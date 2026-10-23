ЦСКА благодари на феновете след равенството в Дания

От ЦСКА благодариха на своите привърженици за подкрепата при гостуването на Нордселанд в среща от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ завършиха 2:2 на датска земя и спечелиха първата си точка в надпреварата.

По този повод от клуба излязоха със специална публикация в социалните мрежи, в която отчетоха силното представяне на отбора и отправиха послание към феновете, подкрепили футболистите при визитата.

„ЦСКА изигра силен мач и взе точка в Дания! Благодарим ви за невероятната подкрепа, армейци!“, написаха от клуба във Facebook.