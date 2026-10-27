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Мирчев: Костадинов първо искаше оставката на Йотова, а сега я подкрепя
  Тема: Избори

Мирчев: Костадинов първо искаше оставката на Йотова, а сега я подкрепя

27 Октомври, 2026 20:04 1 085 123

  • ивайло мирчев-
  • костадин костадинов-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори

Депутатът от ДБ обвини лидера на „Възраждане“ в противоречива позиция преди балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров

Мирчев: Костадинов първо искаше оставката на Йотова, а сега я подкрепя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев обвини лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов в рязка промяна на позицията му спрямо Илияна Йотова. В публикация във Фейсбук депутатът от „Демократична България“ заяви, че преди седмица Костадинов е поискал оставката на Йотова и е настоял тя да се оттегли от президентската надпревара, а сега застава зад нея преди балотажа.

Повод за коментара му стана изявлението на Костадинов, че избирателите на „Възраждане“ няма да подкрепят Андрей Гюров. Лидерът на партията посочи, че част от симпатизантите няма да гласуват, други ще изберат опцията „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Илияна Йотова.

Мирчев: В аргументите е намесен и Хитлер

Според Мирчев Костадинов е направил неверни твърдения за резултата на Андрей Гюров. Депутатът заяви, че при липса на достатъчно аргументи защо привържениците на „Възраждане“ биха подкрепили Йотова, в обясненията е бил включен и Адолф Хитлер.

„Има сглобка“, написа Ивайло Мирчев.

Той постави въпроса как БСП и Илияна Йотова приемат подкрепа, идваща от „Възраждане“. По думите му Йотова е политик, израснал в европейското социалистическо семейство, докато „Възраждане“ е българският филиал на „Алтернатива за Германия“.

Мирчев допълни, че спрямо „Алтернатива за Германия“ и европейската политическа група, с която тя е свързана, социалистическото семейство поддържа санитарен кордон. Той не посочи публичен отговор от БСП или от щаба на Йотова на отправените от него въпроси.

Балотажът е между Йотова и Гюров

Илияна Йотова и Андрей Гюров достигнаха до втория тур на президентските избори. Гласуването е насрочено за 1 ноември.

В края на публикацията си Мирчев отправи критика и към Иво Христов. Той попита дали Христов ще види предполагаемата договорка, за да подготви следващата реч на Румен Радев за „мира и войната“, „истерията на троловете“ и „сглобките“.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    7 4 Отговор
    Радев и кмета на ГЕРБ в Търново подписаха подкрепа за Йотова днес в града ни

    Коментиран от #83

    20:06 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нормално

    40 6 Отговор
    Ако беше по-умен щеше да се сети че между родител 2 и не установени такива от двата пола първият вариант е положителен за Република България. Нормален президент нормална република нормални родители нормални деца

    20:08 27.10.2026

  • 7 Гост

    14 4 Отговор
    Ястреба! Човека оркестър! Счетоводителя на дронове! Човека който поведе война с доставчиците на холестерол! Абе, Един е!!!
    ПС
    Сори, ара.рогата са му 2! Ама, пак е убав човек!

    Коментиран от #94

    20:08 27.10.2026

  • 8 Търновец

    14 43 Отговор
    Днес радко крадецов боташов е на посещение в нашия град Велико Търново. Целта на срещата е уж координация между изпълнителната и местната власт. След срещата радев боташов крадецов заедно с кмета от ГЕРБ Даниел Панов участват на предизборно мероприятие на ПБ в подкрепа на кандидата г-жа Илияна Йотова. Даниел Панов спечели местните избори преди 3 години за кмет на общината като загуби самия областен град Велико Търново от кандидата на ПП Йордан Терзийски. Но в селата от общината с компактно ромско население като Водолей ,Куцина ,Раданово и други резултата беше 99% за Панов и беше избран за кмет. Оказа се вярно че Цветанов и Копринков приобщават кметовете на ГЕРБ към ПБ и работят за Йотова. Панов преди години е лична номинация на Цветанов а в момента с Копринков са сивите кардинали на радко крадецов боташов и ПБ. Няма по зловеща измама в новата политическа история на България от мунчо боташа и олигархията негов ментор а потърпевш е народа.

    20:08 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    25 2 Отговор
    Война и Мир не са празни приказки!

    20:10 27.10.2026

  • 16 Мирчефф

    45 8 Отговор
    Марш на фронта

    Коментиран от #114

    20:12 27.10.2026

  • 17 Анонимен

    21 6 Отговор
    Киро 2.0 разчита на ниска избирателна активност. Не се подлъгвайте, че няма шанс - само улеснявате манипулациите.

    20:12 27.10.2026

  • 18 А50

    30 6 Отговор
    Кой е тоя Мирчев, нищо не намерих за него. А Костадинов знае, че с Радев имат общи избиратели, а те сами си решават за кого да гласуват. И дори ще се радвам Радев и Костадинов да намерят общ език.

    Коментиран от #28

    20:12 27.10.2026

  • 19 Казанлъшкия

    39 10 Отговор
    Пред Гюров всеки е по-добре. Дразни Русия това мекотело опитвайки се да ни злепостави и евентуално да убеди ЕС тук да стане военна зона на Черно море. До това води тая т.потия да се активират чл. 4 и 5 на НАТО,което Гюров предлага. Разбира се, така са му наредили, той не е в състояние да взима самостоятелни решения и дори да мисли самостоятелно. Плевнелиев 2 .

    Коментиран от #37, #77

    20:13 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Започвайте протестите!

    13 11 Отговор
    Няма друго спасиние, тия трябва да се махат по бързо, защото наистина ще предизвикат гражданска война.

    20:14 27.10.2026

  • 22 Даката

    33 6 Отговор
    Нискочелият Мирчев първо рязко осъждаше и обвиняваше мутрата Борисов и неговият ковчежник Пеевски, а после удобно направи сглобка с него и седна в скута на Пеевски да си сръбне от мазното кафенце.

    20:14 27.10.2026

  • 23 Сичкото жълтопаветници

    36 6 Отговор
    На фронта

    Коментиран от #55, #110

    20:15 27.10.2026

  • 24 Този колкото повече се натрапва толкова

    31 5 Отговор
    по противен става! Обувай розовите гащи и петрохан те зове

    20:15 27.10.2026

  • 25 Глупости

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Хората са умни . Подкрепата на Герб и ДПС за Гюров и на всички е ясно че той нямаше да стигне до тук без тях.

    20:15 27.10.2026

  • 26 Европеец

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    прочетох коментарът ти, това което пишеш Може и да е така ,Може и да не е така , защото не съм чак толкова навътре в тия неща..... Заглавието не е вярно, Костадинов никъде не казва, че подкрепя ЙотоВа.... Какво говори мирчевото бих казал че е равно на една единица глупост....

    20:15 27.10.2026

  • 27 Истината

    29 5 Отговор
    Воят на педофилите е радост за ушите ни.

    Коментиран от #101

    20:15 27.10.2026

  • 28 Туск

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "А50":

    По ще се радвам корумпираните мафиоти и олигарси да потекат към затворите.

    Коментиран от #66

    20:15 27.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гробар

    7 21 Отговор
    мунчо кaунов кРадев ботaшов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е маcово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Днес Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    Коментиран от #43

    20:16 27.10.2026

  • 31 Джони

    23 7 Отговор
    Г-н Мирчев, за разлика от Вас г-н Костадинов е много начетен, умен човек.Всеки ,който се свърже с вас губи.Бойко Борисов ви се довери- излъгахте го.вие сте евро пленници.

    Коментиран от #44, #97

    20:16 27.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Преди час запя друга песен

    11 1 Отговор
    Нали сутринта за йотова,вече друго запя -
    Коcтадин Костадинов:
    Благодарим на всички наши съмишленици и избиратели! На последните избори „Възрaждане“ получи 191 000 гласа - увеличение с 53 000 гласа спрямо предишния вот през пролетта. “Възраждане” има най-високия ръст от всички политически партии - ние утроихме своя резултат. Основната заслуга за този резултат е на нашите безкористни симпатизанти и съмишленици. Не ги наричам просто избиратели, защото това са хора, които приемат „Възраждане“ и каузата ни като своя лична кауза.

    Особено важно е да подчертаем, че много хора отново се върнаха към нашата кауза - за свободна, суверенна и независима България.
    Ние няма да раздаваме подкрепа без принципи и няма да превръщаме избирателите си в инструмент за чужди политически сметки. Нито г-жа Йотова, нито г-н Гюров поискаха подкрепа от “Възраждане”, затова всеки възрожденец има право сам да взема решенията си.

    По отношение на Илияна Йотова мненията сред нашите симпатизанти са различни. Една част няма да гласуват, друга ще избере опцията „Не подкрепям никого“, а трета може да подкрепи нея. Това е тяхно свободно право. В същото време, според нашия анализ, резултатите показват сериозен срив в подкрепата за Илияна Йотова спрямо предишните избори. Ние не апелираме да се гласува конкретно за даден кандидат.

    Коментиран от #108

    20:17 27.10.2026

  • 36 Глупости

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Всички разбираме че без ГЕРБ и ДПС Гюров нямаше да стигне до тук и тези резултати

    20:17 27.10.2026

  • 37 И кои са Русия

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Мен Путин също ме дразни, както и всеки който се снишава пред него.

    Коментиран от #50, #60

    20:17 27.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РЕАЛИСТ

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Това не съм го писал. Петроханци крадат всичко и до никове стигнаха. Нито глас за крадеца Гюров.

    Коментиран от #65, #78

    20:18 27.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анонимен

    18 6 Отговор
    Мирчев, нещо притеснен ми се виждаш, що така!? Може би щото пак ще ядете бой на изборите, нали!?

    20:19 27.10.2026

  • 42 Не ни изненадва

    8 11 Отговор
    и копейкин се друса , като радев и йотова.

    Коментиран от #57

    20:19 27.10.2026

  • 43 Отец Афанасий

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Гробар":

    Не кради никове чадо, Господ ще те накаже. И помни - мъжеложството е грях, покай се, поискай прошка.

    20:19 27.10.2026

  • 44 Де да беше вярно

    4 10 Отговор

    До коментар #31 от "Джони":

    Ако беше вярно, ако наистина си знаеше историята, въпреки че е историк, никога не би бил русолюбец.

    20:20 27.10.2026

  • 45 Че той

    8 8 Отговор
    Костадинов 20 години не знае,какво иска!

    Коментиран от #64

    20:20 27.10.2026

  • 46 666

    15 4 Отговор
    Мирчев стига с тези селски пинизи бе батко.Всеки човек си избира за кой да гласува и никой не може да му каже какво да прави

    20:20 27.10.2026

  • 47 Tочен сте

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Кметовете на Герб хванати в корупционни схеми са принудени да изкaрат цялата общинска и областна администрации ,тexните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова.....Маските паднаха дами и господа

    20:20 27.10.2026

  • 48 Радев , Йотова и Путин имат имен ден

    6 9 Отговор
    Миши ден е днес

    20:21 27.10.2026

  • 49 Костадин отпадна

    5 7 Отговор
    остана Костадинка!

    20:21 27.10.2026

  • 50 Айде бе?

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "И кои са Русия":

    Мислиш ли че на Путин му пука, че не те кефи?

    Коментиран от #54

    20:21 27.10.2026

  • 51 А60

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Големи напъни и къчове, може да си пишете глупости но народа още повече ви ненавижда. Пратете много поздрави на Пеевски а що се отнася до Герб, те се разпадат и губят влияние и електорат.

    20:21 27.10.2026

  • 52 ГОЛЕМ РЕВ

    8 4 Отговор
    На мирчевата ферма яко е развързал кисията

    20:22 27.10.2026

  • 53 Капитанката

    7 1 Отговор
    Ясно е, че чехльо се грижи с неговата любима незаменима да не напущат камината на калината, но ме вълнува повече по панелите цяла зима ли ще се мръзне европейски и демократичному и ей така?

    20:22 27.10.2026

  • 54 Честно е

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Айде бе?":

    Мислиш ли, че на мен ме интересува от кой се дразни Путин?

