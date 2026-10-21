Новият собственик на Левски махна човек на Сираков, подготвя нова бомба

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев е назначил на работа в клуба бивш маркетингов директор на Комо, научи БЛИЦ. Той ще замени Виктор Викторов, заемал същия пост почти две години - от 13 декември 2024 година. Последният беше доведен на „Герена“ от Наско Сираков и минаваше на негов човек.Новини в реално време

„Виктор е добро момче, но няма нужния опит, за да заема такава важна позиция в Левски. Идващият от Комо бос притежава необходимия стаж, за да издигне още повече маркетинга на „сините“. Най-вероятно той ще започне официално работа от 1 ноември, въпреки че вече е в София и скоро може да бъде представен“, уточниха достоверни източници на нашата агенция.

Те разкриха пред БЛИЦ, че скоро Бостанджиев ще взриви българския футбол с още по-голяма бомба.