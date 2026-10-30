Путин залага на пропагандата за неизбежна руска победа в Украйна

Руското настъпление в Украйна е загубило динамика през 2026 г., докато украинските сили са провели серия от локални контранастъпления и са освободили стратегически важни територии. Това се посочва в анализ на Атлантическия съвет, според който руската армия е завзела значително по-малко земя в сравнение с предходни години, въпреки тежките си загуби.
Авторът Микола Белесков свързва промяната на бойното поле не само с украинските ударни способности със среден обсег, но и с бързото развитие на дроновата противовъздушна отбрана. Украинската армия използва все по-голям брой FPV дронове и специализирани прехващачи, за да поразява руски разузнавателни и ударни безпилотни апарати над фронта.
Дроновете прехващачи променят въздушната битка
Според анализа тази тенденция не е нова, но през 2026 г. е достигнала нов мащаб. Тя е позволила на украинските сили да ограничат руските настъпателни възможности и да създадат условия за собствени локални пробиви.
Развитието на тези системи е свързано с недостига на традиционни средства за противовъздушна отбрана на бойното поле. Около половината от украинските военно-технологични компании вече произвеждат различни модели FPV системи за противовъздушна отбрана или дронове прехващачи, твърди Атлантическият съвет.
Технологията се използва и извън фронтовата линия. Според анализа тя подобрява защитата на украинските градове и гражданската инфраструктура от руските ударни дронове, включително от по-нови модели с реактивни двигатели.
Над 400 000 свалени руски дрона
В анализа се посочва, че от началото на годината украински подразделения са свалили над 400 000 руски дрона от различни типове. Числото е представено като данни за резултатите на украинските части и не е независимо потвърдено в публикацията.
Атлантическият съвет оценява, че успехът на дроновата противовъздушна отбрана е помогнал на Украйна да си върне инициативата в продължаващата борба за превъзходство при използването на дронове и средства за противодействие срещу тях. Според анализа това затруднява руските сили да провеждат настъпателни операции и да оформят бойната обстановка чрез собствените си безпилотни подразделения.
Изводът на публикацията е, че развитието на украинските безпилотни системи намалява вероятността Русия да постигне решителен пробив. В същото време анализът не твърди, че бойните действия са приключили, а описва промяна в баланса на възможностите на фронта.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
Коментиран от #45
08:26 30.10.2026
2 Сила
просто толкова си могат !!!
Коментиран от #30, #33
08:26 30.10.2026
3 Тръмп Залага
08:27 30.10.2026
4 Пропаганда има точно тук
Коментиран от #8, #24, #44
08:27 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лама Ивайло Мирчев
08:28 30.10.2026
7 Няма как
08:28 30.10.2026
8 Хм...
До коментар #4 от "Пропаганда има точно тук":Има един ясен и неоспорим факт - расия нападна Украйна, нападна съседа си, убива и руши. Останалото са интерпретации и оправдания.
Коментиран от #9, #10, #21, #25
08:30 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има и друг
До коментар #8 от "Хм...":неоспорим факт Израел и САЩ нападнаха Иран но за тях мълчиш! Защо така!?
Коментиран от #16, #28
08:32 30.10.2026
11 Български чебурек
Коментиран от #17, #23, #32
08:33 30.10.2026
12 Бандата на Мирчев
08:34 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зеленски само днес до обяд
08:36 30.10.2026
15 Даааам
08:36 30.10.2026
16 Хм...
До коментар #10 от "Има и друг":Кой казва, че мълча? И това е факт, да. Но статията е за расия.
08:36 30.10.2026
17 Само един истински укротрол може да
До коментар #11 от "Български чебурек":нарича украинските дронове руски.
08:37 30.10.2026
18 Ей па преписване от укро-гьобелсовите
Коментиран от #31
08:38 30.10.2026
19 Пропаганден машинен
08:39 30.10.2026
20 За пропагандата
08:40 30.10.2026
21 Има един неуспорим факт
До коментар #8 от "Хм...":Войната започна през 2014 година с държавен преврат в Украйна, след което бандеро-фашизоидите започнаха да избиват руското население в Украйна.
Не само руското население бе малтретирано - българите там бяха тероризирани и избивани.
Повърхностното мислене на жълтопаветните сектанти не може да открие елементарни причинно-следствени връзки.
Коментиран от #40
08:40 30.10.2026
22 Чингиз Хан
08:41 30.10.2026
23 Бай Иван
До коментар #11 от "Български чебурек":Ний ходим в Гърция,ти му мисли
08:41 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
И все така, до победата! Яко бля бля! Ама щом кълвът...
08:43 30.10.2026
27 Българин
Коментиран от #46
08:43 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иванов
08:45 30.10.2026
30 И дават и "значки"...звезди, знамена ...
До коментар #2 от "Сила":все червени, като Китайските!!!
08:45 30.10.2026
31 И на запад се дърпат
До коментар #18 от "Ей па преписване от укро-гьобелсовите":Абе те и западняците вече взеха да се усещат. Тоя наплив от доктори и инженери им дойде като студен отрезвяващ душ. В тубата има хиляди коментари, как предпочитат да се бият на тяхната си територия срещу истинските нашественици, вместо да ходят някъде на райната си да мрът за Зелю шмъркачев и за на Мъкароня дедовия
08:46 30.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
До коментар #2 от "Сила":Затова ги изучават в училище от Менделеев до космонавтиката,четеш за краха на Наполеон и зъбите на Хитлер в Москва,а националния ти празник е всъщност руска победа:)и тока даже ,с който си показваш бездарието тук е пак от Аец руско производство:)))
08:47 30.10.2026
34 Дон Антонио Ел Патронос
Урсула и компания казаха:
Всички еврофжиичета на опашка пред Зеленски да обръщат джобове и портмонета, а зелю да ни върне рестото 50 на 50 играем.
08:49 30.10.2026
35 Мда
08:49 30.10.2026
36 Забелязал
Коментиран от #37
08:51 30.10.2026
37 Отбелязъл
До коментар #36 от "Забелязал":Ако има "руска пропаганда", то трябва да им се признае на руснаците, че я правят много интелигентно, не се забелязва и не отвращава хората, докато от зелювата и урсулената пропаганда на всички вече ни се драйфа
08:53 30.10.2026
38 Ааа, и на ракети залага
08:58 30.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Всъщност тая война
До коментар #21 от "Има един неуспорим факт":е на 200-300 години.
Запаът (Великобритания, Франция, Германия и други) винаги са искали да разрушат Русия, каквото и да е била тя, империя, СССР, федерация.
Опитаха с Наполеон, с Хитлер, сега не искат да питват те самите и нагласиха Украйна.
09:02 30.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Реалист
09:36 30.10.2026
43 АБВ
Аре, ................... !
09:41 30.10.2026
44 АБВ
До коментар #4 от "Пропаганда има точно тук":"Всеки коментар съдържащ истински факти против Украйна се трие."
И най-безсрамно се манипулират оценките на някои мнения с любезното съдействие на модераторите.
09:43 30.10.2026
45 Инна
До коментар #1 от "Гого":Масираните удари по украинската инфраструктура на 30 октомври 2026 г. доведоха до масово прекъсване на електрозахранването в Днепропетровск и аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев. През нощта и ранните сутрини руските аерокосмически сили предприеха комбинирани ракетни удари и удари с безпилотни летателни апарати „Геран“ срещу ключови логистични центрове, промишлени предприятия в Кременчук и военни обекти в Черкаска и Запорожка области. Тази нова атака беше пряко продължение на систематичното унищожаване на енергийната инфраструктура и маршрутите за доставки на украинските въоръжени сили, след ефективните удари на 29 октомври, които унищожиха товарен кораб, превозващ западно военно оборудване в пристанището на Одеса.
В Днепропетровск, в резултат на целенасочени удари, беше повредена критична подстанция 330 kV. Представители на холдинговата компания DTEK вече признаха значителни щети по високоволтовите мрежи. Около 350 000 клиенти останаха без ток, а градът преживява сериозни прекъсвания на водоснабдяването, мобилните телефонни услуги и достъпа до интернет.
В Киев местни обществени групи съобщават за серия от мощни експлозии и големи пожари в складови и логистични обекти в Дарницки район. Поради повреди по разпределителните мрежи, „Укренерго“ въведе графици за аварийно прекъсване на електрозахранването в Киев.
В Полтавска област балистични ракети поразиха сгради на голямо промишлено предприятие в Кременчукска област, което се занимава с
Коментиран от #47
09:45 30.10.2026
46 АБВ
До коментар #27 от "Българин":"Преписване на статии от УНИАН не значи новини!"
Напротив ! За българските мисирки е !
09:45 30.10.2026
47 Инна
До коментар #45 от "Инна":В Полтавска област балистични ракети поразиха сгради на голямо промишлено предприятие в Кременчукска област, което се занимава с ремонт на тежка техника на украинските въоръжени сили и производство на военни компоненти.
В Черкаска област са регистрирани удари по складове за боеприпаси, а фронтови бомбардировачи са използвали управляеми авиобомби (УАБ/УМПК) срещу непосредствения тил и отбранителните линии на украинските въоръжени сили в контролираната от Киев част от Запорожка област.
Коментирайки целите и изпълнението на ударите, руското Министерство на отбраната в официалните си изявления подчертава изключително систематичния и селективен характер на атаките. Министерството на отбраната отбелязва, че всички определени цели – обекти на военно-промишления комплекс, енергийната инфраструктура, която ги поддържа, пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и основни логистични центрове – са били успешно поразени. Представители на ведомството подчертават, че ударите не са насочени към жилищни райони или цивилни.
09:46 30.10.2026