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„Не заслужавахме да загубим“: Maреска защити Сити

„Не заслужавахме да загубим“: Maреска защити Сити

24 Октомври, 2026 19:39 365 0

  • манчестър сити-
  • астън вила-
  • енцо маеска-
  • аюб буади-
  • марк гехи

Мениджърът защити Марк Гехи след грешката за първия гол и обясни защо Аюб Буади е останал извън състава

„Не заслужавахме да загубим“: Maреска защити Сити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити загуби с 1:2 от Астън Вила на „Вила Парк“, въпреки че отправи 15 удара срещу 8 за домакините. Мениджърът на гостите Енцо Мареска определи поражението като незаслужено, но призна, че отборът му не е бил достатъчно решителен в наказателното поле.

Николас Джаксън вкара и двата гола за Астън Вила. При първото попадение Марк Гехи не успя да овладее топката, която попадна в Джон Макгин, а той подаде за гола. Джаксън се разписа още веднъж, докато домакините отправиха само два точни удара към вратата.

Гехи получи жълт картон в 32-рата минута и беше заменен на почивката. Мареска заяви, че не се притеснява от представянето на защитника, който е играл всяка минута от началото на сезона за клубния си отбор и националния тим на Англия.

„Изобщо не съм притеснен за Марк Гехи“, заяви Мареска.

Треньорът обясни смяната с получения картон и с начина, по който Манчестър Сити се стреми да играе.

„При стила, който искаме да налагаме, основан на преса и енергия, футболист с жълт картон понякога може да създаде риск“, каза той.

Мареска: Трябваше да вземем повече

Манчестър Сити е създал повече положения, но не е успял да ги реализира. Вратарят на Астън Вила Зион Судзуки направи няколко важни спасявания през второто полувреме и помогна на домакините да запазят преднината си.

„Мисля, че заслужавахме повече от този мач заради броя на положенията, които създадохме, както и заради шансовете, които позволихме на съперника“, заяви Мареска.

По думите му Манчестър Сити е загубил най-вече заради липсата на достатъчно решителни действия в наказателното поле на Астън Вила. Поражението е първият случай от началото на сезона, в който тимът губи точки във Висшата лига.

Защо Буади остана извън състава

Мареска обясни и отсъствието на мароканския полузащитник Аюб Буади. Според него изборът е бил свързан с необходимостта от по-технични футболисти в средата на терена, поради което са започнали Раян Шерки и Фил Фодън.

„Днес имахме нужда от полузащитници с технически умения и затова играха Шерки и Фодън“, каза италианският треньор.

Мареска подчерта, че Буади остава част от плановете му и ще получи възможности в следващите мачове. Той отличи представянето на Енцо Фернандес и Елиът Андерсън и посочи натоварената програма като причина за очакваните ротации в състава.

Източници: goal.com


Великобритания
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