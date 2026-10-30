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Евертън с категорична победа над Нюкасъл в Карабао Къп

Евертън с категорична победа над Нюкасъл в Карабао Къп

30 Октомври, 2026 07:45 534 0

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Домакините откриха резултата в 34-тата минута, когато Джеймс Гарнър получи топката в наказателното поле и с точен удар в долния десен ъгъл даде преднина на своя отбор

Евертън с категорична победа над Нюкасъл в Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Евертън постигна убедителна победа с 3:1 над Нюкасъл у дома в двубой от осминафиналите на Карабао Къп и си осигури място сред най-добрите осем отбора в турнира.

Домакините откриха резултата в 34-тата минута, когато Джеймс Гарнър получи топката в наказателното поле и с точен удар в долния десен ъгъл даде преднина на своя отбор.

Малко преди почивката Евертън нанесе втори удар. В 45-ата минута Хейдън Хакни се разписа с прецизен изстрел и удвои аванса на домакините, които се оттеглиха на почивката с комфортна преднина от два гола.

През второто полувреме Нюкасъл потърси начин да се върне в срещата, но вместо това допусна трето попадение.

В 69-ата минута Киърън Дюсбъри-Хол намери Тиерно Бари, който се възползва от подаването и с точен удар в горния десен ъгъл направи резултата класически – 3:0.

Гостите все пак успяха да стигнат до почетен гол в заключителните минути. В 88-ата минута Дан Бърн се извиси над защитата след центриране и с удар с глава насочи топката в десния ъгъл, без да остави шанс на вратаря.

Попадението обаче не промени крайния изход на двубоя и Евертън заслужено продължава към четвъртфиналите на Карабао Къп, докато Нюкасъл приключва участието си в надпреварата.


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