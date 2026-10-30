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Ман Юнайтед се прицели в нападател от Висшата лига

Ман Юнайтед се прицели в нападател от Висшата лига

30 Октомври, 2026 08:15 530 1

  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • лийдс юнайтед-
  • доминик калвърт-люин-
  • висша лига

Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 г.

Ман Юнайтед се прицели в нападател от Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Юнайтед Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 г., според The ​​Athletic.

Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 г.

Вероятността за трансфер на Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото му споразумение е до лятото на 2028 г.

29-годишният Калвърт-Люин се присъедини към Лийдс от Евертън през 2025 г. със свободен трансфер. Той има 10 участия във всички състезания този сезон, отбелязвайки пет гола.


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  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Щом са се "прицелили" да не вземат да го уцелят.Пфу...

    08:16 30.10.2026

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