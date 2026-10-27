Мирчев: Костадинов първо искаше оставката на Йотова, а сега я подкрепя

Ивайло Мирчев обвини лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов в рязка промяна на позицията му спрямо Илияна Йотова. В публикация във Фейсбук депутатът от „Демократична България“ заяви, че преди седмица Костадинов е поискал оставката на Йотова и е настоял тя да се оттегли от президентската надпревара, а сега застава зад нея преди балотажа.
Повод за коментара му стана изявлението на Костадинов, че избирателите на „Възраждане“ няма да подкрепят Андрей Гюров. Лидерът на партията посочи, че част от симпатизантите няма да гласуват, други ще изберат опцията „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Илияна Йотова.
Мирчев: В аргументите е намесен и Хитлер
Според Мирчев Костадинов е направил неверни твърдения за резултата на Андрей Гюров. Депутатът заяви, че при липса на достатъчно аргументи защо привържениците на „Възраждане“ биха подкрепили Йотова, в обясненията е бил включен и Адолф Хитлер.
Той постави въпроса как БСП и Илияна Йотова приемат подкрепа, идваща от „Възраждане“. По думите му Йотова е политик, израснал в европейското социалистическо семейство, докато „Възраждане“ е българският филиал на „Алтернатива за Германия“.
Мирчев допълни, че спрямо „Алтернатива за Германия“ и европейската политическа група, с която тя е свързана, социалистическото семейство поддържа санитарен кордон. Той не посочи публичен отговор от БСП или от щаба на Йотова на отправените от него въпроси.
Балотажът е между Йотова и Гюров
Илияна Йотова и Андрей Гюров достигнаха до втория тур на президентските избори. Гласуването е насрочено за 1 ноември.
В края на публикацията си Мирчев отправи критика и към Иво Христов. Той попита дали Христов ще види предполагаемата договорка, за да подготви следващата реч на Румен Радев за „мира и войната“, „истерията на троловете“ и „сглобките“.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търновец
Коментиран от #83
20:06 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Нормално
20:08 27.10.2026
7 Гост
ПС
Сори, ара.рогата са му 2! Ама, пак е убав човек!
Коментиран от #94
20:08 27.10.2026
8 Търновец
20:08 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Дзак
20:10 27.10.2026
16 Мирчефф
Коментиран от #114
20:12 27.10.2026
17 Анонимен
20:12 27.10.2026
18 А50
Коментиран от #28
20:12 27.10.2026
19 Казанлъшкия
Коментиран от #37, #77
20:13 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Започвайте протестите!
20:14 27.10.2026
22 Даката
20:14 27.10.2026
23 Сичкото жълтопаветници
Коментиран от #55, #110
20:15 27.10.2026
24 Този колкото повече се натрапва толкова
20:15 27.10.2026
25 Глупости
До коментар #3 от "Пич":Хората са умни . Подкрепата на Герб и ДПС за Гюров и на всички е ясно че той нямаше да стигне до тук без тях.
20:15 27.10.2026
26 Европеец
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":прочетох коментарът ти, това което пишеш Може и да е така ,Може и да не е така , защото не съм чак толкова навътре в тия неща..... Заглавието не е вярно, Костадинов никъде не казва, че подкрепя ЙотоВа.... Какво говори мирчевото бих казал че е равно на една единица глупост....
20:15 27.10.2026
27 Истината
Коментиран от #101
20:15 27.10.2026
28 Туск
До коментар #18 от "А50":По ще се радвам корумпираните мафиоти и олигарси да потекат към затворите.
Коментиран от #66
20:15 27.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гробар
Коментиран от #43
20:16 27.10.2026
31 Джони
Коментиран от #44, #97
20:16 27.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Преди час запя друга песен
Коcтадин Костадинов:
Благодарим на всички наши съмишленици и избиратели! На последните избори „Възрaждане“ получи 191 000 гласа - увеличение с 53 000 гласа спрямо предишния вот през пролетта. “Възраждане” има най-високия ръст от всички политически партии - ние утроихме своя резултат. Основната заслуга за този резултат е на нашите безкористни симпатизанти и съмишленици. Не ги наричам просто избиратели, защото това са хора, които приемат „Възраждане“ и каузата ни като своя лична кауза.
Особено важно е да подчертаем, че много хора отново се върнаха към нашата кауза - за свободна, суверенна и независима България.
Ние няма да раздаваме подкрепа без принципи и няма да превръщаме избирателите си в инструмент за чужди политически сметки. Нито г-жа Йотова, нито г-н Гюров поискаха подкрепа от “Възраждане”, затова всеки възрожденец има право сам да взема решенията си.
По отношение на Илияна Йотова мненията сред нашите симпатизанти са различни. Една част няма да гласуват, друга ще избере опцията „Не подкрепям никого“, а трета може да подкрепи нея. Това е тяхно свободно право. В същото време, според нашия анализ, резултатите показват сериозен срив в подкрепата за Илияна Йотова спрямо предишните избори. Ние не апелираме да се гласува конкретно за даден кандидат.
