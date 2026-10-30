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Победа с горчив вкус за Нетаняху: спечели изборите, но остана без мнозинство
  Тема: Бъдещето на Газа

Победа с горчив вкус за Нетаняху: спечели изборите, но остана без мнозинство

30 Октомври, 2026 08:33 874 9

  • израелски избори-
  • бенямин нетаняху-
  • гади айзенкот-
  • кнесет-
  • коалиционни преговори

Блокът на израелския премиер получава 53 места в Кнесета, а опозицията – 48. Арабските партии с 19 депутати могат да се окажат решаващ фактор при съставянето на правителство

Победа с горчив вкус за Нетаняху: спечели изборите, но остана без мнозинство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели парламентарните избори, но остава далеч от мнозинството, необходимо за управление. Дясната и крайнодясната коалиция получава 53 от общо 120 места в Кнесета, докато опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот, взема 48 мандата. За мнозинство са нужни 61 места.

Ликуд остава най-голямата отделна партия с 27 депутати. „Яшар“ на Айзенкот печели 21 места, „Б’Яхад“ получава 12, а Обединената листа – 11. „Демократите“ и Раам имат по осем мандата. По седем места вземат „Израел бейтену“, „Обединен юдаизъм от Тората“ и „Оцма Йехудит“, а Шас и „Религиозен ционизъм“ – по шест.

Арабските партии се превръщат в ключов фактор

Раам и Обединената листа събират общо 19 места – най-силното представяне на арабските партии досега. Техните депутати могат да наклонят везните в полза на опозицията, но съставянето на подобна коалиция е политически трудно, тъй като част от опозиционните формации вече изключиха сътрудничество с арабските партии.

Айзенкот обвини Ликуд, че се опитва да делегитимира изборния резултат. „Те правят това, защото загубиха“, заяви той. Нетаняху от своя страна призова съюзниците си да сформират „дясно, националистическо правителство“ и отхвърли възможността то да разчита на арабски партии.

Разследване за предполагаеми нарушения

Шин Бет разследва твърдения за предполагаема чуждестранна намеса и нарушения, свързани с гласуването. Израелската избирателна комисия обаче заяви, че разпространяваните твърдения за системни нарушения са неоснователни и няма да повлияят върху резултатите. „Това не засяга крайните резултати, които ще бъдат предадени на президента, нито се отнася до определена част от населението“, каза изпълняващият длъжността генерален директор на комисията Дийн Ливне.

Избирателната активност е 77,9 процента, като са подадени 5 716 665 гласа. Разпределението на мандатите вече е обявено, но официалните резултати трябва да бъдат предадени на президента Ицхак Херцог на 4 ноември след приключването на процедурите по проверка на жалби и технически грешки. Новият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември.

След получаването на резултатите Херцог ще проведе консултации с лидерите на парламентарно представените партии и ще възложи на депутат да опита да състави правителство. Преговорите могат да продължат седмици. Ако нито един кандидат не успее да осигури подкрепа, Израел може да бъде изправен пред нови избори.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язък

    11 0 Отговор
    за Смотаняху !

    08:37 30.10.2026

  • 2 Теолог

    15 1 Отговор
    Тези били Божи народ! Тука веднага изниква теологичния въпрос - Другите народи на кой са тогава?!
    Някой евреин - слушам те!?

    Коментиран от #6

    08:39 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Не знаех , че и в Израел има няколко ДПС-та. Халал да им са.

    08:58 30.10.2026

  • 5 Позната картинка у нас!

    5 0 Отговор
    Боко все печелеше избори и все го водеха за носа!
    И краят му е ясен, както и на ГЕРБ и СДС.

    Вижте сега КАК Нетаняху ще отиграе АБСОЛЮТНО аналогична ситуация и сравнете НЕТАНЯХУ С БОРИСОВ!

    Не знам КОЛКО ПЪТИ през тия години писахме КАК Борисов трябва да се справи със ситуацията да е вечния печелеш избори и губещ властта!
    Но.. Борисов игра по възможно най нелепия начин.
    Гледайте сега Нетаняху как се прави!

    08:59 30.10.2026

  • 6 Чадо,

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Теолог":

    Вземи прочети Библията, вместо да задаваш глупави въпроси!

    Никой не е длъжен да те образова.

    Коментиран от #8

    09:01 30.10.2026

  • 7 И сега какво

    2 0 Отговор
    Партията на Биби реално има 27 депутата , а останалите са сбирщайн от яшари и ционисти. Какво са спечелили тези престъпници.

    Коментиран от #9

    09:08 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "И сега какво":

    Ще нападнат Иран след изборите в САЩ. За боклука сатаняху единствено спасение е продължението на войната, до избора на нов кабинет той продължава да е премиер и ще направи всичко възможно да удължи военното положение за да остане на власт, също като зеления наркоман.

    09:18 30.10.2026