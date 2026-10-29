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Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра
  Тема: Украйна

Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра

29 Октомври, 2026 19:39 2 308 137

  • калиакра-
  • морски дронове-
  • contship jet-
  • мурена-300с-
  • черно море-
  • руски дрон мурена-
  • руски дрон-
  • мурена

Техническият анализ сочи към безекипажен катер, близък до руския „Мурена-300С“, но точният модел не е установен

Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Контейнеровозът CONTSHIP JET, ударен от три морски дрона край нос Калиакра, е потънал. Корабът е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца, а всичките 18 души от екипажа са били спасени от Военноморските сили.

По данни на Министерството на отбраната ударът е станал на 28 октомври на около 17 мили източно от нос Калиакра. Трите попадения са били наблюдавани от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. „Наблюдавани са общо три попадения върху кораба“, съобщиха от военното ведомство.

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Следите водят към руска разработка

Видео, заснето непосредствено преди удара, показва безекипажен катер с голям извънбордов двигател, висока наклонена мачта и две обемисти палубни секции. Тези особености го отличават от публично известните конфигурации на украинския MAGURA V5 и британския K3 Scout.

Техническото сравнение допуска апаратът да е руски и да е близък по конструкция до „Мурена-300С“ - разработка на руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“. Публично посочените характеристики на този тип включват дължина 5,7 метра, широчина 1,5 метра и заявен обхват до 500 километра при полезен товар до 500 килограма.

Най-същественият визуален белег е двигателят, поставен над кърмовата палуба. При „Мурена-300С“ е показван извънбордов двигател, но високата мачта от видеото не съвпада напълно с публичния изложбен образец. Затова анализът не позволява категорично определяне на модела.

Точният произход остава непотвърден

Военноморският анализатор Х. И. Сътън посочва сходство между извънбордовия двигател на апарата край Калиакра и руски безекипажни катери. Същевременно той отбелязва, че видимата мачта допуска и друга конфигурация. Самото наличие на извънбордов двигател не доказва нито конкретен модел, нито националност.

Институтът за изследване на войната описва участващите в атаката апарати като неидентифицирани и допуска руски произход. В анализа се използва формулировката „вероятно руски“, без да се посочва „Мурена“ като установен модел.

Българското Министерство на отбраната потвърждава атаката и спасителната операция, но не е посочило производителя или оператора на дроновете. На този етап най-точното описание е вероятно руски ударен безекипажен катер, близък по конструкция до „Мурена“, при неустановен точен модел.

Източници: novini.bg, mod.bg, apnews.com


Каварна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 119 Отговор
    Русия е световното зло.

    Коментиран от #19, #30, #77, #78

    19:41 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радев-

    45 45 Отговор
    "Не е вярно. На него нямаше надпис Русия или Z, и не се вееше руското знаме"

    Коментиран от #88, #101, #107

    19:42 29.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    71 27 Отговор
    Това е украински дрон,тези дронове имат 50-100 километра обсег ,това означава че дрона е пуснат от българския бряг

    Коментиран от #55, #131

    19:42 29.10.2026

  • 6 ???

    62 10 Отговор
    Kraken K3 Scout се произвеждат във Великобритания от Kraken Technology Group (базирана във Форехам, графство Хемпшър), а през април 2026 г. германският отбранителен концерн Rheinmetall започва серийно производство на тези плавателни съдове в Хамбург, Германия, в партньорство с Kraken.

    19:43 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дебата

    33 0 Отговор
    се отлага за Неделя

    19:43 29.10.2026

  • 9 Сиси петолъчката

    13 47 Отговор
    Плача господаря русия пак убива моряци

    19:43 29.10.2026

  • 10 Дрон

    27 47 Отговор
    Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра - ами руски е,
    чии друг да е?

    Коментиран от #76, #114

    19:44 29.10.2026

  • 11 Софиянец

    66 13 Отговор
    Само евтини внушения правите! Това не е журналистика!

    19:45 29.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    26 5 Отговор
    Та. Га. РЕФ:почвам ги

    19:45 29.10.2026

  • 13 Морозов

    26 7 Отговор
    Братя на амбразурата!Неделя е близо!

    19:45 29.10.2026

  • 14 нннн

    43 10 Отговор
    А какви опасни товари е превозвал корабът не може ли да се установи? Много ми е интересно ,,горивото" в контейнери...

    19:45 29.10.2026

  • 15 Новите Братушки

    31 13 Отговор
    И ще ви кажат ей тея всички Кап.Утти : за всичко виновен е Путин .

    19:46 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ще гласувам

    14 48 Отговор
    Голям рев срещу Йотова, чака гласовете на русофилите и проруските поддръжници на президентските избори и изпълнява това което главно командващият Радев й казва. Не гласувах на изборите! Но сега ще гласувам против неговите калинки! Нито Радев, нито Йотова ще говорят за дроновете, защото чакат гласовете на проруски поддръжници на президентските избори.

    Коментиран от #53, #94, #123, #127, #132, #134

    19:47 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 411 контейнера с токсични отпадъци

    46 5 Отговор
    За Нова тв са "битова химия" Просто ама хич не е фейкарска телевизия нали ?

    Коментиран от #62

    19:47 29.10.2026

  • 22 Пич

    60 8 Отговор
    Няма и да бъде установен, защото дрона е английски!!! И са наясно!!!

    19:47 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Леле мале

    10 40 Отговор
    не му върви на това " прогресивно " правителство и туй то . Днес ЕК отговори на лъжливото ни премиерче , че "Съставянето на националния бюджет, включително състава на разходите, е в правомощията на всяка държава членка". Отвсякъде ритници , що така се получи Мунчо едва ли е разбрал !

    Коментиран от #110

    19:48 29.10.2026

  • 25 Адмирала

    27 5 Отговор
    защо подаде оставка,точно преди първия ударен кораб?

    19:48 29.10.2026

  • 26 Знам, защото съм в ядрото.

    13 30 Отговор
    За 30 минути изтребител Ф 16 може от София до Москва да стигне генерале! А това не трябва ли Президента да коментира?Защо Радев коментира! Това е работа на президента! Къде се скрила Йотова?Нямали време първо казаха, после нямали право да защитават цивилен клраб! Уникални мишки!

    19:48 29.10.2026

  • 27 Гробар

    41 8 Отговор
    Жълти павета айде стегайте мешките да се биете с Русия, ние палиме бусовете да докараме и синчетата ви от чужбина.

    19:48 29.10.2026

  • 28 Сатана Z

    28 10 Отговор
    А мобилният телефон и руският паспорт на оператора на дрона сигурно ще ни го покажат по-късно?

    19:48 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ивайло Мирчев -ДБ

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тихоо !Тихоо бе пррррр.деллл ,не сии компетентен !

    19:49 29.10.2026

  • 31 Страната на дроновете

    8 19 Отговор
    и външните тоалетни.

    19:49 29.10.2026

  • 32 каруцарьи на султана обратно в Анадола

    11 40 Отговор
    Ако победи Йотова,победата е за другаря Путин.Няма да ходите на Гърция,ще ни изкарат от ЕС.Ще върнат лева.Пътуване в чужбина само с разрешение на партийния секретар от ПБ.Отделно опашка за изходна виза пред посолство към която държава тръгнете.Коли само руски ще се карат и ще се чака за тях да ги произведат години.

    Коментиран от #43, #45, #118, #119, #129

    19:49 29.10.2026

  • 33 Амнести Интернешънъл

    10 27 Отговор
    Пита мунчо и йотовица - г-да крадци! Колко Български войници загинаха в Украйна и колко деца от наркотици?

    19:49 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Отец Афанасий

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    Казах ти да не крадеш никове чадо, това е грях. Господ записва в тефтера и там горе греховете ще трябва да се изкупват. Никой още не е излъгал свети Петър, покай се докато е време, отречи се от фашизма, не се поддавай на лъжите на Лукавия.

    19:50 29.10.2026

  • 36 СаМО ЩЕ НАПИША

    16 6 Отговор
    ЧЕ ТАКИВА ИЗВЪНБОРДОВИ МОЩНИ ДВИГАТЕЛИ РЪСИЯ НЯМА.....значи извода ЕЕЕЕ че тва нещо не тяхно

    Коментиран от #60

    19:50 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вова

    14 9 Отговор
    И кво като е руски?

