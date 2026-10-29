Тейлър Фриц преодоля Денис Шаповалов и продължава към четвъртфиналите в Базел

Американският тенисист Тейлър Фриц си осигури място на четвъртфиналите на силния турнир на твърда настилка от категория ATP 500 в швейцарския град Базел.

Заемащият 13-ата позиция в световната ранглиста Фриц постигна втори пореден успех в състезанието без загубен сет. На осминафиналите той се наложи над канадския представител Денис Шаповалов (№52 в света) с 6:4, 6:3 след точно 1 час и 19 минути игра на корта.

Този двубой бе общо 13-и в професионалната кариера между двамата състезатели. С този успех американецът записа своята 6-а победа в преките сблъсъци срещу Шаповалов, изравнявайки до голяма степен равностойната история помежду им.

Във фазата на четвъртфиналите Тейлър Фриц ще има сериозно предизвикателство, изрaзeно в лицето на осмия поставен в схемата французин Артур Фис. До момента двамата имат само един официален мач помежду си – изигран през 2024 година отново на твърда настилка, който завършва с успех за младия французин. Фриц ще търси реванш и продължаване напред към финалната фаза на надпреварата.