Новини
Спорт »
Световен футбол »
Край на победната серия: Астън Вила нанесе първа загуба на Манчестър Сити

Край на победната серия: Астън Вила нанесе първа загуба на Манчестър Сити

24 Октомври, 2026 16:30 329 0

  • астън вила-
  • манчестър сити-
  • николас джаксън-
  • висша лига-
  • ерлинг холанд

Астън Вила победи лидера с 2:1 на „Вила Парк“. Ерлинг Холанд вкара за гостите, но домакините запазиха преднината си

Край на победната серия: Астън Вила нанесе първа загуба на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Астън Вила победи Манчестър Сити с 2:1 на „Вила Парк“ и сложи край на перфектния старт на шампионата за отбора на Енцо Мареска. Николас Джаксън отбеляза и двата гола за домакините, а Ерлинг Холанд се разписа за гостите.

Сити пристигна в Бирмингам след седем поредни победи във Висшата лига, но не успя да запази стопроцентовия си актив. За Астън Вила това беше първа домакинска победа в първенството за сезона.

Джаксън наказа Манчестър Сити

Николас Джаксън даде преднина на домакините през първата част. Нападателят се възползва от подаване на Джон Макгин и завърши атаката с удар, който не остави възможност на Джанлуиджи Донарума.

Манчестър Сити реагира след почивката. Ерлинг Холанд изравни с глава след центриране от дясната страна и върна равенството в мача.

Астън Вила обаче отново излезе напред чрез Джаксън. Нападателят завърши бърза атака след включването на Ибрахим Мбайе, който подаде ниско към него в наказателното поле.

Сити не успя да избегне първата загуба

Мареска започна двубоя с Холанд в стартовия състав, докато Фил Фодън остана на резервната скамейка след хеттрика си срещу АЕК в Шампионската лига. За Астън Вила титуляри започнаха Матю Кеш, Иън Маатсен, Бубакар Камара и Йохан Манзambi.

Преди мача Мареска определи настроението в състава като добро, но предупреди, че отборът иска да продължи да печели:

„Доволни сме от началото си, но сме гладни за още победи.“

Този път Манчестър Сити не успя да отговори след втория гол на Джаксън. Победата продължи добрата серия на Астън Вила, която преди срещата беше без загуба в седем поредни мача във всички турнири.

Източници: bbc.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове