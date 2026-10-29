Макс Еберл разкри как Байерн привлече Майкъл Олисе: „Знаехме, че взимаме много добър футболист, но той надмина очакванията ни“

Майкъл Олисе се превърна в едно от най-ярките имена в състава на Байерн Мюнхен. Германският гранд привлече френското крило от Кристъл Палас срещу 53 милиона евро през лятото на 2024 година, а днес тази сума изглежда все по-изгодна с оглед на представянето и влиянието му върху играта на баварците.

За първи път спортният директор на Байерн Макс Еберл разказа подробности около процеса по привличането на футболиста. Той обърна внимание както на пътя на Олисе през различни английски футболни академии, така и на значението на разговорите с хора, които са работили с него.

„Олисе имаше сложно минало. Той премина през няколко младежки академии в Англия, но това невинаги трябва да се възприема като проблем. Трудностите също могат да помогнат за изграждането на един футболист. Когато искаш да опознаеш даден играч, първо трябва да разговаряш с хора, които са били негови съотборници или са се изправяли срещу него“, обясни Еберл.

Важна роля при оценката на французина изиграл тогавашният мениджър на Кристъл Палас Оливер Глазнер. Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд познавал добре австрийския специалист, което позволило на германския клуб да получи ценна информация за качествата и характера на крилото.

Еберл разкри, че именно откровеността на Глазнер им помогнала да си изградят реалистична представа за потенциала на Олисе.

„Когато един треньор каже: „Разбира се, вземете го, вземете го“, започваш да се съмняваш. Глазнер обаче ни обясни, че Олисе все още има какво да учи и че самият той се нуждае от футболиста. Тогава разбрахме колко високо го оценява“, сподели ръководителят на баварците.

Разговорите със самия играч също оставили отлично впечатление у германския клуб. Според Еберл общуването с Олисе, особено когато става въпрос за футбол, е истинско удоволствие.

„Знаехме, че привличаме много добро ляво крило, което пасва на традициите и стила на Байерн. Не можехме обаче да бъдем сигурни, че ще се представя толкова блестящо“, призна спортният директор.

Той допълни, че трансферната сума е била ясна предварително заради заложената в договора клауза за освобождаване. Според Еберл обаче развитието на Олисе не се дължи единствено на индивидуалните му качества, а и на обстановката в клуба и подкрепата на отбора.

Привличането на французина се очертава като една от успешните сделки на Байерн през последните години, а представянето му потвърждава, че решението на ръководството да инвестира в него е било правилно.