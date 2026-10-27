Мирчев: Костадинов първо искаше оставката на Йотова, а сега я подкрепя

Ивайло Мирчев обвини лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов в рязка промяна на позицията му спрямо Илияна Йотова. В публикация във Фейсбук депутатът от „Демократична България“ заяви, че преди седмица Костадинов е поискал оставката на Йотова и е настоял тя да се оттегли от президентската надпревара, а сега застава зад нея преди балотажа.

Повод за коментара му стана изявлението на Костадинов, че избирателите на „Възраждане“ няма да подкрепят Андрей Гюров. Лидерът на партията посочи, че част от симпатизантите няма да гласуват, други ще изберат опцията „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Илияна Йотова.

Мирчев: В аргументите е намесен и Хитлер

Според Мирчев Костадинов е направил неверни твърдения за резултата на Андрей Гюров. Депутатът заяви, че при липса на достатъчно аргументи защо привържениците на „Възраждане“ биха подкрепили Йотова, в обясненията е бил включен и Адолф Хитлер.

„Има сглобка“, написа Ивайло Мирчев.

Той постави въпроса как БСП и Илияна Йотова приемат подкрепа, идваща от „Възраждане“. По думите му Йотова е политик, израснал в европейското социалистическо семейство, докато „Възраждане“ е българският филиал на „Алтернатива за Германия“.

Мирчев допълни, че спрямо „Алтернатива за Германия“ и европейската политическа група, с която тя е свързана, социалистическото семейство поддържа санитарен кордон. Той не посочи публичен отговор от БСП или от щаба на Йотова на отправените от него въпроси.

Балотажът е между Йотова и Гюров

Илияна Йотова и Андрей Гюров достигнаха до втория тур на президентските избори. Гласуването е насрочено за 1 ноември.

В края на публикацията си Мирчев отправи критика и към Иво Христов. Той попита дали Христов ще види предполагаемата договорка, за да подготви следващата реч на Румен Радев за „мира и войната“, „истерията на троловете“ и „сглобките“.

Източници: news.bg