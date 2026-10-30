Новини
Свят »
Украйна »
Путин залага на пропагандата за неизбежна руска победа в Украйна
  Тема: Украйна

Путин залага на пропагандата за неизбежна руска победа в Украйна

30 Октомври, 2026 08:23 953 47

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • противовъздушна отбрана-
  • атлантически съвет

Анализът отчита спад на руското териториално настъпление през 2026 г. и нарастваща роля на украинските дронове прехващачи

Путин залага на пропагандата за неизбежна руска победа в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското настъпление в Украйна е загубило динамика през 2026 г., докато украинските сили са провели серия от локални контранастъпления и са освободили стратегически важни територии. Това се посочва в анализ на Атлантическия съвет, според който руската армия е завзела значително по-малко земя в сравнение с предходни години, въпреки тежките си загуби.

Авторът Микола Белесков свързва промяната на бойното поле не само с украинските ударни способности със среден обсег, но и с бързото развитие на дроновата противовъздушна отбрана. Украинската армия използва все по-голям брой FPV дронове и специализирани прехващачи, за да поразява руски разузнавателни и ударни безпилотни апарати над фронта.

Дроновете прехващачи променят въздушната битка

Според анализа тази тенденция не е нова, но през 2026 г. е достигнала нов мащаб. Тя е позволила на украинските сили да ограничат руските настъпателни възможности и да създадат условия за собствени локални пробиви.

„Русия в момента с големи трудности се опитва да напредва и фактически губи позиции в няколко сектора“, се посочва в анализа на Атлантическия съвет.

Развитието на тези системи е свързано с недостига на традиционни средства за противовъздушна отбрана на бойното поле. Около половината от украинските военно-технологични компании вече произвеждат различни модели FPV системи за противовъздушна отбрана или дронове прехващачи, твърди Атлантическият съвет.

Технологията се използва и извън фронтовата линия. Според анализа тя подобрява защитата на украинските градове и гражданската инфраструктура от руските ударни дронове, включително от по-нови модели с реактивни двигатели.

Над 400 000 свалени руски дрона

В анализа се посочва, че от началото на годината украински подразделения са свалили над 400 000 руски дрона от различни типове. Числото е представено като данни за резултатите на украинските части и не е независимо потвърдено в публикацията.

Атлантическият съвет оценява, че успехът на дроновата противовъздушна отбрана е помогнал на Украйна да си върне инициативата в продължаващата борба за превъзходство при използването на дронове и средства за противодействие срещу тях. Според анализа това затруднява руските сили да провеждат настъпателни операции и да оформят бойната обстановка чрез собствените си безпилотни подразделения.

Изводът на публикацията е, че развитието на украинските безпилотни системи намалява вероятността Русия да постигне решителен пробив. В същото време анализът не твърди, че бойните действия са приключили, а описва промяна в баланса на възможностите на фронта.

Източници: unian.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    32 4 Отговор
    Някой пак е спал на течение като е писал тази статия.

    Коментиран от #45

    08:26 30.10.2026

  • 2 Сила

    35 27 Отговор
    ВСЕКИ ОПИТ ЗА ВЕЛИЧИЕ НА РУСИЯ ЗАВЪРШВА С КУПОНИ ЗА ХЛЯБ
    просто толкова си могат !!!

    Коментиран от #30, #33

    08:26 30.10.2026

  • 3 Тръмп Залага

    2 5 Отговор
    Когато залагаш на неопровержимото си неоспорим

    08:27 30.10.2026

  • 4 Пропаганда има точно тук

    24 24 Отговор
    Всеки коментар съдържащ истински факти против Украйна се трие.

    Коментиран от #8, #24, #44

    08:27 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лама Ивайло Мирчев

    18 22 Отговор
    Истината за войната в Украйна я давам само аз, моята секта и подчинените ми сайтове.

    08:28 30.10.2026

  • 7 Няма как

    21 8 Отговор
    да залага на пропагандата защото Тя е изцяло проукраинска а вие ни я набивате 24/7 ! Путин си върши работата бавно но неотменно!

    08:28 30.10.2026

  • 8 Хм...

    12 21 Отговор

    До коментар #4 от "Пропаганда има точно тук":

    Има един ясен и неоспорим факт - расия нападна Украйна, нападна съседа си, убива и руши. Останалото са интерпретации и оправдания.

    Коментиран от #9, #10, #21, #25

    08:30 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има и друг

    24 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    неоспорим факт Израел и САЩ нападнаха Иран но за тях мълчиш! Защо така!?

