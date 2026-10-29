Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET, ударен от три морски дрона край нос Калиакра, е потънал. Корабът е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца, а всичките 18 души от екипажа са били спасени от Военноморските сили.
По данни на Министерството на отбраната ударът е станал на 28 октомври на около 17 мили източно от нос Калиакра. Трите попадения са били наблюдавани от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. „Наблюдавани са общо три попадения върху кораба“, съобщиха от военното ведомство.
Следите водят към руска разработка
Видео, заснето непосредствено преди удара, показва безекипажен катер с голям извънбордов двигател, висока наклонена мачта и две обемисти палубни секции. Тези особености го отличават от публично известните конфигурации на украинския MAGURA V5 и британския K3 Scout.
Техническото сравнение допуска апаратът да е руски и да е близък по конструкция до „Мурена-300С“ - разработка на руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“. Публично посочените характеристики на този тип включват дължина 5,7 метра, широчина 1,5 метра и заявен обхват до 500 километра при полезен товар до 500 килограма.
Най-същественият визуален белег е двигателят, поставен над кърмовата палуба. При „Мурена-300С“ е показван извънбордов двигател, но високата мачта от видеото не съвпада напълно с публичния изложбен образец. Затова анализът не позволява категорично определяне на модела.
Точният произход остава непотвърден
Военноморският анализатор Х. И. Сътън посочва сходство между извънбордовия двигател на апарата край Калиакра и руски безекипажни катери. Същевременно той отбелязва, че видимата мачта допуска и друга конфигурация. Самото наличие на извънбордов двигател не доказва нито конкретен модел, нито националност.
Институтът за изследване на войната описва участващите в атаката апарати като неидентифицирани и допуска руски произход. В анализа се използва формулировката „вероятно руски“, без да се посочва „Мурена“ като установен модел.
Българското Министерство на отбраната потвърждава атаката и спасителната операция, но не е посочило производителя или оператора на дроновете. На този етап най-точното описание е вероятно руски ударен безекипажен катер, близък по конструкция до „Мурена“, при неустановен точен модел.
Източници: novini.bg, mod.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19, #30, #77, #78
19:41 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Радев-
Коментиран от #88, #101, #107
19:42 29.10.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #55, #131
19:42 29.10.2026
6 ???
19:43 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дебата
19:43 29.10.2026
9 Сиси петолъчката
19:43 29.10.2026
10 Дрон
чии друг да е?
Коментиран от #76, #114
19:44 29.10.2026
11 Софиянец
19:45 29.10.2026
12 И Киев е Руски
19:45 29.10.2026
13 Морозов
19:45 29.10.2026
14 нннн
19:45 29.10.2026
15 Новите Братушки
19:46 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ще гласувам
Коментиран от #53, #94, #123, #127, #132, #134
19:47 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 411 контейнера с токсични отпадъци
Коментиран от #62
19:47 29.10.2026
22 Пич
19:47 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Леле мале
Коментиран от #110
19:48 29.10.2026
25 Адмирала
19:48 29.10.2026
26 Знам, защото съм в ядрото.
19:48 29.10.2026
27 Гробар
19:48 29.10.2026
28 Сатана Z
19:48 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #1 от "Гост":Тихоо !Тихоо бе пррррр.деллл ,не сии компетентен !
19:49 29.10.2026
31 Страната на дроновете
19:49 29.10.2026
32 каруцарьи на султана обратно в Анадола
Коментиран от #43, #45, #118, #119, #129
19:49 29.10.2026
33 Амнести Интернешънъл
19:49 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Отец Афанасий
До коментар #17 от "Гробар":Казах ти да не крадеш никове чадо, това е грях. Господ записва в тефтера и там горе греховете ще трябва да се изкупват. Никой още не е излъгал свети Петър, покай се докато е време, отречи се от фашизма, не се поддавай на лъжите на Лукавия.
19:50 29.10.2026
36 СаМО ЩЕ НАПИША
Коментиран от #60
19:50 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вова
Коментиран от #71
19:51 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
Онова бялото, най от отгоре.
На „Мурена“ предавателя е с друга форма.
