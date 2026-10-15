Сериозно меле между фенове - 32-ма за арестуваните ултраси на Балканите

Сериозно меле между фенове на Хайдук Сплит и Аякс се е разразило през изминалата нощ в хърватския град, където днес двата отбора ще се срещнат в мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Според „Далматински портал“ около 150 ултраси на Хайдук от групировката „Торсида“ са нападнали пристигнали в Сплит привърженици на Аякс. Екшънът се е разиграл на пешеходна алея „Рива“ на адриатическото крайбрежие.

Съобщава се за 32 арестувани. Сред тях има 13 хървати и 19 чуждестранни граждани.

🚨🔥 KAOS U SPLITU! MASOVNA TUČNJAVA NAVIJAČA, POLICIJA NA NOGAMA! Prema informacijama koje stižu s terena, pripadnici Torcide navodno su napali navijače Ajaxa! U centru Splita izbila je masovna tučnjava, a svjedoci tvrde da su morali bježati s Rive dok je velika skupina sudionika sukoba jurila prema Bačvicama. 🚨 Prema porukama s terena, specijalna policija traga za skupinom od dvadesetak muškaraca u centru grada. Policijske ekipe navodno su raspoređene i na Kampusu, kod rotacija te u blizini hotela Radisson. ⚠️ SPLIT POD OPSADOM NAVIJAČKIH SKUPINA!** Sukobi, potjere i policijske intervencije usred noći. Gradom kruže upozorenja građanima da izbjegavaju pojedine lokacije. 📹 POGLEDAJTE SNIMKU! Informacije o sudionicima i opsegu sukoba zasad nisu službeno potvrđene.