Край на победната серия: Астън Вила нанесе първа загуба на Манчестър Сити

Астън Вила победи Манчестър Сити с 2:1 на „Вила Парк“ и сложи край на перфектния старт на шампионата за отбора на Енцо Мареска. Николас Джаксън отбеляза и двата гола за домакините, а Ерлинг Холанд се разписа за гостите.

Сити пристигна в Бирмингам след седем поредни победи във Висшата лига, но не успя да запази стопроцентовия си актив. За Астън Вила това беше първа домакинска победа в първенството за сезона.

Джаксън наказа Манчестър Сити

Николас Джаксън даде преднина на домакините през първата част. Нападателят се възползва от подаване на Джон Макгин и завърши атаката с удар, който не остави възможност на Джанлуиджи Донарума.

Манчестър Сити реагира след почивката. Ерлинг Холанд изравни с глава след центриране от дясната страна и върна равенството в мача.

Астън Вила обаче отново излезе напред чрез Джаксън. Нападателят завърши бърза атака след включването на Ибрахим Мбайе, който подаде ниско към него в наказателното поле.

Сити не успя да избегне първата загуба

Мареска започна двубоя с Холанд в стартовия състав, докато Фил Фодън остана на резервната скамейка след хеттрика си срещу АЕК в Шампионската лига. За Астън Вила титуляри започнаха Матю Кеш, Иън Маатсен, Бубакар Камара и Йохан Манзambi.

Преди мача Мареска определи настроението в състава като добро, но предупреди, че отборът иска да продължи да печели:

„Доволни сме от началото си, но сме гладни за още победи.“

Този път Манчестър Сити не успя да отговори след втория гол на Джаксън. Победата продължи добрата серия на Астън Вила, която преди срещата беше без загуба в седем поредни мача във всички турнири.

Източници: bbc.com