19:51 29.10.2026
41 3.14К
19:52 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 кораба край Калиакра
19:52 29.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Английски
19:53 29.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хи их хи
19:54 29.10.2026
50 СЛУШАЙТЕ РЕЧИТЕ НА 🇷🇺ПУТИН
Коментиран от #61, #87
19:54 29.10.2026
51 Не е руски
19:55 29.10.2026
52 Чфутите ни мърсят моренцето
19:55 29.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Маринов
19:55 29.10.2026
55 Кънчо
До коментар #5 от "Тик-Ток":Олл ле Радев пок се оплеска и този път фатално. Бягаъ в Русия овреме.
19:56 29.10.2026
56 Ще кацаме на Марс
19:57 29.10.2026
57 Анонимен
19:58 29.10.2026
58 Някой
19:58 29.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Китайски
До коментар #36 от "СаМО ЩЕ НАПИША":двигатели!
Коментиран от #120
19:59 29.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 411 контейнера с токсични отпадъци
До коментар #21 от "411 контейнера с токсични отпадъци":с произход Израел сега са на дъното на Черно Море а не в Нацистки Израел ! Как що и кой е потопил кораба може и сами да се сетите. Изпълнителя не е важен. Може и от България с антените на Старлинк да е бил. Всичко е възможно
20:01 29.10.2026
63 Сатана Z
20:01 29.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Илиана
20:01 29.10.2026
67 🤣😀😀😀
Пълно е с видеа по фейса,тик-ток от удара на този дрон .
Коментиран от #74
20:02 29.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Еееииии
А украинската Магура с британски компоненти и технология , редовно се забиват в турските и румънските брегове. Че българският черноморски бряг улучват. Но нали са удари от "наши партньори" си мълчим и не задействане Член 4 ???
Каква подлост и лицемерие, а Гошо (боеца)?
20:03 29.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Айдее пак адвокатски манипулации
Хванаха ги на тясно и сега медиите им трябва да бършат след тях и заметат случая под килима: "Не знаем, не сме сигурни, но вероятно са руснаците"
Дори и Института на Нюланд панически увърта
20:04 29.10.2026
74 Дрона
До коментар #67 от "🤣😀😀😀":е на колективния запад и цело НАТО!
20:04 29.10.2026
75 Минувач
Мурена няма нищо общо с този на снимката. Украинските приличат доста повече и също ИМАТ извънбордов подобен двигател. Мурената не е с плоска палуба, докато украинските модели имат такава.
Понеже няма, как да скрият видеото и започнаха с лъжите си и всички заглавия ги пльоснали, че може да били руски. Ами не по-малко може да са укро, защо не писахте в заглавието, че можело да са укро?
20:04 29.10.2026
76 Виц от социалните.мрежи
До коментар #10 от "Дрон":Лавров казва на Путин" Изнасилили....(жена,известна личност)",а Путин го пита"Само мен ли обвиняват или цяла Русия?".Та ей така, на кого му трябват доказателства,образно казано.
20:04 29.10.2026
77 Корабът е плавал под либерийски флаг
До коментар #1 от "Гост":Почти задължително Либерия ще обяви война на Русия. Неизбежно е !
20:05 29.10.2026
78 Име
До коментар #1 от "Гост":Мнението на такива от пдъци като теб няма значение.
20:05 29.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абе
20:06 29.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Минувач
20:07 29.10.2026
83 Оказаха се ефективни
Коментиран от #98
20:07 29.10.2026
84 Гръмки заглавия
"Затова анализът не позволява категорично определяне на модела."
Толкоз по въпроса
20:08 29.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 така, така
Ум да ти зайде, какви анализатори оценяват нещата
Коментиран от #105
20:08 29.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Регистрационните табели са скрити
До коментар #4 от "Радев-":като на моторист. Флагът е жълто и синьо. Най- вероятно е ФК "Фенербахче" -))
20:08 29.10.2026
89 Радев
20:09 29.10.2026
90 Вова
До коментар #71 от "АКО ДОКАЗВА":каза,че всеки кораб в неговото море е цел!
20:10 29.10.2026
91 абе
20:10 29.10.2026
92 Ще ядем скумрия и цаца с
Тази година на морето ще има пилинг влизаш и излизаш без грам косъм.
Коментиран от #115
20:10 29.10.2026
93 Дзак
20:11 29.10.2026
94 стягай
До коментар #18 от "ще гласувам":багажа за фронта.
Като дойде петроханеца, нищо няма да чака, ами направо ще активира член 5 (щото завалийката си няма свой). Та като те споходи решимостта иентусиазма на петроханчето, то с бодра стъпка ще си мобилизиран
20:12 29.10.2026
95 На клипа
Коментиран от #102
20:13 29.10.2026
96 Тов. ЧЛЕНИН
20:13 29.10.2026
97 Златарева
20:13 29.10.2026
98 Братчетата на Бойко
До коментар #83 от "Оказаха се ефективни":Българското правителство да си сложи спасителни пояси и да се нареди по изключителната икономическа зона и на место да установи чии са дроновете.
20:14 29.10.2026
99 Хмм
20:14 29.10.2026
100 az СВО Победа 81
20:15 29.10.2026
101 Читател на авторитетни медии
До коментар #4 от "Радев-":Вярно е! На него нямаше надпис Made in UK и не се вееше украинското знаме
Въпросът е ще успеят ли да принудят българското правителство да си мълчи и да потулят случая.
20:15 29.10.2026
102 Като видеото
До коментар #95 от "На клипа":със заподозрения килър на Филипов!
20:15 29.10.2026
103 Радев
20:17 29.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Мурзик
До коментар #86 от "така, така":"най-близката руска точка по море от Шабла е някъде 780 км."
Разстояние от Шабла до най-близката точка (нос Тарханкут в Западен Крим): приблизително 373 км.
20:20 29.10.2026
106 бай дрон
20:20 29.10.2026
107 Лаик
До коментар #4 от "Радев-":Да не се окаже неква търговска война, а? Щот много милиарди са, 90, след това 70.. Сигурно и а значение кой ще ги усвоява.
Турция, Гърция, Румъния, Израел.. все играчи.. Нас, разбера се в тази игра ни няма...
20:22 29.10.2026
108 Ами
като бяха ударени няколко кораба в този регион
се появиха твърдения за вина на трета страна.
Антената (онова бялото на снимката горе) е предавател на Старлинк.
С такива антени са оборудвани представяните за окраинаси MAGURA V5.
На руските "Мурена" предавателя е с правоъгълна форма.
20:22 29.10.2026
109 Цвете
20:24 29.10.2026
110 Гостът
До коментар #24 от "Леле мале":Овен, като е работа на националните правителства, защо бюджета ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се предоставя на Брюксел за съгласуване(одобрение) ? Или понеже се вдигна патърдия и Радев им изкара кирливите парцали ,сега видиш ли,било наша работа.
20:25 29.10.2026
111 Сандо
20:26 29.10.2026
112 Анонимен
20:28 29.10.2026
113 историята с този дрон е
20:28 29.10.2026
114 Кои са враговете на Либерия?
До коментар #10 от "Дрон":Отам е и дронъд !
20:30 29.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 бай Ставри
20:30 29.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Сандо
До коментар #32 от "каруцарьи на султана обратно в Анадола":Недей да плюеш така по колежката си от соросовия развъдник,грях е,а е и опасно за бъдещото грантоядство!
20:34 29.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Боги
20:39 29.10.2026
122 Фактите колеги са следните
Коментиран от #128
20:40 29.10.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 без флаг
Липсва регистрационния номер на задната броня, но дори да го имаше, е възможно да е бил откраднат. Никоя страна производител не си го е потърсила. :)
20:42 29.10.2026
125 А50
20:42 29.10.2026
126 Усещане имам
20:42 29.10.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 На въпрос
До коментар #122 от "Фактите колеги са следните":израелската компания ZIM свързана ли е с израелската армия ? Отговора е :
Да, израелската корабна компания ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) има дълбока стратегическа и логистична обвързаност с Министерството на отбраната и армията на Израел (IDF). Макар днес да е публично търгувано дружество на Нюйоркската фондова борса (NYSE), тя функционира като критичен елемент от националната сигурност на страната.
20:45 29.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Знаещ
20:47 29.10.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
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135 Инфо
20:50 29.10.2026
136 Дронът
20:51 29.10.2026
137 Манол 24sm
И защо в западните държави призовават за запаси с храна и вода за минимум 20 дни-за един приятел питам.
Дано не съм прав!
20:52 29.10.2026