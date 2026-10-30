Путин залага на пропагандата за неизбежна руска победа в Украйна

Руското настъпление в Украйна е загубило динамика през 2026 г., докато украинските сили са провели серия от локални контранастъпления и са освободили стратегически важни територии. Това се посочва в анализ на Атлантическия съвет, според който руската армия е завзела значително по-малко земя в сравнение с предходни години, въпреки тежките си загуби.

Авторът Микола Белесков свързва промяната на бойното поле не само с украинските ударни способности със среден обсег, но и с бързото развитие на дроновата противовъздушна отбрана. Украинската армия използва все по-голям брой FPV дронове и специализирани прехващачи, за да поразява руски разузнавателни и ударни безпилотни апарати над фронта.

Дроновете прехващачи променят въздушната битка

Според анализа тази тенденция не е нова, но през 2026 г. е достигнала нов мащаб. Тя е позволила на украинските сили да ограничат руските настъпателни възможности и да създадат условия за собствени локални пробиви.

„Русия в момента с големи трудности се опитва да напредва и фактически губи позиции в няколко сектора“, се посочва в анализа на Атлантическия съвет.

Развитието на тези системи е свързано с недостига на традиционни средства за противовъздушна отбрана на бойното поле. Около половината от украинските военно-технологични компании вече произвеждат различни модели FPV системи за противовъздушна отбрана или дронове прехващачи, твърди Атлантическият съвет.

Технологията се използва и извън фронтовата линия. Според анализа тя подобрява защитата на украинските градове и гражданската инфраструктура от руските ударни дронове, включително от по-нови модели с реактивни двигатели.

Над 400 000 свалени руски дрона

В анализа се посочва, че от началото на годината украински подразделения са свалили над 400 000 руски дрона от различни типове. Числото е представено като данни за резултатите на украинските части и не е независимо потвърдено в публикацията.

Атлантическият съвет оценява, че успехът на дроновата противовъздушна отбрана е помогнал на Украйна да си върне инициативата в продължаващата борба за превъзходство при използването на дронове и средства за противодействие срещу тях. Според анализа това затруднява руските сили да провеждат настъпателни операции и да оформят бойната обстановка чрез собствените си безпилотни подразделения.

Изводът на публикацията е, че развитието на украинските безпилотни системи намалява вероятността Русия да постигне решителен пробив. В същото време анализът не твърди, че бойните действия са приключили, а описва промяна в баланса на възможностите на фронта.

Източници: unian.net