    Коментиран от #68

    20:23 27.10.2026

  • 55 Анонимен

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Сичкото жълтопаветници":

    НА ФРОНТА ПРИ ПУТИН ТИ И ЦЯЛАТА РАДЕВА КАКВО СЕ КРИЕТЕ ТУК И МИШКУВАТЕ ВЗИМАТЕ РАДЕВИ И ЙОТОВИ ЗА РУСИЯ СТЕ ПЪТЯТ Е НАТАМ А ТУК Е БЪЛГАРИЯ

    20:23 27.10.2026

  • 56 Възраждане

    9 5 Отговор
    Йотова немедлена да заяви,че Украйна е агресор,за да я изберем!

    20:23 27.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Президентската инcтитуция не е само предcтавителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдeбен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечeрта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    20:23 27.10.2026

  • 59 Софиянец

    15 3 Отговор
    Кво се чудиш, бе мирчефф! Хората просто не искат петрохански нарокам и необразован милиционер да водят България към война!

    Коментиран от #100, #118

    20:23 27.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Васил

    11 2 Отговор
    Хора , пазете децата си от тази петроханска секта която е донесла само злини на България.

    Коментиран от #88

    20:24 27.10.2026

  • 62 Стойко

    13 3 Отговор
    Гюро и Кондьо в канала! 😂

    20:24 27.10.2026

  • 63 асенчо

    9 1 Отговор
    от две злини. по-малката

    20:24 27.10.2026

  • 64 Казанлъшкия

    2 10 Отговор

    До коментар #45 от "Че той":

    Знае отлично какво иска Коцето - лапачка да има.

    20:24 27.10.2026

  • 65 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    ЧАКАЙ ЙОТОВА ГЮРОВ КАНДЕВ ПОМОГНАХА НА РАДЕВ ДА ЗАВЛАДЕЕ ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #74

    20:24 27.10.2026

  • 66 А50

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Туск":

    Мафиотите и олигарсите явно виче имат проблеми щом започнаха да се избиват.

    20:25 27.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Не думай

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Честно е":

    Че кой си ти да ни пука от кого не ти пука?

    Коментиран от #72

    20:26 27.10.2026

  • 69 Точен

    13 4 Отговор
    Мирчев, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не харесваме Йотова, но Вашите хора направо ги презираме. Просто ще гласуваме против ПП/ДБ, гробокопачите на България...

    20:26 27.10.2026

  • 70 Сатана Z

    4 8 Отговор
    На коментар 1 съм публикувал снимка как кмета от ГЕРБ подписва на 10 см.от мутрата на радев че се присъединява към ПБ и задължава да осигури хиляди гласове за йотовица от служителите на всички общински фирми ,администрацията и от олигарсите в града ...иначе мунчо го дава на прокуратурата за отклоняване на средства

    20:27 27.10.2026

  • 71 Митя

    4 0 Отговор
    Кой носи повече на пиене,изберете!

    20:28 27.10.2026

  • 72 Така да

    4 7 Отговор

    До коментар #68 от "Не думай":

    Обвързваш се с Путин, чета. Не ме интересува, кой ви дразни. Тук не е Москва.

    20:30 27.10.2026

  • 73 нннн

    11 6 Отговор
    Никой нормален българин, повтарям нормален, няма да гласува за Гюро Украински.

    Коментиран от #82, #86

    20:30 27.10.2026

  • 74 Отстрани

    10 6 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Ние българите нямаме нищо против Радев да завладее напълно държавата и да ни отърве веднъж завинаги от мутрите и педофилите!
    Затова сме му гласували пълно мнозинство.

    Коментиран от #80, #84, #87

    20:30 27.10.2026

  • 75 Костадинов

    6 4 Отговор
    е руски “помощник” и е нормално да подкрепи русофилския кандидат за президент

    20:33 27.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 А50

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Да ти кажа Плевнелиев е за предпочитане пред Гюро. Като видях опулената и разгневена физиономия на Асен кокорчо разбрах, че са очаквали повече от първия тур, а социолозите работеха да приспиват народа, че всичко е решено.

    Коментиран от #81

    20:33 27.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами немощното лидерче се прави на Тръмп

    6 0 Отговор
    Всеки ден си сменя мнението.

    20:36 27.10.2026

  • 80 И как

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Отстрани":

    Като в министерствата се пускат пак мутри, как да стане? Точно за едни мутри, кой ги пусна? С какво новите мутри са по-хубави от другите мутри? Нищо не се прави срещу олигарсите.

    20:36 27.10.2026

  • 81 Разбира се

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "А50":

    Ако Плевнелиев беше кандидат, ще да напишеш, че предпочиташ Гюров.
    Верваме ти.

    20:37 27.10.2026

  • 82 Казано от някой, който не е нормален

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "нннн":

    Това звучи като комплимент.

    20:39 27.10.2026

  • 83 Даааа

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Търновец":

    Даниел Панов кмет от ПП.ГЕРБ и председател на съюза на общините в България. Близък до генерала от ДС Сотир Ушев в момента мъж на Весела Лечева с която са братовчеди. Сотир Ушев съден за злоупотреби и кражби в особено големи размери и в негова чест много се обръщат към полицаите с "ушеви". Мунчо има документи за кражби на герберските кметове и вместо да ги даде на прокуратурата ги приобщава към него със заплахи да му преливат гласове и крадат за него.

    Коментиран от #89

    20:42 27.10.2026

  • 84 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Отстрани":

    74 ЕДИН СИ А НАЙДОБРЕ ЩОМ ИСКАШ ДА СИ РОБ ВЪРНИ СЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО НА РОБОВЛАДЕЛЧЕСКИЯТ СТРОЙ СЕГА СМЕ 2026 Г А ИЛИ ПЪК СЕ ПРЕГЛЕДАЙ СПЕШНО ХАХАХАХАХА АЛА БАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #92

    20:42 27.10.2026

  • 85 Реалист

    3 4 Отговор
    Не знам Гюров,какъв президент ще е,но знам Йотова!Затова няма да я подкрепя!

    20:44 27.10.2026

  • 86 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #73 от "нннн":

    А КОЙ НОРМАЛЕН ИСКА ПУТИН ДИКТАТОР БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА МОСКВА Е НАТАМ ПЪТЯТ Е СВОБОДЕН

    20:44 27.10.2026

  • 87 Пожелавам ти близка среща

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Отстрани":

    с помилваните от него и Йотова!

    20:46 27.10.2026

  • 88 Предпочитаме да ги пазим

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Васил":

    от педито Путин, с не от покойници.

    20:47 27.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Стенли

    2 2 Отговор
    Аз лично няма да отида да гласувам , защото не одобрявам и двамата кандидати , а иначе онзи ден гласувах за Костадинов , но не ми хареса това му изказване да определя , кой за кого да гласува, то принципно е така че много малко хора които са гласували , за Възраждане , ще отидат да подкрепят Гюро , но все пак не бива да говори от името на всички хора които са гласували за него и за Волгин , и също така мисля , че ако Волгин беше кандидат президент, а не вице щяха да вземат поне още стотина хиляди гласа , но опак нямаше да могат да отидат на балотаж ,просто преднината на гюро е твърде голяма ,над четеристотин хиляди гласа

    Коментиран от #111

    20:49 27.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Не му се връзвай

    6 4 Отговор

    До коментар #84 от "Анонимен":

    Герберските крадци начело с простата Тиква Борисов окрадоха България.

    Коментиран от #119

    20:50 27.10.2026

  • 93 Хаха

    6 2 Отговор
    Мирчев, и вие коленичехте пред Радев и викахте - С вас сме г-н президент.

    20:50 27.10.2026

  • 94 Ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Хем нискочел, хем глух! Ясно му казаха, че не подкрепят никой! Тоя Калушев е правил нещо и с ушите им!

    20:51 27.10.2026

  • 95 Световен прецедент

    2 1 Отговор
    Опозиция подкрепя управляващи!!!

    20:51 27.10.2026

  • 96 Българин

    3 5 Отговор
    Копейката е помияр,лизач пълен мизерник.

    20:51 27.10.2026

  • 97 Кой ве?

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Джони":

    С платеното обучение и купената диплома ли?
    Шегуваш се.
    Умните хора никога не стават алчни за власт и пари нацисти.

    20:51 27.10.2026

  • 98 Така разбрахме

    0 2 Отговор
    на кой е патерица!

    Коментиран от #109

    20:52 27.10.2026

  • 99 Никой

    2 1 Отговор
    Войска за Украйна няма да пратим , но за Русия ? Справка ВСВ .

    20:52 27.10.2026

  • 100 Кой те води към война пък теб

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Софиянец":

    Единствено Радев с нарковойните си за територии.

    20:53 27.10.2026

  • 101 И аз като теб се радвам

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Истината":

    когато Путин и другите кремльовски педофилници вият от яд и злоба.

    20:55 27.10.2026

  • 102 Вие пък

    2 0 Отговор
    Не му ли свикнахте. Като муха без глава е.

    20:58 27.10.2026

  • 103 пак ли тва бе

    3 0 Отговор
    Нискочелестия павиан пак се изхожда в ефир хахахаха това същество на Оземпик си е жалка гледка

    21:00 27.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Костя К. проявява гъвкавост

    1 2 Отговор
    Владее ги той чупките в кръста.

    21:02 27.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Бай Араб

    1 0 Отговор
    На българите демокрацията им беше подарена,те не са водили война за демокрация и свобода,затова я дадоха ,отказаха се от демокрацията и независимостта,на българите винаги някой им е виновен и много им пречи да са народ.530 години част от Турската империя,85 години част от Руската империя .

    21:03 27.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 така разбрахме също

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Така разбрахме":

    на кой са патерица греб , новото дебело начало и меч а общо сте 6% от 23% от хората в България

    21:07 27.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 не прави внушения, разкрит си

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Стенли":

    При принципни различия такъв който подкрепя Възраждане няма как да подкрепя пеДроханската секта така че опита ти за внушение не мина.

    21:10 27.10.2026

  • 112 Бай Араб

    1 0 Отговор
    И Ботев и Левски са убити от българи . България е майка на много национални предатели.

    21:10 27.10.2026

  • 113 Отегчен

    1 2 Отговор
    След,като разбрах ,че Хампарцумян е от лагера на Гюров,решавам да отида да гласувам против тях.Йотова и да иска ,не може да ни навреди по-вече от тях.Мислех да не гласувам но сега си промених мнението.

    21:11 27.10.2026

  • 114 Я, ти шеф ли си му

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мирчефф":

    или съпруга?

    21:11 27.10.2026

  • 115 Това означава

    2 2 Отговор
    Нито съм наркоман, нито съм се скатавал 15 години от наборна служба , а това означава - няма да гласувам за Гюров.

    21:12 27.10.2026

  • 116 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Митрофанова го е викала Копейкина./Костя голосувай за Радева /

    21:13 27.10.2026

  • 117 КОГАТО СИ РУСКИ ПРОДАЖНИК

    2 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО

    СЛЕД КАТО СИ ЗАГУБИЛ ИЗБОРИТЕ ,

    СЛЕД ТОВА ПАК

    ЩЕ ГЛАСУВАШ ЗА КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОЖКИ.

    21:17 27.10.2026

  • 118 АЛО КУХАВЕЛНИК

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Софиянец":

    РУСИЯ БОМБИ КОРАБИ
    В НАШИТЕ
    ВОЙНИ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСНАКА МАЙ ДОКАРА ВОЙНАТА
    В БЪЛГАРИЯ.

    21:19 27.10.2026

  • 119 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Не му се връзвай":

    92 радевите малоумници като пишете тук нищо ама нищо вече не постигате а
    Ала балата радива лъсна а крахът на месията позорен хахахахаха

    21:20 27.10.2026

  • 120 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Комунистите като са набутвали народа в Белене не са им давали храна и те пасели тревата,а един комунист минавал с една туба нафта и поливал тревата да не могат да пасат.Руска нафта.

    21:35 27.10.2026

  • 121 МИРЧА

    1 2 Отговор
    ЙОТОВА ЩЕ Е
    НЯМА ДА ИМА УКРАЙНА

    21:36 27.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Пак по-адекватен от петроханци

    1 0 Отговор
    Даже и психиатрите определят Гюров като изключително некомпетентен, за Кандев да не говорим, та Мирчев да не се пени толкоз

    21:50 27.10.2026

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