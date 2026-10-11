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Зеленски въведе три нови пакета санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Зеленски въведе три нови пакета санкции срещу Русия

11 Октомври, 2026 21:20 1 750 70

  • володимир зеленски-
  • санкции срещу русия-
  • балистични ракети-
  • криптовалути-
  • окупирани територии

Ограниченията са насочени към производители на балистични ракети, криптосхеми за заобикаляне на финансови санкции и структури на окупираните територии

Зеленски въведе три нови пакета санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази, с които въведе в действие три нови санкционни пакета срещу руски граждани, компании и морски съдове. Ограниченията са насочени към производители на балистични ракети, участници в схеми за заобикаляне на финансовите санкции и лица, които според украинските власти действат в интерес на Русия на временно окупирани територии.

Първият списък включва 70 руски граждани, свързани с производството на ракетите „Искандер-М“ и „Циркон“. Санкциите обхващат служители на предприятия от военно-промишления комплекс и химическата промишленост, които осигуряват ракетно гориво, взривни вещества и други компоненти.

„Всеки, който произвежда ракети за удари по украински градове, трябва да разбира: отговорността е лична и тя няма да го подмине“, заяви съветникът на украинския президент по санкционната политика Владислав Власюк.

По думите му Украйна ще работи с международни партньори за синхронизиране на ограниченията не само срещу руските предприятия, но и срещу ключови служители в тях. Част от засегнатите компании вече са под санкции на Украйна, Съединените щати, Европейския съюз и други държави.

Мишена са криптоборси и мрежата А7

Вторият пакет е насочен към лица и компании, които според украинските власти помагат на Русия да заобикаля финансовите ограничения. В него са включени 28 физически и 27 юридически лица. Сред тях са оператори на криптоборси, услуги за обмен на криптовалути, както и техни собственици и ръководители.

Санкции са наложени и на представители на мрежата за паралелно банкиране А7, която публично предлага инструменти за заобикаляне на финансови ограничения. Съединените щати вече са предприемали мерки срещу свързани с тази мрежа лица и организации.

Ограничения за лица и структури от окупираните територии

Третият санкционен пакет обхваща 10 физически и 21 юридически лица, както и два морски съда. Според Офиса на президента на Украйна те подпомагат руската агресия, финансират войната, участват в добива на украински природни ресурси и разпространяват пропаганда на временно окупираните територии.

Сред засегнатите са лица, определени от украинските власти като колаборационисти, както и предприятия, които предоставят интернет и телевизионни услуги, извършват геоложки проучвания или произвеждат електроника и метални изделия в окупираните райони.

Трите решения на Съвета за национална сигурност и отбрана са приети на 30 септември. В съобщението на украинското президентство не се посочва конкретен срок за присъединяване на международни партньори към новите ограничения. Киев обаче заявява, че ще настоява санкциите срещу производителите на руски ракети и техните ключови служители да бъдат координирани с други държави.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    63 10 Отговор
    Майко мила, този откачи !!! Друго няма какво да се каже!!!
    От страх, сигурно...

    Коментиран от #16

    21:23 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп

    40 6 Отговор
    Кой беше този?!

    Коментиран от #11

    21:25 11.10.2026

  • 9 Ясно

    11 30 Отговор
    Нови високопоставени хористи ще навестят др.Йосиф Кобзон.

    21:25 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Софиянец

    44 7 Отговор
    Клоуна си е клоун 😅

    Коментиран от #33

    21:27 11.10.2026

  • 14 1111

    40 9 Отговор
    От новите санкции, Путин така се е уплашил:ще ходи да му леят куршум, против уплахата от санкциите на зеленски

    21:27 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ......

    40 6 Отговор
    Ганьо , ганьо.......Клоуна - наркоман от кога въвежда санкции срещу Велика Русия ?????

    21:28 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеления гоблин

    42 5 Отговор
    Вместо Украйна да се европеизира, ЕС се украйнизира.

