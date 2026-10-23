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Григор Димитров и Карлос Алкарас ще тренират заедно във Виена

Григор Димитров и Карлос Алкарас ще тренират заедно във Виена

23 Октомври, 2026 20:38 549 3

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Двамата ще вземат участие в турнира от категория ATP 500

Григор Димитров и Карлос Алкарас ще тренират заедно във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще проведе съвместна тренировка с испанската звезда Карлос Алкарас преди началото на турнира от категория ATP 500 във Виена.

Според информация на испанското издание „Марка“ Алкарас ще пристигне в австрийската столица утре, след което ще се отправи директно към тренировъчната зала. Там за него и Димитров е запазен корт за занимание между 17:00 и 19:00 часа местно време.

На следващия ден испанецът ще проведе тренировка и с руския тенисист Андрей Рубльов.

Алкарас, бивш лидер в световната ранглиста и седемкратен шампион от турнири от Големия шлем, ще започне участието си във Виена във вторник, 27 октомври. Неговият първи съперник ще стане ясен след жребия, насрочен за събота.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чорбара

    0 0 Отговор
    Вещастник?????

    21:39 23.10.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Нашиьот ке носи топките, кърпите и водата!
    Яко!

    21:44 23.10.2026

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