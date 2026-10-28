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Христо Бонев: Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас, купете си абонаментни карти

Христо Бонев: Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас, купете си абонаментни карти

28 Октомври, 2026 13:59 472 4

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Намираме се в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб

Христо Бонев: Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас, купете си абонаментни карти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Бонев направи специално обръщение към феновете на Локомотив Пловдив. Не е тайна, че "смърфовете" минават през тежък период след оттеглянето на Христо Крушарски. Зума призова всички фенове да си купят абонаментни карти и да идват на мачовете.

Ето какво написа Христо Бонев:

Скъпи приятели, скъпи локомотивци!

Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас. Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка - като момче на „Лаута“, като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а черно-белите сърца на трибуните. Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта - тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение Магията На Пловдив.

Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб. Гордея се с това, което черно-бялата общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега. Сто години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още сто. Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 19?6

    0 2 Отговор
    Не искам

    Коментиран от #3

    14:05 28.10.2026

  • 2 Този

    2 2 Отговор
    Авантаджия... Голям футболист, ама скръндза и много алчен.. Той дали си купи карта или билет?

    14:07 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крушарски

    0 1 Отговор
    Клубните карти ще ви оправят!😂😂😂

    14:24 28.10.2026

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