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Защо Висшата лига ще има само един мач в неделя? Ето какво промени програмата

Защо Висшата лига ще има само един мач в неделя? Ето какво промени програмата

28 Октомври, 2026 12:00 524 1

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Ливърпул – Арсенал остава единствената среща в английския елит на 1 ноември, след като участието на Астън Вила в Шампионската лига наложи промяна в графика

Защо Висшата лига ще има само един мач в неделя? Ето какво промени програмата - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Неделната програма във Висшата лига тази седмица ще бъде необичайно кратка. На 1 ноември е насрочен само един двубой – между Ливърпул и Арсенал от 18:30 часа. За разлика от обичайния график, в който феновете могат да гледат няколко срещи в различни часови слотове, този път няма да има ранен мач от 16:00 часа.

Първоначално в този часови пояс трябваше да се играе Астън Вила – Фулъм. Срещата на „Вила Парк“ беше избрана за телевизионно излъчване от “Sky Sports”, но впоследствие беше преместена за събота, 31 октомври, с начален час 21:00. Промяната беше обявена на 1 септември, след като УЕФА финализира програмата на основната фаза в Шампионската лига.

Причината е ангажиментът на Астън Вила в европейския турнир. Тимът на Унай Емери трябва да гостува на Барселона във вторник, 3 ноември, от 20:00 часа. Ако бирмингамци бяха играли в неделя, щеше да се наруши правилото на Висшата лига за минимален период на възстановяване между два мача.

Според регламента клубовете трябва да имат поне два пълни дни между срещите си. Затова отбор, който играе в Шампионската лига във вторник, не може да бъде ангажиран в първенството предходната неделя. По същия начин тимовете, които играят в Лига Европа или Лигата на конференциите в четвъртък, не могат да имат мач от Висшата лига още в събота.


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