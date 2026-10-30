Исторически момент за България: Никола Цолов дебютира във Формула 1

Българският талант Никола Цолов е готов за своя дългоочакван дебют във Формула 1, който ще се състои тази вечер по време първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико.

Сесията е насрочена за 20:30 часа наше време, и ще може да бъде проследена пряко по DIEMA SPORT 3. Не пропускайте студийната програма преди това.

Цолов ще седне зад волана на болид на отбора Racing Bulls на емблематичната писта "Ерманос Родригес" в Мексико Сити.

Тренировъчната сесия ще продължи 60 минути.

Българинът ще седне в болида на големия си конкурент за място във Формула 1 за следващия сезон - новозеландеца Лиам Лоусън за тази конкретна тренировка, като Лоусън ще се завърне в болида за квалификацията и състезанието.

Важно е да се отбележи, че участието на Цолов е в официална тренировъчна сесия и не включва квалификация или неделното Гран При, но въпреки това представлява значима крачка в кариерата му.

Шансът за дебют във Формула 1 не е случаен за Цолов. Неговите впечатляващи изяви във Формула 2, където се бори за титлата до последно, го утвърдиха като един от най-обещаващите млади таланти.

Освен това, той вече проведе успешен тест с болид на Racing Bulls на „Имола“ в края на август, като остави отлични впечатления.

За Никола Цолов това е още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта - да стане титулярен пилот във Формула 1.

„Искам да благодаря на Racing Bulls за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка", заяви самият Цолов.