    21:32 11.10.2026

  • 24 САЩ са предупредили Украйна,

    23 6 Отговор
    че ще спрат доставките на оръжие и обмена на разузнавателна информация, ако Киев продължи да нанася удари по Руски нефтопреработвателни заводи ЗАЩОТО ИМА да изпълнява голяма поръчка към САЩ с петрол. Това е обявено от Financial Times, позовавайки се на европейски представители, запознати с разговорите. Американски представители са разговаряли с Киев и с европейски столици в опит да прекратят атаките срещу Руската енергийна инфраструктура. Заплахата засяга и механизма PURL – системата, чрез която Украйна получава Американско оръжие, закупено с финансиране от европейски съюзници.
    Вашингтон е посочил и вероятността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа и заплашват“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.

    21:33 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Евроцент

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Този път си прав съдран клошар":

    Не съди за другите по себе си.

    21:38 11.10.2026

  • 31 Анонимен

    15 4 Отговор
    Петроханският трол даде на късо

    21:39 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аас

    19 4 Отговор
    Спрете му шмъркалото на тоя идиот че да не се чудим колко да се смеем

    21:47 11.10.2026

  • 36 Атина Палада

    19 3 Отговор
    Забранява на руските граждани да отсядат в хотел "метро" в Киев :)

    21:51 11.10.2026

  • 37 Мегаум

    21 3 Отговор
    Така и не разбрах какво точно ще спечели ЕС с конфронтацията си с Русия.

    Коментиран от #41, #42

    21:55 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чичака

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руските сили за противовъздушна отбрана":

    Е ,и ?!?!

    22:03 11.10.2026

  • 40 Горски

    14 1 Отговор
    Хайде да видим политическия и човешки морал на тези лидерки и ръководителки на Европа и всички нас. Първата- с доста съмнителна полит. кариера в Германия, разследвана там, след което назначена на най-високото място в Евросъюза, а там позната с далаверите около Ковид-19. Иначе има 7 деца, забележително. Втората-два пъти се жени, като при първия брак има паралелна връзка с друг мъж от когото има син. След това се жени отново, а сегашния й съпруг има сериозни бизнесинтереси и търгува с Русия въпреки налаганите от жена му най-жестоки санкции и забрани. Без разбира се да споменаваме най-познатото-миналото на семейството и роднините и. Всичко преминало между най.високи постове в КПСС и СС. Само на мен ли ми се струва , че ЕС се ръководи от тотално неадекватни , да не кажа ЛУДИ управници ? Че то при Фиркача Жан Клод Юнкер си бяхме хиляди пъти по-добре . Човекът вЕрно обичаше да си посръбва , но поне когато не беше пиян , беше В ЧАС с нещата ! А тия са НЕСПАСЯЕМИ ! И явно ще угробят всички ни ! Санкции , санкции , санкции ... и накрая какво ? САЩ и Русия си стиснаха ръцете , реките от дизел потекоха , Путин вече си дипли пачките с милиарди , а ЕС го духа и то здраво ! И в името на какво ? На един сбъркан наркоман , който за разлика от Юнкер НИКОГА не изтрезнява ? Заради него ли вече започнахме да я караме на изпарения ? Амииии ... май е време ЕС да стане като една голяма Франция , и всички да излезем с големите МЕТЛИ ! Щото явно друг начин НЯМА.

    22:04 11.10.2026

  • 41 Нищо

    2 14 Отговор

    До коментар #37 от "Мегаум":

    Кво да спечели ЕС от бедна и тежко алкохолизирана Русия.Нищо.

    22:06 11.10.2026

  • 42 Аз разбрах какво

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мегаум":

    Глад, студ и мизерия. И не само го разбрах, но вече го и виждам. Тръмп си топа топката и си прави алъш-вериша с Русия, а ЕС с лекомислените си лидери загива. Това е.

    Коментиран от #51

    22:06 11.10.2026

  • 43 Удри

    5 13 Отговор
    Руснаците ще се съобразяват със санкциите на Зеленски, иначе ще гризнат дръвцето.

    22:07 11.10.2026

  • 44 зеленясал

    5 1 Отговор
    Маша и мечока какви ракети произвежда?

    22:09 11.10.2026

  • 45 Любопитно ми е

    7 3 Отговор
    Зеленски, защо се ограничаваш със санкции само срещу Земята? Наложи санкции срещу Млечния път и световната Галактика!

    Коментиран от #48

    22:09 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Време е!

    2 0 Отговор
    Изяж ги Спасе! Ти си новият Наполеон и Хитлер, взети заедно.

    22:13 11.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А50

    1 1 Отговор
    Да се смее ли човек да се чуди ли

    22:18 11.10.2026

  • 50 За Лукойл и Радев санкции кога

    3 2 Отговор
    За тия дето питат кой бил тоя Зеленски.
    Зеленски е човека със 78% рейтинг в САЩ.

    Коментиран от #56

    22:18 11.10.2026

  • 51 Мегаум

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Аз разбрах какво":

    Вместо да си продават таратайките в Русия подариха пазара на Китай.Вместо да си купуват руските въглеводороди евтино сега се чудят как да изкарат зимата и направиха подарък на Китй да ги купува още по евтино че още повече да смаже европейската икономика.Вместо да се разбират с руснаците сега дават милиярди за въоражаване.Просто наистина не разбирам какъв е интереса от конфронтация.А иначе не съм русофил и изобщо не ми пука за Путин.

    22:20 11.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този

    3 0 Отговор
    във война ли и с Русия или не е? Смешно е да налагаш санкции на страна с която воюваш.

    22:21 11.10.2026

  • 54 Смях

    2 2 Отговор
    Това е все едно Хитлер да беше въвел санкции през 1945г. на руски граждани и предприятия!)) Зелената въшка още не знае, че най късно до 5 месеца ще подпише капитулацията и ще отиде на курорт в Сибир.

    22:23 11.10.2026

  • 55 Гост

    1 1 Отговор
    Той? Подписал? Три санкции? Тия го спукаха от бой, той автографи раздава...

    Коментиран от #67

    22:23 11.10.2026

  • 56 А какъв

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "За Лукойл и Радев санкции кога":

    е рейтинга на САЩ?

    Коментиран от #63

    22:24 11.10.2026

  • 57 Факт

    1 1 Отговор
    Хахахахахах

    22:25 11.10.2026

  • 58 Зеленски въведе

    1 1 Отговор
    35 гривни вход на тоалетната в метрото. Тва е

    22:25 11.10.2026

  • 59 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

    1 1 Отговор
    УВЕРИХТЕ ЛИ СЕ - ФАЛИТ НА РУСКАТА ХИБРИДКА!
    9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ГРАБЕЖА НА МУНЧО КРАДЕВ БОТАШОВ И ПОКАЗАНИ ФАКТИ ЗА ПОДЛОГАТА НА ОЛИГАРХИЯТА ЙОТОВИЦА! И ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША!ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.

    Коментиран от #69

    22:27 11.10.2026

  • 60 Фалит необратим вече.. руска тор

    1 0 Отговор
    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
    Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
    Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
    Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.

    22:28 11.10.2026

  • 61 И от САЩ

    1 0 Отговор
    Ли ги въведе ?

    22:28 11.10.2026

  • 62 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    28 КОМЕНТАРА СА КОНТРА НА КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР ..................... 20 КОМЕНТАРА ВЪЗХВАЛЯВАТ УБИЕЦА ...................... ЩО ЗА МОРАЛ ИМАТ ТЕЗИ СЪЩЕСТВА ? ? ? ....................

    22:28 11.10.2026

  • 63 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "А какъв":

    Има един дето от 2022 година живее в бункер.Кой беше,че му забравихме името? Ходи с токчета и си слага бтокс.

    22:28 11.10.2026

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    22:28 11.10.2026

  • 65 БеГемот

    0 0 Отговор
    Е , Тръмп що не го харесва не знам...чи той същият въздухар кат него....или не търпи конкуренция ....

    22:29 11.10.2026

  • 66 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи

    22:30 11.10.2026

  • 67 В Русия няма бензин и интернет

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Но има чума.Поразила ти е главният мозАк .

    22:30 11.10.2026

  • 68 Доообре

    0 0 Отговор
    оператори на криптоборси, услуги за обмен на криптовалути, както и техни собственици и ръководители няма да ходят в Украйна ... хахахаха.... и Влад Танев няма и се е разплакал даже от смях ...

    22:30 11.10.2026

  • 69 По големи

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    букви нямаш ли?

    22:30 11.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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