неща които са се случили, те прави сляп, за неща които се случват!
Коментиран от #88, #102
12:11 11.10.2026
57 ха ха ха ...смешници..
До коментар #47 от "стоян георгиев":Тая мантра много остаре ...
..нещо друго няма ли да измислите ??
То и чичо Дони беше обявил война на Китай , па клекна накрая !!
И Русия му беше враг , ама почна често да си хортува с Путин и да внася горива от Русия !!
Коментиран от #83, #90
12:11 11.10.2026
58 Тоест
До коментар #29 от "Интересно":Нормален отговор няма да получиш.
12:11 11.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 а зеленио палячо
12:12 11.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Православен ходжа
12:14 11.10.2026
65 Сащ са предатели
Коментиран от #99
12:14 11.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #73, #77
12:15 11.10.2026
68 Верно ли бе смотан
До коментар #49 от "Дудов":То е валидно и за агресора
12:17 11.10.2026
69 Украйна е принудена
- публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
- държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара)....
12:17 11.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ПУТИН ПРОДЪЛЖАВА ДА УНИЩОЖАВА
12:17 11.10.2026
72 az СВО Победа 81
До коментар #47 от "стоян георгиев":Продължаваш да живееш и разсъждаваш в рамките на стария свят, който си отива пред очите ни. Старите пропагандни категории, в които е застинала мисълта ти, днес изглеждат смешни и нелепи до абдурд.
Коментиран от #92, #95, #104
12:18 11.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 А ИСТИНАТА Е
До коментар #73 от "А ИСТИНАТА Е":Че азофци са на дъното на Черно море.
12:19 11.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Германия !
2026 година:
Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро.
Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
2027 година:
Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г..Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета...
12:20 11.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Американците да ви спасят
Кремълските идиоти сте пътници. Да крак
12:21 11.10.2026
83 стоян георгиев
До коментар #57 от "ха ха ха ...смешници..":Коя мантра?чичо дони мони...русия е зависима от китай технологично а китай и прибира суровините без пари като колонизира забайкалието.нещата за русия стават все по тежки и това ще се види на въпросната среща.
Коментиран от #89, #98, #106
12:22 11.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Питам
Коментиран от #91
12:22 11.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Франция.....
Година 2026
Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
Година 2027
Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години
12:23 11.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ха ха майтапчии
До коментар #57 от "ха ха ха ...смешници..":САЩ произвежда 20 000 000 тона за месец. И опира до 300 000. За дребни пари сигурно
12:24 11.10.2026
91 ОГГОВАРЯТ
До коментар #85 от "Питам":Когато азофци изплуват от дъното на Черно море.
12:24 11.10.2026
92 стоян георгиев
До коментар #72 от "az СВО Победа 81":Кое е ново?кгб офицера на 74 години ли ?хах...точно това е новото а?многополюсен свят дето толкова искате да дойде с регионалните войни и окупации.да се върнем в средновековието а?това ли е новото?
12:24 11.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Косата
До коментар #72 от "az СВО Победа 81":Пътник си.Дърт кополледяк.Студен ше те целуват.
12:25 11.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ъхъъъ....
До коментар #65 от "Сащ са предатели":последиците за Европа ще бъдат катастрофални за десетилетия ! За Европа момче... Ситуацията вече е неспасяема реално
12:27 11.10.2026
100 Убаво
12:28 11.10.2026
101 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #11 от "Ироничен":🤡 Зеленски ще бъде клоун в московския цирк. 😱🤪
12:28 11.10.2026
102 Второ
До коментар #56 от "Първо":Русия е там преди автономията.😉
12:28 11.10.2026
103 Един
12:29 11.10.2026
104 Тихо пик044!
До коментар #72 от "az СВО Победа 81":Не си подготвен.
12:29 11.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Само питам
До коментар #83 от "стоян георгиев":Къде в Ес се произвеждат телефони , компютри , таблети ,телевизори , чипове , лаптопи ??!!
12:30 11.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #112, #114
12:31 11.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Зеленски историята трябва да чете !
12:32 11.10.2026
111 Копейкотрошач
До коментар #105 от "Укроизкормвач":И какво като съм жена? Ще ти строша чепа!
12:33 11.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 ЩО ТА С МАЗГИ В ГОЛАВУ НЕ ТАК
УБИХА МНОГО ХОРА ТИЯ РУСНАЦИ И ДОСТА РАЗРУШЕНИЯ ИЗВЪРШИХА В УКРАЙНА.
ФАКТ. Трябва да се възпрър иначе ще има по големи последици рано или късно и за други държави.
12:33 11.10.2026
114 ХА ХА
До коментар #108 от "Удри копейката с манивелата!":Много са се изнервили днеска бандер нацистите.
12:34 11.10.2026