Григор Димитров и Карлос Алкарас ще тренират заедно във Виена

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще проведе съвместна тренировка с испанската звезда Карлос Алкарас преди началото на турнира от категория ATP 500 във Виена.
Според информация на испанското издание „Марка“ Алкарас ще пристигне в австрийската столица утре, след което ще се отправи директно към тренировъчната зала. Там за него и Димитров е запазен корт за занимание между 17:00 и 19:00 часа местно време.
На следващия ден испанецът ще проведе тренировка и с руския тенисист Андрей Рубльов.
Алкарас, бивш лидер в световната ранглиста и седемкратен шампион от турнири от Големия шлем, ще започне участието си във Виена във вторник, 27 октомври. Неговият първи съперник ще стане ясен след жребия, насрочен за събота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чорбара
21:39 23.10.2026
3 Гост
Яко!
21:44 23.10.2026