Новини
Бизнес »
Чирен е запълнен на 83,46%, над средното за Европа

Чирен е запълнен на 83,46%, над средното за Европа

28 Октомври, 2026 13:50 523 5

  • чирен-
  • газохранилища-
  • природен газ-
  • булгаргаз-
  • кевр

Българското газохранилище е с по-висока запълненост и спрямо същата дата през 2025 година

Чирен е запълнен на 83,46%, над средното за Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Газохранилището в Чирен е запълнено на 83,46% в началото на отоплителния сезон. Нивото е по-високо от средната запълненост на газохранилищата в Европа, която е 74,93%, сочат данни на платформата „Газ инфрастракчър Юръп“ (GIE).

Спрямо същата дата през 2025 г. запасите в Чирен са нараснали с 6,49 процентни пункта. Тогава хранилището е било запълнено на 76,97%. Разликата между Чирен и средното европейско ниво в момента е 8,53 процентни пункта.

Най-висока запълненост сред европейските страни отчита Полша – 99,23%, следвана от Португалия с 95,51% и Италия с 90,77%. Румъния е съобщила, че нейните газохранилища са пълни почти на 90%. В другия край на класацията са Латвия с 49,77%, Словакия с 54,47% и Германия с 61,65%.

Чирен ще участва при цената за ноември

Допълнителни количества природен газ от Чирен ще бъдат включени при корекцията на първоначално предложената от „Булгаргаз“ цена за ноември. Това е било съобщено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Към момента „Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ с 34% спрямо октомври. Окончателното решение за цената ще бъде взето след представяне на актуализираните данни и количества.

КЕВР не очаква по-високи цени на тока и парното

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски е заявил, че цените на електроенергията и топлоенергията няма да се повишават от 1 януари.

„Цените на електроенергията и топлоенергията няма да се повишават от 1 януари“, заяви Пламен Младеновски.

Той е посочил, че природният газ не е единственият фактор при определянето на цената на топлоенергията. По думите му ще бъдат използвани регулаторни инструменти, за да се избегне поскъпване на тока и парното.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние газ не ползваме

    1 3 Отговор
    А и в ЕС ударно строят турбини и фотоволтаични паркове.
    Путин включи "зелената сделка" на 5та скорост.

    13:55 28.10.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ако средното за Европа запълване на газовите хранилища е от порядъка на 40% то ние имаме още 20% отгоре щото основата на замерване е спрямо европейската Голям праз.

    Коментиран от #3

    13:57 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    1 0 Отговор
    Таваришчи , зорлем ме карате да пиша фермани .. Навремето , в СССР милицията нямаше право да те прибира , ако не паднеш на асфалта . Говорим за алкаши . От балкона на общежитието съм гледал един руснак как се държеше за едно дърво 2 часа , а милиционерската Уазка чакаше , да падне .. Да го приберат в изтрезвителя . Интересното е , че тогава работехме в строителството на чисто нов металургичен завод , оборудван само с техника от "гадовете" Сименс ..

    14:16 28.10.2026

  • 5 Сигурно е

    0 0 Отговор
    Явно и Зеленски знае за резервите ни и ще му пращаме като я закъса...

    14:33 28.10.2026