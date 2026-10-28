Чирен е запълнен на 83,46%, над средното за Европа

Газохранилището в Чирен е запълнено на 83,46% в началото на отоплителния сезон. Нивото е по-високо от средната запълненост на газохранилищата в Европа, която е 74,93%, сочат данни на платформата „Газ инфрастракчър Юръп“ (GIE).

Спрямо същата дата през 2025 г. запасите в Чирен са нараснали с 6,49 процентни пункта. Тогава хранилището е било запълнено на 76,97%. Разликата между Чирен и средното европейско ниво в момента е 8,53 процентни пункта.

Най-висока запълненост сред европейските страни отчита Полша – 99,23%, следвана от Португалия с 95,51% и Италия с 90,77%. Румъния е съобщила, че нейните газохранилища са пълни почти на 90%. В другия край на класацията са Латвия с 49,77%, Словакия с 54,47% и Германия с 61,65%.

Чирен ще участва при цената за ноември

Допълнителни количества природен газ от Чирен ще бъдат включени при корекцията на първоначално предложената от „Булгаргаз“ цена за ноември. Това е било съобщено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Към момента „Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ с 34% спрямо октомври. Окончателното решение за цената ще бъде взето след представяне на актуализираните данни и количества.

КЕВР не очаква по-високи цени на тока и парното

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски е заявил, че цените на електроенергията и топлоенергията няма да се повишават от 1 януари.

„Цените на електроенергията и топлоенергията няма да се повишават от 1 януари“, заяви Пламен Младеновски.

Той е посочил, че природният газ не е единственият фактор при определянето на цената на топлоенергията. По думите му ще бъдат използвани регулаторни инструменти, за да се избегне поскъпване на тока и парното.

Източници: novini.bg