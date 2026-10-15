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Сериозно меле между фенове - 32-ма за арестуваните ултраси на Балканите

Сериозно меле между фенове - 32-ма за арестуваните ултраси на Балканите

15 Октомври, 2026 12:30 658 1

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Привърженици на Хайдук (Сплит) нападнали фенове на Аякс

Сериозно меле между фенове - 32-ма за арестуваните ултраси на Балканите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозно меле между фенове на Хайдук Сплит и Аякс се е разразило през изминалата нощ в хърватския град, където днес двата отбора ще се срещнат в мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Според „Далматински портал“ около 150 ултраси на Хайдук от групировката „Торсида“ са нападнали пристигнали в Сплит привърженици на Аякс. Екшънът се е разиграл на пешеходна алея „Рива“ на адриатическото крайбрежие.

Съобщава се за 32 арестувани. Сред тях има 13 хървати и 19 чуждестранни граждани.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами то и името такова - хайдук

    4 0 Отговор
    Дай им хайдутлуци да вършат.

    12:42 15.10.2026

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