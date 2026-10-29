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Неочакван ход на Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона
  Тема: Украйна

Неочакван ход на Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона

29 Октомври, 2026 09:01 2 241 38

  • украйна-
  • донецка област-
  • демилитаризирана зона-
  • сергей лещенко-
  • мирни преговори

Предложението се отнася до район около линията на бойното съприкосновение. Киев настоява териториалните въпроси да се решават на равнище държавни лидери

Неочакван ход на Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да обсъди създаването на демилитаризирана зона в част от Донецка област около линията на бойното съприкосновение. Това заяви съветникът в Офиса на президента Сергей Лещенко в ефира на телемаратона.

По думите му предложението не се отнася до цялата Донецка област, а до район около фронтовата линия от двете ѝ страни. Лещенко представи идеята като възможен въпрос за преговори между държавни лидери, а не като вече постигнато споразумение.

„Украйна е готова да върви към компромис. Например демилитаризирана зона на територията на Донецка област – не в цялата област, а в тази част, която се намира около линията на бойното съприкосновение от двете страни – може да бъде обсъдена на преговори между лидерите. Украйна го е подготвила като едно от предложенията си“, заяви Сергей Лещенко.

Той посочи, че Киев предлага преговори за възможно най-бързо приключване на войната. Украинската страна подкрепя и секторно прекратяване на огъня, включително в енергетиката и по море.

Териториалните въпроси да се решават от лидерите

Според позицията, представена от Лещенко, териториалните въпроси трябва да бъдат обсъждани на равнище държавни ръководители, а не от технически преговорни групи. Съветникът подчерта, че решенията, свързани с украински територии, не могат да бъдат вземани без участието на украинското ръководство.

Така предложението за демилитаризирана зона е поставено в рамките на по-широк подход, който включва възможни временни или секторни договорености за спиране на бойните действия. От изявлението не става ясно какви ще бъдат границите на зоната, как ще се контролира тя или какъв статут ще има при евентуално споразумение.

Очаква се тристранна среща

Изявлението идва на фона на очаквания за нови контакти между Украйна, САЩ и Русия. Владимир Зеленски заяви, че се надява на тристранна среща през първата половина на ноември, след междинните избори за Конгреса на САЩ. Като възможна дата е посочен 10 ноември.

Към момента демилитаризираната зона в Донецка област е представена като предложение за бъдещи преговори. Няма данни Киев и Москва да са постигнали договореност по него.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 само да попитам

    46 64 Отговор
    защо да е неочакван? всички знаехме че когато наркомана закъса ще започне да се пазари за земята!!!

    Коментиран от #17, #20, #23

    09:03 29.10.2026

  • 3 Очакван ход

    47 63 Отговор
    Преговорите за Украйна ще се водят без участието на Украйна.

    Коментиран от #16

    09:03 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БАНко

    39 56 Отговор
    ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА ПРЕДИ КАПИТУЛАЦИЯТА !!!

    09:06 29.10.2026

  • 7 Трол

    7 22 Отговор
    Гросмайсторски ход.

    09:07 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тити на Кака

    30 28 Отговор
    Пореден гърч.

    09:08 29.10.2026

  • 10 БАНко

    19 26 Отговор
    НАИСТИНА БАВНО РАЗВИТИЕ НА СЛАБО РАЗВИТИ !!!

    09:08 29.10.2026

  • 11 да ама не

    27 29 Отговор
    Когато пише "Украина реши" това означава "Британия или някой от другите им началници реши".
    Зеленски е артист, пращат му репликите, той ги казва с изразителен тон и толкова.
    Понякога в пиеската участват статисти - примерно куклите от "европейския" парламент.

    09:11 29.10.2026

  • 12 Сабахлем

    8 18 Отговор
    са кефиха са пък са многогодишни!? Ни мож ги разбра!?

    09:16 29.10.2026

  • 13 Хулиганин и авантюрист

    16 24 Отговор
    Никакви компромиси не са, Москва - не им се връзвайте!
    Стратегията говори, че Украйна няма възможност за поддържане на широк фронт, и иска да освободи войски, които да насочи в други направления!

    09:20 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тошо

    18 36 Отговор
    Украйна не разбра че не може да поставя условия на Русия.Условията се поставят от по силния- Русия.

    09:24 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПО ТОЧНО

    12 38 Отговор
    ВСИЧКО ДО РЕКАТА ......И ОДЕСКА.....!

    09:25 29.10.2026

  • 19 Путин, В. В.

    18 37 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #28

    09:26 29.10.2026

  • 20 Антирашист 4897

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "само да попитам":

    Ти не си всички ,това е манипулация !

    09:27 29.10.2026

  • 21 Инна

    5 21 Отговор
    Реакцията на Кремъл последва незабавно.
    Буквално в рамките на минути, журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев публикува отговор от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, в който той повтори позицията на Москва. Среща между Путин и Зеленски е теоретично възможна, но трябва да бъде предшествана от сериозна дипломатическа работа.

    Припомняме, че Русия преди това се съгласи да възобнови преговорите с Украйна и Съединените щати в тристранен формат. Те биха могли да се проведат на 10 ноември. Официалната дата за срещата, която ще се проведе в Абу Даби, все още не е определена. Ясно е обаче, че тя определено ще се проведе след изборите за Конгрес на САЩ. Всички страни очевидно искат да бъдат сигурни в политиката на Вашингтон в близко бъдеще.

    Заслужава да се отбележи, че помощникът на руския президент Юрий Ушаков преди това заяви, че първата среща с Украйна и Съединените щати ще бъде техническа. На нея няма да присъстват руски представители, които биха могли да вземат политически решения. Резултати от възобновяването на преговорния процес не се очакват преди третата среща. Повечето наблюдатели смятат, че промени в преговорния път не се очакват преди пролетта.

    09:28 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Титак

    3 20 Отговор
    Бързат, бързат.....зимата иде.

    09:35 29.10.2026

  • 26 Zахарова

    14 8 Отговор
    Да де ама на нас ни трябват войни. Русия сме война свиквайте!

    Коментиран от #34

    09:35 29.10.2026

  • 27 Абе

    11 21 Отговор
    войната ще приключи само при условията на Русия. Европейците могат да си купят билети до Риад но никой не ги е канил на преговорите

    09:36 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кукузел

    2 16 Отговор
    Полит-палячо, повтаряка на лошо изстрадани нонсенси.

    09:40 29.10.2026

  • 31 Ами Путин от коги казва

    4 16 Отговор
    Украйна да бъде цялата демилитаризирана зона и да се изтегли от новодобитите територии с всенароден референдум!!!

    09:40 29.10.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 16 Отговор
    Бития и ......нямат думата.
    Ха,ха

    09:41 29.10.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 16 Отговор

    До коментар #28 от "Тимур":

    Първо себе си погледни," остър"

    09:42 29.10.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 15 Отговор

    До коментар #26 от "Zахарова":

    Русия искаше да включи мир Още март 2022.А Сащ още побеждават Иран

    09:44 29.10.2026

  • 35 Млад урсуляк

    1 8 Отговор
    Зеления гном и от Путин иска да проди, ама руснаците много бият и на сълзи вече не вярват, мина това време.

    09:47 29.10.2026

  • 36 Млад урсуляк

    1 6 Отговор
    Зеления гном и от Путин иска да проси, ама руснаците много бият и на сълзи вече не вярват, мина това време.

    09:47 29.10.2026

  • 37 Накратко

    1 0 Отговор
    Путлера ще води тази война докато е жив по простата причина ,че няма план за мирното съществуване на Русия .

    09:51 29.10.2026

  • 38 Няма

    0 0 Отговор
    да е толкова просто.

    09:51 29.10.2026

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