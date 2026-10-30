Победа с горчив вкус за Нетаняху: спечели изборите, но остана без мнозинство

Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели парламентарните избори, но остава далеч от мнозинството, необходимо за управление. Дясната и крайнодясната коалиция получава 53 от общо 120 места в Кнесета, докато опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот, взема 48 мандата. За мнозинство са нужни 61 места.

Ликуд остава най-голямата отделна партия с 27 депутати. „Яшар“ на Айзенкот печели 21 места, „Б’Яхад“ получава 12, а Обединената листа – 11. „Демократите“ и Раам имат по осем мандата. По седем места вземат „Израел бейтену“, „Обединен юдаизъм от Тората“ и „Оцма Йехудит“, а Шас и „Религиозен ционизъм“ – по шест.

Арабските партии се превръщат в ключов фактор

Раам и Обединената листа събират общо 19 места – най-силното представяне на арабските партии досега. Техните депутати могат да наклонят везните в полза на опозицията, но съставянето на подобна коалиция е политически трудно, тъй като част от опозиционните формации вече изключиха сътрудничество с арабските партии.

Айзенкот обвини Ликуд, че се опитва да делегитимира изборния резултат. „Те правят това, защото загубиха“, заяви той. Нетаняху от своя страна призова съюзниците си да сформират „дясно, националистическо правителство“ и отхвърли възможността то да разчита на арабски партии.

Разследване за предполагаеми нарушения

Шин Бет разследва твърдения за предполагаема чуждестранна намеса и нарушения, свързани с гласуването. Израелската избирателна комисия обаче заяви, че разпространяваните твърдения за системни нарушения са неоснователни и няма да повлияят върху резултатите. „Това не засяга крайните резултати, които ще бъдат предадени на президента, нито се отнася до определена част от населението“, каза изпълняващият длъжността генерален директор на комисията Дийн Ливне.

Избирателната активност е 77,9 процента, като са подадени 5 716 665 гласа. Разпределението на мандатите вече е обявено, но официалните резултати трябва да бъдат предадени на президента Ицхак Херцог на 4 ноември след приключването на процедурите по проверка на жалби и технически грешки. Новият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември.

След получаването на резултатите Херцог ще проведе консултации с лидерите на парламентарно представените партии и ще възложи на депутат да опита да състави правителство. Преговорите могат да продължат седмици. Ако нито един кандидат не успее да осигури подкрепа, Израел може да бъде изправен пред нови избори.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com