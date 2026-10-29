Неочакван ход на Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона

Украйна е готова да обсъди създаването на демилитаризирана зона в част от Донецка област около линията на бойното съприкосновение. Това заяви съветникът в Офиса на президента Сергей Лещенко в ефира на телемаратона.

По думите му предложението не се отнася до цялата Донецка област, а до район около фронтовата линия от двете ѝ страни. Лещенко представи идеята като възможен въпрос за преговори между държавни лидери, а не като вече постигнато споразумение.

„Украйна е готова да върви към компромис. Например демилитаризирана зона на територията на Донецка област – не в цялата област, а в тази част, която се намира около линията на бойното съприкосновение от двете страни – може да бъде обсъдена на преговори между лидерите. Украйна го е подготвила като едно от предложенията си“, заяви Сергей Лещенко.

Той посочи, че Киев предлага преговори за възможно най-бързо приключване на войната. Украинската страна подкрепя и секторно прекратяване на огъня, включително в енергетиката и по море.

Териториалните въпроси да се решават от лидерите

Според позицията, представена от Лещенко, териториалните въпроси трябва да бъдат обсъждани на равнище държавни ръководители, а не от технически преговорни групи. Съветникът подчерта, че решенията, свързани с украински територии, не могат да бъдат вземани без участието на украинското ръководство.

Така предложението за демилитаризирана зона е поставено в рамките на по-широк подход, който включва възможни временни или секторни договорености за спиране на бойните действия. От изявлението не става ясно какви ще бъдат границите на зоната, как ще се контролира тя или какъв статут ще има при евентуално споразумение.

Очаква се тристранна среща

Изявлението идва на фона на очаквания за нови контакти между Украйна, САЩ и Русия. Владимир Зеленски заяви, че се надява на тристранна среща през първата половина на ноември, след междинните избори за Конгреса на САЩ. Като възможна дата е посочен 10 ноември.

Към момента демилитаризираната зона в Донецка област е представена като предложение за бъдещи преговори. Няма данни Киев и Москва да са постигнали договореност по него.

Източници: unian.net