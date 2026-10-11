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Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна

11 Октомври, 2026 11:43 1 337 114

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна

Москва подкрепи оценката на Марко Рубио, че конфликтът е в задънена улица и съществува риск от опасна ескалация

Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Кремъл споделя оценката на американския държавен секретар Марко Рубио, че към момента няма предпоставки за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за руската информационна служба „Вести“.

„Рубио действително е прав. Засега не виждаме никакви предпоставки. Но изкуството на дипломатите се състои именно в това да намерят някаква възможност, която да позволи преминаване към мирно уреждане“, коментира Песков.

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По-рано американският държавен секретар заяви на пресконференция по време на посещението си в Португалия, че конфликтът в Украйна е достигнал задънена улица, което може да доведе до изключително опасна ескалация. Рубио потвърди готовността на Вашингтон да съдейства за мирни преговори, но предупреди, че САЩ няма да продължават да влагат ресурси в дипломатически усилия, които не дават резултат.

„Няма да инвестираме в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък“, подчерта американският държавен секретар.

Песков коментира и изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че според Москва отправените от него заплахи срещу Русия имат негативни последици за самата Украйна. Говорителят на Кремъл свърза позицията си с последиците за украинските градове, промишлеността и икономиката.

Относно мирната инициатива на Индия Песков подчерта, че Русия подкрепя цялостно решение на конфликта, което да гарантира устойчиво уреждане за десетилетия напред, вместо отделни частични договорености.

Според индийския вестник Hindustan Times Ню Делхи е предложил на Москва и Киев мирен план от три точки, обхващащ въпроси, свързани с инфраструктурата и търговското корабоплаване. Кремъл потвърди получаването на предложението и заяви, че приветства международните усилия, които могат да допринесат за възобновяване на мирния процес.

Въпреки сходните оценки на Москва и Вашингтон за липсата на напредък в преговорите, позициите на двете страни относно условията за прекратяване на войната остават различни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    25 13 Отговор
    Условието е зелката на Зельо!

    Коментиран от #70

    11:44 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ибайло Свирчев

    16 7 Отговор
    не харесва това

    11:45 11.10.2026

  • 4 Овчар

    24 9 Отговор
    До последния украински баламурник който стреля в грешната посока..! Зимата ще си каже тежката дума..!

    11:46 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някъде въобще

    13 7 Отговор
    постигнали ли "напредък“ САЩ ? Американският държавен секретар има ли въобще нещо с което може да се похвали преди изборите ? ..

    11:47 11.10.2026

  • 7 Глей ко стаа ся...!

    22 7 Отговор
    Зелко,като заплаче отново на рамото на Урсула и Калас...,а бандата на Мирчев,като вземе да му приглася...

    11:47 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Натовско мислене

    22 7 Отговор
    Май Киев не е бил планиран за три дни.
    Май ще пекат ЕС на бавен огън, докато банките спрат да отпускат заеми.
    Но пък гугутки, като България има да купуват стари оръжия на надути цени.....

    Коментиран от #28

    11:48 11.10.2026

  • 11 Ироничен

    21 4 Отговор
    Ако настъпи мир, Зеленски ще изгуби позицията си на най-специален човек в света. Кой ще го посреща като знаменитост и ще му харизва трилиони?

    Коментиран от #101

    11:48 11.10.2026

  • 12 Истината е че:

    19 9 Отговор
    Трябва да има дългосрочни последици от потенциалните споразумения и Украйна да да бъде принудена да се съгласи с решения, които да ограничат способността ѝ да води каквато и да била агресивна политика в бъдеще.

    Коментиран от #22, #27, #29, #32, #39

    11:49 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    9 14 Отговор
    Отговора може да се перефразира.за сега не можем да окупираме украйна.украинците не ни позволяват

    11:50 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината е че:

    9 2 Отговор
    Германското правителство систематично прекрачва един праг след друг. То разшири доставките си на оръжие, за да включи системи, способни да поразяват цели далеч зад фронтовата линия. Сега работи за напредък в съвместното разработване и производство на такива оръжия с Украйна. В този контекст твърдението на Йегер, че Русия „налага“ конфронтация на Германия, разкрива истинската ѝ функция: става въпрос за превантивно прехвърляне на отговорността за последиците от тази политика върху противниковия лагер.
    Целта на тази кампания беше заявена открито по време на изслушването. На въпроса как да се противодейства на предполагаемия „страх от война“, който Русия уж подбужда сред населението, Йегер заяви, че Германия трябва да засили „волята си“. Трябва да е „абсолютно ясно“, че страната е „готова“ да „се изправи срещу и да понесе конфликт с всичките му последици“.... !