Коментиран от #108
20:17 27.10.2026
36 Глупости
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Всички разбираме че без ГЕРБ и ДПС Гюров нямаше да стигне до тук и тези резултати
20:17 27.10.2026
37 И кои са Русия
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Мен Путин също ме дразни, както и всеки който се снишава пред него.
Коментиран от #50, #60
20:17 27.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Това не съм го писал. Петроханци крадат всичко и до никове стигнаха. Нито глас за крадеца Гюров.
Коментиран от #65, #78
20:18 27.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анонимен
20:19 27.10.2026
42 Не ни изненадва
Коментиран от #57
20:19 27.10.2026
43 Отец Афанасий
До коментар #30 от "Гробар":Не кради никове чадо, Господ ще те накаже. И помни - мъжеложството е грях, покай се, поискай прошка.
20:19 27.10.2026
44 Де да беше вярно
До коментар #31 от "Джони":Ако беше вярно, ако наистина си знаеше историята, въпреки че е историк, никога не би бил русолюбец.
20:20 27.10.2026
45 Че той
Коментиран от #64
20:20 27.10.2026
46 666
20:20 27.10.2026
47 Tочен сте
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Кметовете на Герб хванати в корупционни схеми са принудени да изкaрат цялата общинска и областна администрации ,тexните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова.....Маските паднаха дами и господа
20:20 27.10.2026
48 Радев , Йотова и Путин имат имен ден
20:21 27.10.2026
49 Костадин отпадна
20:21 27.10.2026
50 Айде бе?
До коментар #37 от "И кои са Русия":Мислиш ли че на Путин му пука, че не те кефи?
Коментиран от #54
20:21 27.10.2026
51 А60
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Големи напъни и къчове, може да си пишете глупости но народа още повече ви ненавижда. Пратете много поздрави на Пеевски а що се отнася до Герб, те се разпадат и губят влияние и електорат.
20:21 27.10.2026
52 ГОЛЕМ РЕВ
20:22 27.10.2026
53 Капитанката
20:22 27.10.2026
54 Честно е
До коментар #50 от "Айде бе?":Мислиш ли, че на мен ме интересува от кой се дразни Путин?
Коментиран от #68
20:23 27.10.2026
55 Анонимен
До коментар #23 от "Сичкото жълтопаветници":НА ФРОНТА ПРИ ПУТИН ТИ И ЦЯЛАТА РАДЕВА КАКВО СЕ КРИЕТЕ ТУК И МИШКУВАТЕ ВЗИМАТЕ РАДЕВИ И ЙОТОВИ ЗА РУСИЯ СТЕ ПЪТЯТ Е НАТАМ А ТУК Е БЪЛГАРИЯ
20:23 27.10.2026
56 Възраждане
20:23 27.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Сатана Z
20:23 27.10.2026
59 Софиянец
Коментиран от #100, #118
20:23 27.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Васил
Коментиран от #88
20:24 27.10.2026
62 Стойко
20:24 27.10.2026
63 асенчо
20:24 27.10.2026
64 Казанлъшкия
До коментар #45 от "Че той":Знае отлично какво иска Коцето - лапачка да има.
20:24 27.10.2026
65 Анонимен
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":ЧАКАЙ ЙОТОВА ГЮРОВ КАНДЕВ ПОМОГНАХА НА РАДЕВ ДА ЗАВЛАДЕЕ ДЪРЖАВАТА НИ
Коментиран от #74
20:24 27.10.2026
66 А50
До коментар #28 от "Туск":Мафиотите и олигарсите явно виче имат проблеми щом започнаха да се избиват.
20:25 27.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Не думай
До коментар #54 от "Честно е":Че кой си ти да ни пука от кого не ти пука?
Коментиран от #72
20:26 27.10.2026
69 Точен
20:26 27.10.2026
70 Сатана Z
20:27 27.10.2026
71 Митя
20:28 27.10.2026
72 Така да
До коментар #68 от "Не думай":Обвързваш се с Путин, чета. Не ме интересува, кой ви дразни. Тук не е Москва.
20:30 27.10.2026
73 нннн
Коментиран от #82, #86
20:30 27.10.2026
74 Отстрани
До коментар #65 от "Анонимен":Ние българите нямаме нищо против Радев да завладее напълно държавата и да ни отърве веднъж завинаги от мутрите и педофилите!
Затова сме му гласували пълно мнозинство.
Коментиран от #80, #84, #87
20:30 27.10.2026
75 Костадинов
20:33 27.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 А50
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Да ти кажа Плевнелиев е за предпочитане пред Гюро. Като видях опулената и разгневена физиономия на Асен кокорчо разбрах, че са очаквали повече от първия тур, а социолозите работеха да приспиват народа, че всичко е решено.
Коментиран от #81
20:33 27.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами немощното лидерче се прави на Тръмп
20:36 27.10.2026
80 И как
До коментар #74 от "Отстрани":Като в министерствата се пускат пак мутри, как да стане? Точно за едни мутри, кой ги пусна? С какво новите мутри са по-хубави от другите мутри? Нищо не се прави срещу олигарсите.
20:36 27.10.2026
81 Разбира се
До коментар #77 от "А50":Ако Плевнелиев беше кандидат, ще да напишеш, че предпочиташ Гюров.
