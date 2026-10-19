Удивителна серия на Барселона приключи

Удивителната серия на женския отбор на Барселона без загуба, продължила 350 дни, приключи. Краят сложи Реал Сосиедад, който на своя стадион спечели с 2:1.

Барселона поведе още в първата минута чрез Патрисия Гихаро, но допусна пълен обрат още до почивката. Сесилия Маркос (13) и Айноа Марин в продължението на първото полувреме донесоха паметната победа на Реал Сосиедад.

За отбелязване е, че за последно те бяха загубили от същия съперник на 2 ноември миналата година с 0:1. Оттогава насам тимът записа 45 поредни официални мача без загуба, от които 42 завършиха с победа.