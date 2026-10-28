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Киву се пошегува със Зидан за възхода на Тюрам: “Благодаря, че не го повика в националния отбор”

Киву се пошегува със Зидан за възхода на Тюрам: “Благодаря, че не го повика в националния отбор”

28 Октомври, 2026 12:29 457 0

  • кристиан киву-
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  • зинедин зидан

Нападателят на Интер е в отлична форма с пет гола в последните си шест мача в Серия А, а треньорът му призна, че пропуснатата повиквателна за Франция може да е допълнителен стимул

Киву се пошегува със Зидан за възхода на Тюрам: “Благодаря, че не го повика в националния отбор” - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиан Киву отказа да си припише цялата заслуга за силните изяви на Маркус Тюрам, който се превърна в една от водещите фигури на Интер през последните седмици. Нападателят отново се разписа при победата с 2:1 над Фиорентина в неделя, а треньорът на „нерадзурите“ с усмивка отбеляза, че за възхода му може да е помогнал и Зинедин Зидан, след като Тюрам не попадна в първия му състав на френския национален отбор.

Тюрам отбеляза изравнителния гол в 91-вата минута срещу Фиорентина, преди дузпа на Пьотр Желински осем минути след началото на добавеното време да донесе трите точки на Интер. Французинът вече има пет попадения в Серия А през сезона, като всички са реализирани в последните му шест участия. От началото на септември той не успя да се разпише единствено при равенството 2:2 срещу Рома.

„Не знам дали заслугата е моя, или на Зидан. Без Лаутаро Мартинес той пое отговорността“, заяви Киву след драматичния обрат срещу Фиорентина. Треньорът допълни, че е работил с нападателя в продължение на три седмици, през които футболистът е имал и време за почивка.

„Той спринтираше дори в 90-ата минута и нахлуваше в наказателното поле с опустошителна сила. Когато те атакува с такава скорост, винаги има риск нещо да се случи. Радваме се за него и му дадохме един ден почивка. Това, че не беше повикан в националния отбор, му даде допълнителна мотивация“, обясни наставникът на Интер.

Силната форма на Тюрам помага на миланския тим да събере 22 точки от първите си осем мача в първенството. В сряда Интер гостува на Венеция, която е на последното място с едва три точки и седем загуби от осем срещи. При нов успех „нерадзурите“ ще достигнат 25 точки след девет кръга – най-добрия старт в историята си в ерата на трите точки за победа, започнала през сезон 1994/95.


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