    Коментиран от #42

    11:51 11.10.2026

  • 21 К.О.Т.А.К 🐱

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    и Путин пак му вика: Трай красавице, мая!

    11:51 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не знам

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Удрииии по укрофашугите":

    Дали си даваш сметка, но това “удри” не облагодетелства теб и обикновения човек, а елитите и децата им докато теб ще те бусифицират до две години.

    Коментиран от #38

    11:54 11.10.2026

  • 26 Обаче - Урсула не дава !

    13 2 Отговор
    То (май) условието (за мир) е само едно - Зеленски (мигом) да подаде оставка и да организира провеждането на на много (ама - много) закъснелите избори , на които украинците да изберат ново ръководство на страната си (ако са крайни мазохисти - могат да си изберат Зеленски отнво) .

    Коментиран от #45

    11:55 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А сега ще купуваме...

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Натовско мислене":

    ...пак руски петрол,но на петорни цени...,от Тръмпягата де...!
    Щото той си опече работата,докато ние козируваме на еврококошките-Урсула и Калас...!

    Коментиран от #48

    11:58 11.10.2026

  • 29 Интересно

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е че:":

    Агресивна политика???
    Кой са нападнали? Коя граница са минали? Какви претенции имат към съседите си, при положение че имат договор за границата.

    Коментиран от #58

    11:58 11.10.2026

  • 30 От началото на войната,

    5 2 Отговор
    започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война. Съществуват и опасения, че нарастващата френска дългова криза може да започне да се отразява на останалата част от еврозоната, тъй като еврото падна до най-ниското си ниво от 17 месеца спрямо щатския долар при отварянето на пазарите тази седмица. Лий Хардман, старши валутен анализатор в японската глобална финансова група MUFG, заяви пред Financial Times ( FT ), че спадът на еврото е „подхранван от засилени опасения относно дестабилизиращи финансови условия в еврозоната, предизвикани от рязкото разпродаване на френски държавни облигации“. Подобно на други, той се опасява, че нарастващата доходност по френските облигации ще доведе до фрагментация, когато доходността по облигациите в по-финансово нестабилни икономики започне рязко да се покачва над останалите.

    11:59 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Натовско мислене

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е че:":

    Това не устройва ЕС и САЩ. В Украйна има ресурси за трилиони долари и земя, да изхрани половината свят.
    Живеещите на кредит протягат алчни ръчички към Украйна.
    Ще вкарват пари в нея, докато вложеното не изпревари възвращаемостите.

    12:00 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 От началото на войната....

    3 1 Отговор
    Тези предупреждения за кризата с лихвените проценти, която се задава в много други страни, тъй като лихвените плащания поглъщат все по-голям дял от държавните разходи, не са неоснователни. Очаква се разходите за обслужване на дълга на Франция да се увеличат с 25 процента тази година, за да достигнат 65 милиарда евро. Това е повече от разходите, които се харчат за образование или военни. Общият държавен дълг е 3,5 трилиона евро, или 120 процента от БВП.
    Франция има дълг от над 1 трилион долара (близо 900 милиарда евро), чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите. Засиленият икономически растеж няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,5%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 8,3% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията....

    12:02 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Без нацисти и зелени човечета

    4 5 Отговор
    един от вариантите може да бъде въвеждането на външно управление в Украйна под егидата на ООН.

    12:05 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян георгиев

    8 10 Отговор

    До коментар #20 от "Истината е че:":

    Истината е че русия нападна една независима страна с цел да я унищожи.всеки би трябвало да помага на украйна срещу руските фашисти.това е съвсем естествен процес свързан с морала на всеки нормален човек.

    Коментиран от #50

    12:06 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Края е ясен

    8 7 Отговор
    от преди да почне конфликта. В началото имаше възможност да се спре и Украйна да запази територии, но господарите на зеленски не позволиха! Сега ще свърши, като Украйна е от Днепър на запад, а Русия от Днепър на изток, продажният режим ще се срине и така ще приключи! Не е ясно само какво ще се случи с продажника зеленски, унищожил Украйна заради заповедите на господарите си и хилядите жертви!

    12:07 11.10.2026

  • 45 Сашо

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "Обаче - Урсула не дава !":

    Зеленски си е съвсем законно на власт! Според украйнската конституция( която е дъздадена много преди проблемите с Русия ), по време на война не се провеждат избори! И понеже тази конституция ее написана мвого атдавна и няма никаква връзка с Русия , и сегашната
    война, всичко си е наред!!! И няма смисъл само да се говори за избори, след като се цвае законовото положение!!!

    12:07 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Той се е изяснил.русия става васал на китай за това на китай няма да му трябва чужда територия.само гледай как ще се държи другаря си с джуджето на въпросната среща.

