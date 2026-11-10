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Паро Никодимов: Гиздол си върши добре работата в ЦСКА
  Тема: Български спортни успехи

Паро Никодимов: Гиздол си върши добре работата в ЦСКА

10 Ноември, 2026 12:30 546 2

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  • левски

Легендарният треньор похвали колективната игра след победата с 3:0 над Левски и защити ролята на Георги Илиев-Майкъла

Паро Никодимов: Гиздол си върши добре работата в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аспарух Никодимов даде положителна оценка за работата на Маркус Гиздол в ЦСКА след убедителната победа с 3:0 срещу Левски. Легендарният халф и треньор на „червените“ заяви, че успехът в дербито има особено значение както за футболистите, така и за привържениците.

„Щом постига победи, значи Гиздол си върши добре работата“, каза Никодимов пред Sportal.bg. Той добави, че гледа с добро око на случващото се в клуба, но не пожела да навлиза в подробности около работата на германския специалист.

Според Никодимов най-важната цел пред ЦСКА остава спечелването на шампионската титла. Европа също има значение, но за феновете е особено важно отборът да бъде пред Левски, Лудогорец и Славия в класирането.

Зимната селекция ще бъде важна

Бившият наставник на ЦСКА отказа да посочи отделен футболист за отличаване след дербито. Той подчерта, че футболът е колективен спорт и че всички играчи имат принос за резултата.

Никодимов обърна внимание и на предстоящата зимна селекция. По думите му качеството на новите футболисти ще бъде решаващо, тъй като дори добрият треньор трудно може да постигне значими резултати без подходящ състав.

Той определи изграждането на новия стадион като важна основа за клуба. Според Никодимов ЦСКА е заслужавал съоръжение, което да отговаря на съвременните изисквания и на името на отбора.

Никодимов защити Майкъла

Аспарух Никодимов коментира и съмненията около ролята на Георги Илиев-Майкъла в ЦСКА от началото на 80-те години. Той заяви, че Илиев е бил изключително важен за състава и е започвал като титуляр във всички европейски мачове на отбора.

Никодимов разказа, че Майкъла е имал задачата да пази най-опасния футболист на съперника. Сред примерите той посочи Йън Ръш от Ливърпул, когото Илиев е успявал да ограничи с персоналната си игра.

Бившият треньор описа Георги Илиев като безстрашен футболист с добра игра с глава, голяма крачка и дълги шпагати. Той го е използвал като опорен полузащитник пред Георги Димитров-Джеки, където Майкъла е посрещал най-силния играч на противниковия отбор.

Никодимов е сребърен медалист от Олимпийските игри в Мексико Сити и е сред най-разпознаваемите фигури в историята на ЦСКА.

Източници: sportal.bg


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Естествено

    0 0 Отговор
    Кога за ЦСКА стана геройство да бият лесни.

    12:48 10.11.2026

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