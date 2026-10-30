Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Зверев надви нидерландец в Австрия

Александър Зверев надви нидерландец в Австрия

30 Октомври, 2026 08:30 441 1

  • александър зверев-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • австрия-
  • талон грикспоор

Осигури си първото място в ранглистата

Александър Зверев надви нидерландец в Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка във Виена, след като победи нидерландеца Талон Грикспоор с 6:4, 7:5. Успехът има особено значение за германеца, който си гарантира изкачване до върха в световната ранглиста.

Поставеният под №1 в схемата Зверев се нуждаеше от 1 час и 36 минути, за да преодолее съпротивата на заемащия 50-ото място в света Грикспоор.

Германецът демонстрира стабилна игра в ключовите моменти и затвори двубоя в два сета, продължавайки успешното си представяне в австрийската столица.

Това беше 14-и сблъсък между двамата на професионално ниво и трети през настоящата година. Зверев затвърди превъзходството си над нидерландеца, като записа своята 11-а победа в съперничеството им.

На четвъртфиналите германският тенисист ще се изправи срещу британеца Артър Фери.

Двамата имат само една предишна среща, която се състоя на „Уимбълдън“ по-рано тази година. Тогава Зверев се наложи убедително в три сета.

Освен класирането си сред най-добрите осем във Виена, Зверев има и още един повод за удовлетворение. С победата над Грикспоор той си гарантира, че ще оглави световната ранглиста при следващото ѝ обновяване на 2 ноември.

Така германецът ще стане 30-ият тенисист в историята, достигнал до първото място в подреждането, както и първият представител на Германия след легендарния Борис Бекер, който ще застане на върха на световния тенис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ви мръдна по чешки...

    0 0 Отговор
    този на снимката е Александър ,но не зверев....този е испански-александър...

    08:39 30.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове