Корабът EMIL е изведен от българската икономическа зона

Корабът EMIL е изведен от изключителната икономическа зона на България и вече се намира на 65 мили от Босфора. Плавателният съд, който беше ударен от дрон край Одеса, е бил дрейфувал близо две седмици в Черно море и е закачен с влекач от Турция. Това обяви в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, цитиран от Нова тв.

ABLE се отдалечава от българските води

Вторият кораб, ударен в Черно море – ABLE, продължава да се наблюдава. По думите на Пеев плавателният съд се движи с курс на юг, дори на изток, и се отдалечава от българските води.

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„Имаме план, по който да реагираме, ако той наближи нашите води. Засега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснения относно потенциалното му навлизане в наши води“, заяви Георги Пеев.

Министърът посочи, че не се предвиждат нови военни операции в района на двата атакувани кораба.

Обсъжда се нов спасителен кораб

Държавата обсъжда закупуването на нов кораб за морски спасителни операции. По думите на Пеев първо трябва да бъдат изготвени техническите спецификации и да бъде осигурено финансиране.

„Работим по тази тема, но не мога да посоча краен срок“, каза министърът на транспорта и съобщенията.

Обсъждат се и възможности за европейско финансиране. „В момента сме инициирали работни срещи, на които да уточним техническата спецификация за такъв кораб, след което да търсим финансиране и възможност за закупуването му“, заяви Пеев.

Операцията по спасяването на моряците

По повод операцията за търсене и спасяване на моряците от кораба, който потъна при атаката с дронове, Пеев заяви, че тя е била проведена професионално със средствата, с които държавата разполага.

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„Имаше много спекулации дали е прекратена навреме, но разполагам с пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни“, посочи той.