ЦСКА се разделя с доктора на отбора Мариян Добрев.
Засега от клуба не са обявили причината специалистът да напусне клуба, но се очаква съвсем скоро раздялата да стана факт.
Двате страни водят разговори по темата, но още не са постигнали договорка.
Една от версиите е, че специалистът има неразбирателство със спортното ръководство.
"Червените" вече търсят нов лекар, който да замени Добрев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #2
13:32 28.10.2026
2 Лесни ,
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Успакойсья , Събота откриваме Новото Бижу ..
Коментиран от #3
13:50 28.10.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Лесни ,":На новото бижу ще играе и ще се радвате на Литекс.
Коментиран от #4
13:55 28.10.2026
4 Днес
До коментар #3 от "Левски 1914":Зарабoти ли за една 🍺?
14:09 28.10.2026