    Коментиран от #16, #28

    08:32 30.10.2026

  • 11 Български чебурек

    5 21 Отговор
    Само на тази територия могат да живеят същества, подкрепящи агресора който потапя кораби и пречи на корабоплаването в Черно море. Кой ще идва на море в България. Задавате ли си въпроса колко хора живеят от туризма.

    Коментиран от #17, #23, #32

    08:33 30.10.2026

  • 12 Бандата на Мирчев

    19 5 Отговор
    е мобилизирана на заработва по 10 евроцента на коментар още от сутринта.

    08:34 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеленски само днес до обяд

    18 2 Отговор
    ще победи Русия поне 26 пъти... зависи от качеството на пудрата захар.

    08:36 30.10.2026

  • 15 Даааам

    17 2 Отговор
    „Русия в момента с големи трудности се опитва да напредва и фактически губи позиции в няколко сектора." Значи непрекъснато четем за невероятните успехи на усроинците, за това как Русия губи, как изостава технологично, как и свършило всичко от яйцата до бензина. Как давала по милион жертви годишно, как и сваляли по половин милиона дрона годишно... И извяднъж! Се изцепи Мирча или Лама Гюро и започнат да пищят за руската заплаха и как руснаците всеки момент щели да дойдат и как трябвало да сме готови. Аз лично, се чувствам готов за като дойдат руснаците, казвам им, здраствуйте братушки, казвайте сега на къде да напредваме. Ама за съжаление на руснаците вече с нас няма да им се занимава и няма да дойдат. Сами ще трябва да си се оправяме с ламите и мирчовците

    08:36 30.10.2026

  • 16 Хм...

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Има и друг":

    Кой казва, че мълча? И това е факт, да. Но статията е за расия.

    08:36 30.10.2026

  • 17 Само един истински укротрол може да

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Български чебурек":

    нарича украинските дронове руски.

    08:37 30.10.2026

  • 18 Ей па преписване от укро-гьобелсовите

    13 1 Отговор
    медии и не се спрях те да ни ги навират. Не разбрахте ли, че ние не сме тъпанари, като западналите пропадналяци дето вярват на всичко коет им кажат. Ай стига с тая укро-гьобелсова пропаганда.

    Коментиран от #31

    08:38 30.10.2026

  • 19 Пропаганден машинен

    11 1 Отговор
    Източници на "факти" униан,украинска правда,ДВ,институт за иследване на войната....

    08:39 30.10.2026

  • 20 За пропагандата

    11 1 Отговор
    питайте тези от Дойче веле. Те се достойни ученици на учителя си и даже го надминаха. Гьобелс е спокоен в пъклото.

    08:40 30.10.2026

  • 21 Има един неуспорим факт

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Войната започна през 2014 година с държавен преврат в Украйна, след което бандеро-фашизоидите започнаха да избиват руското население в Украйна.
    Не само руското население бе малтретирано - българите там бяха тероризирани и избивани.
    Повърхностното мислене на жълтопаветните сектанти не може да открие елементарни причинно-следствени връзки.

    Коментиран от #40

    08:40 30.10.2026

  • 22 Чингиз Хан

    12 1 Отговор
    Руската победа е неизбежна!

    08:41 30.10.2026

  • 23 Бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Български чебурек":

    Ний ходим в Гърция,ти му мисли

    08:41 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    1 4 Отговор
    Бля, бля, бля! Бля бля, бля бля, бля бля!
    И все така, до победата! Яко бля бля! Ама щом кълвът...

    08:43 30.10.2026

  • 27 Българин

    12 1 Отговор
    Преписване на статии от УНИАН не значи новини!

    Коментиран от #46

    08:43 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иванов

    4 1 Отговор
    Дали пропаганда или истина- въпрос на гледна точка.

    08:45 30.10.2026

  • 30 И дават и "значки"...звезди, знамена ...

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    все червени, като Китайските!!!

    08:45 30.10.2026

  • 31 И на запад се дърпат

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ей па преписване от укро-гьобелсовите":

    Абе те и западняците вече взеха да се усещат. Тоя наплив от доктори и инженери им дойде като студен отрезвяващ душ. В тубата има хиляди коментари, как предпочитат да се бият на тяхната си територия срещу истинските нашественици, вместо да ходят някъде на райната си да мрът за Зелю шмъркачев и за на Мъкароня дедовия

    08:46 30.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Затова ги изучават в училище от Менделеев до космонавтиката,четеш за краха на Наполеон и зъбите на Хитлер в Москва,а националния ти празник е всъщност руска победа:)и тока даже ,с който си показваш бездарието тук е пак от Аец руско производство:)))

    08:47 30.10.2026

  • 34 Дон Антонио Ел Патронос

    6 13 Отговор
    Тихо европейски овчи глави и подлоги!

