Новини
Спорт »
Волейбол »
ЦСКА стартира ударно в НВЛ! „Армейците“ разбиха Славия за малко над час

ЦСКА стартира ударно в НВЛ! „Армейците“ разбиха Славия за малко над час

23 Октомври, 2026 22:41 537 0

  • цска-
  • славия-
  • волейбол-
  • нвл

3:0 в полза на "червените"

ЦСКА стартира ударно в НВЛ! „Армейците“ разбиха Славия за малко над час - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА започна по впечатляващ начин новия сезон в Националната волейболна лига. „Червените“ се наложиха категорично с 3:0 гейма при гостуването си на Славия, като не оставиха почти никакви шансове на своя съперник в зала „Панайот Пондалов“.

Воденият от Сашо Попов тим спечели отделните части с 25:22, 25:14 и 25:14. Срещата продължи малко над час, а след по-оспорвания първи гейм гостите наложиха пълно превъзходство.

Силен елемент в играта на ЦСКА беше началният удар. „Армейците“ реализираха шест аса, като Стойко Ненчев се отличи с три, а завърналият се преди две седмици Димитър Димитров добави още два.

Ненчев беше най-резултатният волейболист в срещата с 10 точки, включително три аса и две блокади, като завърши с впечатляващите 83% успеваемост в атака.

Димитър Димитров допринесе за успеха с осем точки и 50% ефективност в нападение. Със същия точков актив завърши и Станислав Кулагин, който записа една блокада и 47% успеваемост в атака.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове