Зеленски въведе три нови пакета санкции срещу Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази, с които въведе в действие три нови санкционни пакета срещу руски граждани, компании и морски съдове. Ограниченията са насочени към производители на балистични ракети, участници в схеми за заобикаляне на финансовите санкции и лица, които според украинските власти действат в интерес на Русия на временно окупирани територии.

Първият списък включва 70 руски граждани, свързани с производството на ракетите „Искандер-М“ и „Циркон“. Санкциите обхващат служители на предприятия от военно-промишления комплекс и химическата промишленост, които осигуряват ракетно гориво, взривни вещества и други компоненти.

„Всеки, който произвежда ракети за удари по украински градове, трябва да разбира: отговорността е лична и тя няма да го подмине“, заяви съветникът на украинския президент по санкционната политика Владислав Власюк.

По думите му Украйна ще работи с международни партньори за синхронизиране на ограниченията не само срещу руските предприятия, но и срещу ключови служители в тях. Част от засегнатите компании вече са под санкции на Украйна, Съединените щати, Европейския съюз и други държави.

Мишена са криптоборси и мрежата А7

Вторият пакет е насочен към лица и компании, които според украинските власти помагат на Русия да заобикаля финансовите ограничения. В него са включени 28 физически и 27 юридически лица. Сред тях са оператори на криптоборси, услуги за обмен на криптовалути, както и техни собственици и ръководители.

Санкции са наложени и на представители на мрежата за паралелно банкиране А7, която публично предлага инструменти за заобикаляне на финансови ограничения. Съединените щати вече са предприемали мерки срещу свързани с тази мрежа лица и организации.

Ограничения за лица и структури от окупираните територии

Третият санкционен пакет обхваща 10 физически и 21 юридически лица, както и два морски съда. Според Офиса на президента на Украйна те подпомагат руската агресия, финансират войната, участват в добива на украински природни ресурси и разпространяват пропаганда на временно окупираните територии.

Сред засегнатите са лица, определени от украинските власти като колаборационисти, както и предприятия, които предоставят интернет и телевизионни услуги, извършват геоложки проучвания или произвеждат електроника и метални изделия в окупираните райони.

Трите решения на Съвета за национална сигурност и отбрана са приети на 30 септември. В съобщението на украинското президентство не се посочва конкретен срок за присъединяване на международни партньори към новите ограничения. Киев обаче заявява, че ще настоява санкциите срещу производителите на руски ракети и техните ключови служители да бъдат координирани с други държави.

Източници: unian.net