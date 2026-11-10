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Левски изпрати четирима национали в международната пауза

Левски изпрати четирима национали в международната пауза

10 Ноември, 2026 13:24 492 0

  • левски-
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  • оливер камдем-
  • огнян владимиров

Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров получиха повиквателни за предстоящите мачове

Левски изпрати четирима национали в международната пауза - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима футболисти на Левски получиха повиквателни за националните си отбори по време на ноемврийската пауза във футболните първенства. Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров ще имат ангажименти с представителните или юношеските си селекции.

Защитникът Кристиан Макун е включен в състава на Венецуела за две приятелски срещи. Южноамериканският тим ще играе срещу Страната на баските на 14 ноември в Билбао, а на 17 ноември ще гостува на Русия в Краснодар.

Никола Серафимов ще бъде част от националния отбор на Северна Македония за мачовете от Лигата на нациите. Тимът му гостува на Шотландия на 13 ноември в Глазгоу, след което приема Словения на 16 ноември в Скопие.

Оливер Камдем получи повиквателна за представителния отбор на Камерун. Камерунците ще срещнат Намибия на 12 ноември в Дуала, а четири дни по-късно ще играят отново срещу същия съперник в Габороне, Ботсвана. Двата двубоя са част от квалификациите за Купата на африканските нации.

Четвъртият повикан е вратарят Огнян Владимиров. Той ще се присъедини към юношеския национален отбор на България до 19 години за европейските квалификации срещу Гибралтар на 11 ноември, Латвия на 14 ноември и Молдова на 17 ноември. И трите срещи ще се проведат в Сливен.

„ПФК Левски пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи“, обявиха от клуба.

Източници: novsport.com, paragrafa.com


София / България
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