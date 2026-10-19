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Удивителна серия на Барселона приключи

Удивителна серия на Барселона приключи

19 Октомври, 2026 09:59 924 0

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  • женски футбол

Краят сложи Реал Сосиедад, който на своя стадион спечели с 2:1

Удивителна серия на Барселона приключи - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Удивителната серия на женския отбор на Барселона без загуба, продължила 350 дни, приключи. Краят сложи Реал Сосиедад, който на своя стадион спечели с 2:1.

Барселона поведе още в първата минута чрез Патрисия Гихаро, но допусна пълен обрат още до почивката. Сесилия Маркос (13) и Айноа Марин в продължението на първото полувреме донесоха паметната победа на Реал Сосиедад.

За отбелязване е, че за последно те бяха загубили от същия съперник на 2 ноември миналата година с 0:1. Оттогава насам тимът записа 45 поредни официални мача без загуба, от които 42 завършиха с победа.


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