    Коментиран от #57, #72

    12:07 11.10.2026

  • 48 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "А сега ще купуваме...":

    Трудна работа. При положение че всички купуват на борсата, Тръмп по 20 $ ли ще го купи за препродава петорно? Вярваш ли?

    12:08 11.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ддд

    3 4 Отговор
    Държавите създаващи войни, ни обясняват че нямало условя за мир, защото нападнатите държави , се отбраняват и тези престъпници не могат да ги превземат.

    12:08 11.10.2026

  • 52 Без нацификация

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Сър Пичук":

    И без милитаризация ! И пълно зачитане на правата на малцинствата. Войната беше жапочната от Турчинов след преврат и не умувай ! ...

    12:08 11.10.2026

  • 53 Хмм

    3 6 Отговор
    Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна. Тоест условията са без условна капитулация на Киев, тоест Украйна нито нападна Русия нито някога ще го направи, вместо Русия да си живее като Швейцария и совободно да си живее с Европа с НАТО просто реши че Украйна не са държава искат я цялата била руска а укрите са били руснаци с промит мозък а световните русофили казаха че унищожаването на Украйна е постигане на мир с Москва и единствените преговори се водят от по силния и само ако има предпоставки са успешно поглъщане на Украйна от Русия като черна дупка, а Тръмп който се държи глупаво и диктаторски просто да реши собствените си проблеми с горивото решава да направи дизелова сделка с Путин същото стана Рибенроп Молотов през втората световна когато по малкия диктатор удари в гръб по големия диктатор същото е при Москва и Вашингтон докато тогава по средата бяхпа ЕВропа сега по средата между тях се включва нов играч Китай с собствени импрески амбиции които са скрити но ще се проявят при напомпане на мусколи сразширението на ядрения си арсенал

    12:08 11.10.2026

  • 54 К.О.Т.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "хахахахха":

    На колене си ти, когато въртиш тръби на чичаците.

    Коментиран от #59, #66

    12:09 11.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Първо

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Сър Пичук":

    цял свят видя годините когато Путин предупреждаваше. Ти явно си ги изпуснал! Нахлуването както казваш, е следствие, а не причина! Второ републики обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Русия ги призна и днес е там, а това вече не е Украйна! Пренебрегвайки неща които са се случили, те прави сляп, за неща които се случват!

    Коментиран от #88, #102

    12:11 11.10.2026

  • 57 ха ха ха ...смешници..

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Тая мантра много остаре ...
    ..нещо друго няма ли да измислите ??
    То и чичо Дони беше обявил война на Китай , па клекна накрая !!
    И Русия му беше враг , ама почна често да си хортува с Путин и да внася горива от Русия !!

    Коментиран от #83, #90

    12:11 11.10.2026

  • 58 Тоест

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Интересно":

    Нормален отговор няма да получиш.

    12:11 11.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 а зеленио палячо

    6 2 Отговор
    Що избега вчера от Маями ?!

    12:12 11.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Православен ходжа

    10 7 Отговор
    Спре ли войната в Украйна войските ще се върнат в Русия и тогава Путин е пътник. За това Кремъл няма да позволи това скоро да се случи. Да припомням ли какво стана, когато руските войски се върнаха от Афганистан?

    12:14 11.10.2026

  • 65 Сащ са предатели

    8 6 Отговор
    Тръмп и САЩ в този момент се показват като най-слабото звено в демократичният свят. Това ще се помни завинаги и всеки ще знае, че на САЩ не може да се разчита. И тръмп и путин все някой ден ще си заминат, но последиците за рф и сащ ще бъдат катастрофални за десетилетия.

    Коментиран от #99

    12:14 11.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 УДРИ С ЛОПАТАТА

    5 5 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #73, #77

    12:15 11.10.2026

  • 68 Верно ли бе смотан

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Дудов":

    То е валидно и за агресора

    12:17 11.10.2026

  • 69 Украйна е принудена

    3 4 Отговор
    постоянно да взема пари назаем от международни партньори, но засега изплаща много по-малко, отколкото взема назаем . Въпреки това, според резултатите от август, общият размер на държавния дълг и гарантирания от държавата дълг на Украйна възлиза на 9 602,89 милиарда гривни (185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара).Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва:
    - публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
    вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
    - държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
    гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
    гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара)....

    12:17 11.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ПУТИН ПРОДЪЛЖАВА ДА УНИЩОЖАВА

    3 4 Отговор
    Европейския новофашизм.

    12:17 11.10.2026

  • 72 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Продължаваш да живееш и разсъждаваш в рамките на стария свят, който си отива пред очите ни. Старите пропагандни категории, в които е застинала мисълта ти, днес изглеждат смешни и нелепи до абдурд.

    Коментиран от #92, #95, #104

    12:18 11.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 А ИСТИНАТА Е

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "А ИСТИНАТА Е":

    Че азофци са на дъното на Черно море.

    12:19 11.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Германия !

    1 2 Отговор
    През 2026 г. общият обем на плащанията по падежи на съществуващ дълг (главници) на федералното правителство на Германия възлиза на 309,4 милиарда евро. Тези плащания са заложени в официалния емисионен календар на германската Финансова агенция ..Финансова рамка и плащания за 2026 и 2027 г. Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди:
    2026 година:
    Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро.
    Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
    2027 година:
    Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г..Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета...

    12:20 11.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Американците да ви спасят

    2 2 Отговор
    Сделката с дизела отпадна.
    Кремълските идиоти сте пътници. Да крак

    12:21 11.10.2026

  • 83 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "ха ха ха ...смешници..":

    Коя мантра?чичо дони мони...русия е зависима от китай технологично а китай и прибира суровините без пари като колонизира забайкалието.нещата за русия стават все по тежки и това ще се види на въпросната среща.

    Коментиран от #89, #98, #106

    12:22 11.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Питам

    1 0 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #91

    12:22 11.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Франция.....

    1 1 Отговор
    Финансови параметри и падежи по години
    Година 2026
    Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
    Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
    Година 2027
    Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
    Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години

    12:23 11.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ха ха майтапчии

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "ха ха ха ...смешници..":

    САЩ произвежда 20 000 000 тона за месец. И опира до 300 000. За дребни пари сигурно

    12:24 11.10.2026

  • 91 ОГГОВАРЯТ

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Питам":

    Когато азофци изплуват от дъното на Черно море.

    12:24 11.10.2026

  • 92 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа 81":

    Кое е ново?кгб офицера на 74 години ли ?хах...точно това е новото а?многополюсен свят дето толкова искате да дойде с регионалните войни и окупации.да се върнем в средновековието а?това ли е новото?

    12:24 11.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Косата

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа 81":

    Пътник си.Дърт кополледяк.Студен ше те целуват.

    12:25 11.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ъхъъъ....

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Сащ са предатели":

    последиците за Европа ще бъдат катастрофални за десетилетия ! За Европа момче... Ситуацията вече е неспасяема реално

    12:27 11.10.2026

  • 100 Убаво

    1 1 Отговор
    Украинците тази зима ще ви зачистят.

    12:28 11.10.2026

  • 101 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ироничен":

    🤡 Зеленски ще бъде клоун в московския цирк. 😱🤪

    12:28 11.10.2026

  • 102 Второ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Първо":

    Русия е там преди автономията.😉

    12:28 11.10.2026

  • 103 Един

    0 0 Отговор
    Украйна ще създаде условия.

    12:29 11.10.2026

  • 104 Тихо пик044!

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа 81":

    Не си подготвен.

    12:29 11.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Къде в Ес се произвеждат телефони , компютри , таблети ,телевизори , чипове , лаптопи ??!!

    12:30 11.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Удри копейката с манивелата!

    0 0 Отговор
    До изправяне!На манивелата.

    Коментиран от #112, #114

    12:31 11.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Зеленски историята трябва да чете !

    0 0 Отговор
    Швеция: По време на Прутската кампания (1710–1713 г.) кралят на Швеция Карл XII бяга в Османската империя след разгрома при Полтава, подтиква султана към война и координира действията си с него. И после ? .... Знаем нали ?

    12:32 11.10.2026

  • 111 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Укроизкормвач":

    И какво като съм жена? Ще ти строша чепа!

    12:33 11.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 ЩО ТА С МАЗГИ В ГОЛАВУ НЕ ТАК

    0 0 Отговор
    ТИЯ РУСНАЦИ НАЙ ДОБРЕ ДА СЕ МАХАТ ОТ УКРАЙНА. УКРАЙНА Е ВЕЧЕ ДОСТА ГОДИНИ ОТДЕЛНА СОВЕРЕННА ДЪРЖАВА. КАКТО И ДРУГИ БИВШИ РЕПУБЛИКИ ОТ БИВШ СССР.
    УБИХА МНОГО ХОРА ТИЯ РУСНАЦИ И ДОСТА РАЗРУШЕНИЯ ИЗВЪРШИХА В УКРАЙНА.
    ФАКТ. Трябва да се възпрър иначе ще има по големи последици рано или късно и за други държави.

    12:33 11.10.2026

  • 114 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Удри копейката с манивелата!":

    Много са се изнервили днеска бандер нацистите.

    12:34 11.10.2026

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