ЦСКА стартира ударно в НВЛ! „Армейците“ разбиха Славия за малко над час

ЦСКА започна по впечатляващ начин новия сезон в Националната волейболна лига. „Червените“ се наложиха категорично с 3:0 гейма при гостуването си на Славия, като не оставиха почти никакви шансове на своя съперник в зала „Панайот Пондалов“.

Воденият от Сашо Попов тим спечели отделните части с 25:22, 25:14 и 25:14. Срещата продължи малко над час, а след по-оспорвания първи гейм гостите наложиха пълно превъзходство.

Силен елемент в играта на ЦСКА беше началният удар. „Армейците“ реализираха шест аса, като Стойко Ненчев се отличи с три, а завърналият се преди две седмици Димитър Димитров добави още два.

Ненчев беше най-резултатният волейболист в срещата с 10 точки, включително три аса и две блокади, като завърши с впечатляващите 83% успеваемост в атака.

Димитър Димитров допринесе за успеха с осем точки и 50% ефективност в нападение. Със същия точков актив завърши и Станислав Кулагин, който записа една блокада и 47% успеваемост в атака.