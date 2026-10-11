Кремъл се съгласи със САЩ: Няма условия за мир в Украйна

Кремъл споделя оценката на американския държавен секретар Марко Рубио, че към момента няма предпоставки за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за руската информационна служба „Вести“.

„Рубио действително е прав. Засега не виждаме никакви предпоставки. Но изкуството на дипломатите се състои именно в това да намерят някаква възможност, която да позволи преминаване към мирно уреждане“, коментира Песков.

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По-рано американският държавен секретар заяви на пресконференция по време на посещението си в Португалия, че конфликтът в Украйна е достигнал задънена улица, което може да доведе до изключително опасна ескалация. Рубио потвърди готовността на Вашингтон да съдейства за мирни преговори, но предупреди, че САЩ няма да продължават да влагат ресурси в дипломатически усилия, които не дават резултат.

„Няма да инвестираме в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък“, подчерта американският държавен секретар.

Песков коментира и изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че според Москва отправените от него заплахи срещу Русия имат негативни последици за самата Украйна. Говорителят на Кремъл свърза позицията си с последиците за украинските градове, промишлеността и икономиката.

Относно мирната инициатива на Индия Песков подчерта, че Русия подкрепя цялостно решение на конфликта, което да гарантира устойчиво уреждане за десетилетия напред, вместо отделни частични договорености.

Според индийския вестник Hindustan Times Ню Делхи е предложил на Москва и Киев мирен план от три точки, обхващащ въпроси, свързани с инфраструктурата и търговското корабоплаване. Кремъл потвърди получаването на предложението и заяви, че приветства международните усилия, които могат да допринесат за възобновяване на мирния процес.

Въпреки сходните оценки на Москва и Вашингтон за липсата на напредък в преговорите, позициите на двете страни относно условията за прекратяване на войната остават различни.