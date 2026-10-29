Неочакван ход на Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона

Украйна е готова да обсъди създаването на демилитаризирана зона в част от Донецка област около линията на бойното съприкосновение. Това заяви съветникът в Офиса на президента Сергей Лещенко в ефира на телемаратона.
По думите му предложението не се отнася до цялата Донецка област, а до район около фронтовата линия от двете ѝ страни. Лещенко представи идеята като възможен въпрос за преговори между държавни лидери, а не като вече постигнато споразумение.„Украйна е готова да върви към компромис. Например демилитаризирана зона на територията на Донецка област – не в цялата област, а в тази част, която се намира около линията на бойното съприкосновение от двете страни – може да бъде обсъдена на преговори между лидерите. Украйна го е подготвила като едно от предложенията си“, заяви Сергей Лещенко.
Той посочи, че Киев предлага преговори за възможно най-бързо приключване на войната. Украинската страна подкрепя и секторно прекратяване на огъня, включително в енергетиката и по море.
Териториалните въпроси да се решават от лидерите
Според позицията, представена от Лещенко, териториалните въпроси трябва да бъдат обсъждани на равнище държавни ръководители, а не от технически преговорни групи. Съветникът подчерта, че решенията, свързани с украински територии, не могат да бъдат вземани без участието на украинското ръководство.
Така предложението за демилитаризирана зона е поставено в рамките на по-широк подход, който включва възможни временни или секторни договорености за спиране на бойните действия. От изявлението не става ясно какви ще бъдат границите на зоната, как ще се контролира тя или какъв статут ще има при евентуално споразумение.
Очаква се тристранна среща
Изявлението идва на фона на очаквания за нови контакти между Украйна, САЩ и Русия. Владимир Зеленски заяви, че се надява на тристранна среща през първата половина на ноември, след междинните избори за Конгреса на САЩ. Като възможна дата е посочен 10 ноември.
Към момента демилитаризираната зона в Донецка област е представена като предложение за бъдещи преговори. Няма данни Киев и Москва да са постигнали договореност по него.
Източници: unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 само да попитам
Коментиран от #17, #20, #23
09:03 29.10.2026
3 Очакван ход
Коментиран от #16
09:03 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БАНко
09:06 29.10.2026
7 Трол
09:07 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тити на Кака
09:08 29.10.2026
10 БАНко
09:08 29.10.2026
11 да ама не
Зеленски е артист, пращат му репликите, той ги казва с изразителен тон и толкова.
Понякога в пиеската участват статисти - примерно куклите от "европейския" парламент.
09:11 29.10.2026
12 Сабахлем
09:16 29.10.2026
13 Хулиганин и авантюрист
Стратегията говори, че Украйна няма възможност за поддържане на широк фронт, и иска да освободи войски, които да насочи в други направления!
09:20 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тошо
09:24 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПО ТОЧНО
09:25 29.10.2026
19 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #28
09:26 29.10.2026
20 Антирашист 4897
До коментар #2 от "само да попитам":Ти не си всички ,това е манипулация !
09:27 29.10.2026
21 Инна
Буквално в рамките на минути, журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев публикува отговор от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, в който той повтори позицията на Москва. Среща между Путин и Зеленски е теоретично възможна, но трябва да бъде предшествана от сериозна дипломатическа работа.
Припомняме, че Русия преди това се съгласи да възобнови преговорите с Украйна и Съединените щати в тристранен формат. Те биха могли да се проведат на 10 ноември. Официалната дата за срещата, която ще се проведе в Абу Даби, все още не е определена. Ясно е обаче, че тя определено ще се проведе след изборите за Конгрес на САЩ. Всички страни очевидно искат да бъдат сигурни в политиката на Вашингтон в близко бъдеще.
Заслужава да се отбележи, че помощникът на руския президент Юрий Ушаков преди това заяви, че първата среща с Украйна и Съединените щати ще бъде техническа. На нея няма да присъстват руски представители, които биха могли да вземат политически решения. Резултати от възобновяването на преговорния процес не се очакват преди третата среща. Повечето наблюдатели смятат, че промени в преговорния път не се очакват преди пролетта.
09:28 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Титак
09:35 29.10.2026
26 Zахарова
Коментиран от #34
09:35 29.10.2026
27 Абе
09:36 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кукузел
09:40 29.10.2026
31 Ами Путин от коги казва
09:40 29.10.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Ха,ха
09:41 29.10.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Тимур":Първо себе си погледни," остър"
09:42 29.10.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Zахарова":Русия искаше да включи мир Още март 2022.А Сащ още побеждават Иран
09:44 29.10.2026
35 Млад урсуляк
09:47 29.10.2026
36 Млад урсуляк
09:47 29.10.2026
37 Накратко
09:51 29.10.2026
38 Няма
09:51 29.10.2026