Верваме ти.
20:37 27.10.2026
82 Казано от някой, който не е нормален
До коментар #73 от "нннн":Това звучи като комплимент.
20:39 27.10.2026
83 Даааа
До коментар #1 от "Търновец":Даниел Панов кмет от ПП.ГЕРБ и председател на съюза на общините в България. Близък до генерала от ДС Сотир Ушев в момента мъж на Весела Лечева с която са братовчеди. Сотир Ушев съден за злоупотреби и кражби в особено големи размери и в негова чест много се обръщат към полицаите с "ушеви". Мунчо има документи за кражби на герберските кметове и вместо да ги даде на прокуратурата ги приобщава към него със заплахи да му преливат гласове и крадат за него.
Коментиран от #89
20:42 27.10.2026
84 Анонимен
До коментар #74 от "Отстрани":74 ЕДИН СИ А НАЙДОБРЕ ЩОМ ИСКАШ ДА СИ РОБ ВЪРНИ СЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО НА РОБОВЛАДЕЛЧЕСКИЯТ СТРОЙ СЕГА СМЕ 2026 Г А ИЛИ ПЪК СЕ ПРЕГЛЕДАЙ СПЕШНО ХАХАХАХАХА АЛА БАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #92
20:42 27.10.2026
85 Реалист
20:44 27.10.2026
86 Анонимен
До коментар #73 от "нннн":А КОЙ НОРМАЛЕН ИСКА ПУТИН ДИКТАТОР БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА МОСКВА Е НАТАМ ПЪТЯТ Е СВОБОДЕН
20:44 27.10.2026
87 Пожелавам ти близка среща
До коментар #74 от "Отстрани":с помилваните от него и Йотова!
20:46 27.10.2026
88 Предпочитаме да ги пазим
До коментар #61 от "Васил":от педито Путин, с не от покойници.
20:47 27.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Стенли
Коментиран от #111
20:49 27.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Не му се връзвай
До коментар #84 от "Анонимен":Герберските крадци начело с простата Тиква Борисов окрадоха България.
Коментиран от #119
20:50 27.10.2026
93 Хаха
20:50 27.10.2026
94 Ъхъ
До коментар #7 от "Гост":Хем нискочел, хем глух! Ясно му казаха, че не подкрепят никой! Тоя Калушев е правил нещо и с ушите им!
20:51 27.10.2026
95 Световен прецедент
20:51 27.10.2026
96 Българин
20:51 27.10.2026
97 Кой ве?
До коментар #31 от "Джони":С платеното обучение и купената диплома ли?
Шегуваш се.
Умните хора никога не стават алчни за власт и пари нацисти.
20:51 27.10.2026
98 Така разбрахме
Коментиран от #109
20:52 27.10.2026
99 Никой
20:52 27.10.2026
100 Кой те води към война пък теб
До коментар #59 от "Софиянец":Единствено Радев с нарковойните си за територии.
20:53 27.10.2026
101 И аз като теб се радвам
До коментар #27 от "Истината":когато Путин и другите кремльовски педофилници вият от яд и злоба.
20:55 27.10.2026
102 Вие пък
20:58 27.10.2026
103 пак ли тва бе
21:00 27.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Костя К. проявява гъвкавост
21:02 27.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Бай Араб
21:03 27.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 така разбрахме също
До коментар #98 от "Така разбрахме":на кой са патерица греб , новото дебело начало и меч а общо сте 6% от 23% от хората в България
21:07 27.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 не прави внушения, разкрит си
До коментар #90 от "Стенли":При принципни различия такъв който подкрепя Възраждане няма как да подкрепя пеДроханската секта така че опита ти за внушение не мина.
21:10 27.10.2026
112 Бай Араб
21:10 27.10.2026
113 Отегчен
21:11 27.10.2026
114 Я, ти шеф ли си му
До коментар #16 от "Мирчефф":или съпруга?
21:11 27.10.2026
115 Това означава
21:12 27.10.2026
116 Бай Араб
21:13 27.10.2026
117 КОГАТО СИ РУСКИ ПРОДАЖНИК
СЛЕД КАТО СИ ЗАГУБИЛ ИЗБОРИТЕ ,
СЛЕД ТОВА ПАК
ЩЕ ГЛАСУВАШ ЗА КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОЖКИ.
21:17 27.10.2026
118 АЛО КУХАВЕЛНИК
До коментар #59 от "Софиянец":РУСИЯ БОМБИ КОРАБИ
В НАШИТЕ
ВОЙНИ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСНАКА МАЙ ДОКАРА ВОЙНАТА
В БЪЛГАРИЯ.
21:19 27.10.2026
119 Анонимен
До коментар #92 от "Не му се връзвай":92 радевите малоумници като пишете тук нищо ама нищо вече не постигате а
Ала балата радива лъсна а крахът на месията позорен хахахахаха
21:20 27.10.2026
120 Бай Араб
21:35 27.10.2026
121 МИРЧА
НЯМА ДА ИМА УКРАЙНА
21:36 27.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Пак по-адекватен от петроханци
21:50 27.10.2026