Левски изпрати четирима национали в международната пауза

Четирима футболисти на Левски получиха повиквателни за националните си отбори по време на ноемврийската пауза във футболните първенства. Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров ще имат ангажименти с представителните или юношеските си селекции.

Защитникът Кристиан Макун е включен в състава на Венецуела за две приятелски срещи. Южноамериканският тим ще играе срещу Страната на баските на 14 ноември в Билбао, а на 17 ноември ще гостува на Русия в Краснодар.

Никола Серафимов ще бъде част от националния отбор на Северна Македония за мачовете от Лигата на нациите. Тимът му гостува на Шотландия на 13 ноември в Глазгоу, след което приема Словения на 16 ноември в Скопие.

Оливер Камдем получи повиквателна за представителния отбор на Камерун. Камерунците ще срещнат Намибия на 12 ноември в Дуала, а четири дни по-късно ще играят отново срещу същия съперник в Габороне, Ботсвана. Двата двубоя са част от квалификациите за Купата на африканските нации.

Четвъртият повикан е вратарят Огнян Владимиров. Той ще се присъедини към юношеския национален отбор на България до 19 години за европейските квалификации срещу Гибралтар на 11 ноември, Латвия на 14 ноември и Молдова на 17 ноември. И трите срещи ще се проведат в Сливен.

„ПФК Левски пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи“, обявиха от клуба.

Източници: novsport.com, paragrafa.com