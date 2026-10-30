Александър Зверев надви нидерландец в Австрия

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка във Виена, след като победи нидерландеца Талон Грикспоор с 6:4, 7:5. Успехът има особено значение за германеца, който си гарантира изкачване до върха в световната ранглиста.

Поставеният под №1 в схемата Зверев се нуждаеше от 1 час и 36 минути, за да преодолее съпротивата на заемащия 50-ото място в света Грикспоор.

Германецът демонстрира стабилна игра в ключовите моменти и затвори двубоя в два сета, продължавайки успешното си представяне в австрийската столица.

Това беше 14-и сблъсък между двамата на професионално ниво и трети през настоящата година. Зверев затвърди превъзходството си над нидерландеца, като записа своята 11-а победа в съперничеството им.

На четвъртфиналите германският тенисист ще се изправи срещу британеца Артър Фери.

Двамата имат само една предишна среща, която се състоя на „Уимбълдън“ по-рано тази година. Тогава Зверев се наложи убедително в три сета.

Освен класирането си сред най-добрите осем във Виена, Зверев има и още един повод за удовлетворение. С победата над Грикспоор той си гарантира, че ще оглави световната ранглиста при следващото ѝ обновяване на 2 ноември.

Така германецът ще стане 30-ият тенисист в историята, достигнал до първото място в подреждането, както и първият представител на Германия след легендарния Борис Бекер, който ще застане на върха на световния тенис.