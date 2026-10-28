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ЦСКА се разделя с доктора на отбора

ЦСКА се разделя с доктора на отбора

28 Октомври, 2026 13:31 554 4

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  • мариян добрев

"Червените" вече търсят нов лекар

ЦСКА се разделя с доктора на отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА се разделя с доктора на отбора Мариян Добрев.

Засега от клуба не са обявили причината специалистът да напусне клуба, но се очаква съвсем скоро раздялата да стана факт.

Двате страни водят разговори по темата, но още не са постигнали договорка.

Една от версиите е, че специалистът има неразбирателство със спортното ръководство.

"Червените" вече търсят нов лекар, който да замени Добрев.


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