    Урсула и компания казаха:

    Всички еврофжиичета на опашка пред Зеленски да обръщат джобове и портмонета, а зелю да ни върне рестото 50 на 50 играем.

    08:49 30.10.2026

  • 35 Мда

    7 12 Отговор
    Поредният гювеч на атлантическия съвет? Не, мерси...

    08:49 30.10.2026

  • 36 Забелязал

    12 7 Отговор
    Мишени и жертви на кремълската ,долнопробна пропаганда са само глупаците и продажниците .

    Коментиран от #37

    08:51 30.10.2026

  • 37 Отбелязъл

    9 8 Отговор

    До коментар #36 от "Забелязал":

    Ако има "руска пропаганда", то трябва да им се признае на руснаците, че я правят много интелигентно, не се забелязва и не отвращава хората, докато от зелювата и урсулената пропаганда на всички вече ни се драйфа

    08:53 30.10.2026

  • 38 Ааа, и на ракети залага

    3 2 Отговор
    доколкото съм чул

    08:58 30.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Всъщност тая война

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Има един неуспорим факт":

    е на 200-300 години.
    Запаът (Великобритания, Франция, Германия и други) винаги са искали да разрушат Русия, каквото и да е била тя, империя, СССР, федерация.
    Опитаха с Наполеон, с Хитлер, сега не искат да питват те самите и нагласиха Украйна.

    09:02 30.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Реалист

    2 0 Отговор
    Да скоро може да си върнат и каменната ера, както и цялата Европа от военнолюбци🤣🤣

    09:36 30.10.2026

  • 43 АБВ

    1 0 Отговор
    Източник УНИАН.НЕТ ?!
    Аре, ................... !

    09:41 30.10.2026

  • 44 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пропаганда има точно тук":

    "Всеки коментар съдържащ истински факти против Украйна се трие."

    И най-безсрамно се манипулират оценките на някои мнения с любезното съдействие на модераторите.

    09:43 30.10.2026

  • 45 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    Масираните удари по украинската инфраструктура на 30 октомври 2026 г. доведоха до масово прекъсване на електрозахранването в Днепропетровск и аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев. През нощта и ранните сутрини руските аерокосмически сили предприеха комбинирани ракетни удари и удари с безпилотни летателни апарати „Геран“ срещу ключови логистични центрове, промишлени предприятия в Кременчук и военни обекти в Черкаска и Запорожка области. Тази нова атака беше пряко продължение на систематичното унищожаване на енергийната инфраструктура и маршрутите за доставки на украинските въоръжени сили, след ефективните удари на 29 октомври, които унищожиха товарен кораб, превозващ западно военно оборудване в пристанището на Одеса.

    В Днепропетровск, в резултат на целенасочени удари, беше повредена критична подстанция 330 kV. Представители на холдинговата компания DTEK вече признаха значителни щети по високоволтовите мрежи. Около 350 000 клиенти останаха без ток, а градът преживява сериозни прекъсвания на водоснабдяването, мобилните телефонни услуги и достъпа до интернет.

    В Киев местни обществени групи съобщават за серия от мощни експлозии и големи пожари в складови и логистични обекти в Дарницки район. Поради повреди по разпределителните мрежи, „Укренерго“ въведе графици за аварийно прекъсване на електрозахранването в Киев.

    В Полтавска област балистични ракети поразиха сгради на голямо промишлено предприятие в Кременчукска област, което се занимава с

    Коментиран от #47

    09:45 30.10.2026

  • 46 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    "Преписване на статии от УНИАН не значи новини!"

    Напротив ! За българските мисирки е !

    09:45 30.10.2026

  • 47 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Инна":

    В Полтавска област балистични ракети поразиха сгради на голямо промишлено предприятие в Кременчукска област, което се занимава с ремонт на тежка техника на украинските въоръжени сили и производство на военни компоненти.

    В Черкаска област са регистрирани удари по складове за боеприпаси, а фронтови бомбардировачи са използвали управляеми авиобомби (УАБ/УМПК) срещу непосредствения тил и отбранителните линии на украинските въоръжени сили в контролираната от Киев част от Запорожка област.

    Коментирайки целите и изпълнението на ударите, руското Министерство на отбраната в официалните си изявления подчертава изключително систематичния и селективен характер на атаките. Министерството на отбраната отбелязва, че всички определени цели – обекти на военно-промишления комплекс, енергийната инфраструктура, която ги поддържа, пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и основни логистични центрове – са били успешно поразени. Представители на ведомството подчертават, че ударите не са насочени към жилищни райони или цивилни.

    09:46 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания