Зеленски въведе три нови пакета санкции срещу Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази, с които въведе в действие три нови санкционни пакета срещу руски граждани, компании и морски съдове. Ограниченията са насочени към производители на балистични ракети, участници в схеми за заобикаляне на финансовите санкции и лица, които според украинските власти действат в интерес на Русия на временно окупирани територии.
Първият списък включва 70 руски граждани, свързани с производството на ракетите „Искандер-М“ и „Циркон“. Санкциите обхващат служители на предприятия от военно-промишления комплекс и химическата промишленост, които осигуряват ракетно гориво, взривни вещества и други компоненти.„Всеки, който произвежда ракети за удари по украински градове, трябва да разбира: отговорността е лична и тя няма да го подмине“, заяви съветникът на украинския президент по санкционната политика Владислав Власюк.
По думите му Украйна ще работи с международни партньори за синхронизиране на ограниченията не само срещу руските предприятия, но и срещу ключови служители в тях. Част от засегнатите компании вече са под санкции на Украйна, Съединените щати, Европейския съюз и други държави.
Мишена са криптоборси и мрежата А7
Вторият пакет е насочен към лица и компании, които според украинските власти помагат на Русия да заобикаля финансовите ограничения. В него са включени 28 физически и 27 юридически лица. Сред тях са оператори на криптоборси, услуги за обмен на криптовалути, както и техни собственици и ръководители.
Санкции са наложени и на представители на мрежата за паралелно банкиране А7, която публично предлага инструменти за заобикаляне на финансови ограничения. Съединените щати вече са предприемали мерки срещу свързани с тази мрежа лица и организации.
Ограничения за лица и структури от окупираните територии
Третият санкционен пакет обхваща 10 физически и 21 юридически лица, както и два морски съда. Според Офиса на президента на Украйна те подпомагат руската агресия, финансират войната, участват в добива на украински природни ресурси и разпространяват пропаганда на временно окупираните територии.
Сред засегнатите са лица, определени от украинските власти като колаборационисти, както и предприятия, които предоставят интернет и телевизионни услуги, извършват геоложки проучвания или произвеждат електроника и метални изделия в окупираните райони.
Трите решения на Съвета за национална сигурност и отбрана са приети на 30 септември. В съобщението на украинското президентство не се посочва конкретен срок за присъединяване на международни партньори към новите ограничения. Киев обаче заявява, че ще настоява санкциите срещу производителите на руски ракети и техните ключови служители да бъдат координирани с други държави.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
От страх, сигурно...
Коментиран от #16
21:23 11.10.2026
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8 Тръмп
Коментиран от #11
21:25 11.10.2026
9 Ясно
21:25 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Софиянец
Коментиран от #33
21:27 11.10.2026
14 1111
21:27 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ......
21:28 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Зеления гоблин
21:32 11.10.2026
24 САЩ са предупредили Украйна,
Вашингтон е посочил и вероятността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа и заплашват“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.
21:33 11.10.2026
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30 Евроцент
До коментар #19 от "Този път си прав съдран клошар":Не съди за другите по себе си.
21:38 11.10.2026
31 Анонимен
21:39 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Аас
21:47 11.10.2026
36 Атина Палада
21:51 11.10.2026
37 Мегаум
Коментиран от #41, #42
21:55 11.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чичака
До коментар #38 от "Руските сили за противовъздушна отбрана":Е ,и ?!?!
22:03 11.10.2026
40 Горски
22:04 11.10.2026
41 Нищо
До коментар #37 от "Мегаум":Кво да спечели ЕС от бедна и тежко алкохолизирана Русия.Нищо.
22:06 11.10.2026
42 Аз разбрах какво
До коментар #37 от "Мегаум":Глад, студ и мизерия. И не само го разбрах, но вече го и виждам. Тръмп си топа топката и си прави алъш-вериша с Русия, а ЕС с лекомислените си лидери загива. Това е.
Коментиран от #51
22:06 11.10.2026
43 Удри
22:07 11.10.2026
44 зеленясал
22:09 11.10.2026
45 Любопитно ми е
Коментиран от #48
22:09 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Време е!
22:13 11.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А50
22:18 11.10.2026
50 За Лукойл и Радев санкции кога
Зеленски е човека със 78% рейтинг в САЩ.
Коментиран от #56
22:18 11.10.2026
51 Мегаум
До коментар #42 от "Аз разбрах какво":Вместо да си продават таратайките в Русия подариха пазара на Китай.Вместо да си купуват руските въглеводороди евтино сега се чудят как да изкарат зимата и направиха подарък на Китй да ги купува още по евтино че още повече да смаже европейската икономика.Вместо да се разбират с руснаците сега дават милиярди за въоражаване.Просто наистина не разбирам какъв е интереса от конфронтация.А иначе не съм русофил и изобщо не ми пука за Путин.
22:20 11.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този
22:21 11.10.2026
54 Смях
22:23 11.10.2026
55 Гост
Коментиран от #67
22:23 11.10.2026
56 А какъв
До коментар #50 от "За Лукойл и Радев санкции кога":е рейтинга на САЩ?
Коментиран от #63
22:24 11.10.2026
57 Факт
22:25 11.10.2026
58 Зеленски въведе
22:25 11.10.2026
59 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ГРАБЕЖА НА МУНЧО КРАДЕВ БОТАШОВ И ПОКАЗАНИ ФАКТИ ЗА ПОДЛОГАТА НА ОЛИГАРХИЯТА ЙОТОВИЦА! И ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША!ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.
Коментиран от #69
22:27 11.10.2026
60 Фалит необратим вече.. руска тор
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
22:28 11.10.2026
61 И от САЩ
22:28 11.10.2026
62 ЕДГАР КЕЙСИ
22:28 11.10.2026
63 Ко речи?
До коментар #56 от "А какъв":Има един дето от 2022 година живее в бункер.Кой беше,че му забравихме името? Ходи с токчета и си слага бтокс.
22:28 11.10.2026
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
22:28 11.10.2026
65 БеГемот
22:29 11.10.2026
66 ДрайвингПлежър
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи
22:30 11.10.2026
67 В Русия няма бензин и интернет
До коментар #55 от "Гост":Но има чума.Поразила ти е главният мозАк .
22:30 11.10.2026
68 Доообре
22:30 11.10.2026
69 По големи
До коментар #59 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":букви нямаш ли?
22:30 11.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.