    Коментиран от #71

    19:51 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    20 8 Отговор
    Демек това е руски дрон „Мурена“ с предавател на Старлинк :)
    Онова бялото, най от отгоре.
    На „Мурена“ предавателя е с друга форма.

    19:51 29.10.2026

  • 41 3.14К

    18 8 Отговор
    Това е провокация от режима извършил най-много терористични атентати, убийства и вмешателства в избори на други държави за последните 5години. Няма в света друга държава, която е отговорна за толкова атакувани и потопени кораби в Азовско, Каспийско, Черно и Средиземно море. Като бонус и един взривен газопровод.

    19:52 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 кораба край Калиакра

    19 7 Отговор
    Е бил от Хайфа и е бил пълен с токсични отпадъци включително и радиоактивни и резултата е че сега са в наши води а не в нацистки Израел. Защо турците са ги пропуснали през Босфора е въпроса обаче

    19:52 29.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Английски

    6 4 Отговор
    заради дебата довечера!

    19:53 29.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хи их хи

    16 3 Отговор
    Американските "HSMUSV" също имат извънбордов двигател, но и мачта. И ся ко прайм?

    19:54 29.10.2026

  • 50 СЛУШАЙТЕ РЕЧИТЕ НА 🇷🇺ПУТИН

    19 7 Отговор
    ЗА ДА НЯМАТЕ ПРОБЛЕМИ С 🇷🇺 РУСИЯ ! А НЕ УРСУЛЕНИ НЕАДЕКВАТНИ СЕДЯНКИ И ФЪФЛЕЩИ ВОЕННИ ОТ БЕЗЗАЩИТНОТО НАТО.

    Коментиран от #61, #87

    19:54 29.10.2026

  • 51 Не е руски

    7 4 Отговор
    дагестански е!

    19:55 29.10.2026

  • 52 Чфутите ни мърсят моренцето

    13 6 Отговор
    И това е единственото доказано за момента !

    19:55 29.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Маринов

    28 5 Отговор
    А бе пишете руски, или както бившия гербаджия Цветанов казваше: "обосновано предположение". Прокрадна се приказка, че англичаните вършеят в Черно море, възможно е и под чужд флаг. Колко му е да поставят една мечта и с малко декор катерът да заприлича на руски. Нали? Та нашите с право не дават категорично становище.

    19:55 29.10.2026

  • 55 Кънчо

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Олл ле Радев пок се оплеска и този път фатално. Бягаъ в Русия овреме.

    19:56 29.10.2026

  • 56 Ще кацаме на Марс

    10 1 Отговор
    а определяме дрон по видео с телефон!

    19:57 29.10.2026

  • 57 Анонимен

    10 21 Отговор
    ОСТАВКА НА РАДЕВ ГЕНЕРАЛЕ ЗАЩО НЕ ЗАЩИТАВАШ БЪ.ЛГАРИЯ ОТ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ А СЕ КРИЕШ ЛЪЖЕШ ЗАПЛАШВАШ ОБИЖДАШ ЕГАТИ БЪЛГАРСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЦЯЛ ЖИВОТНА ДЪРЖАВНА ИЗДЪЖКА И КАТО СТАНА РЕД ДА ЗАЩИТАВАТ ДЪРЖАВАТА НИ Я ПРЕДАВАТ ОСТАВКААААА

    19:58 29.10.2026

  • 58 Някой

    8 4 Отговор
    "не съвпада напълно" - то изобщо не си приличат даже, ама сеир да става.

    19:58 29.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Китайски

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "СаМО ЩЕ НАПИША":

    двигатели!

    Коментиран от #120

    19:59 29.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 411 контейнера с токсични отпадъци

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "411 контейнера с токсични отпадъци":

    с произход Израел сега са на дъното на Черно Море а не в Нацистки Израел ! Как що и кой е потопил кораба може и сами да се сетите. Изпълнителя не е важен. Може и от България с антените на Старлинк да е бил. Всичко е възможно

    20:01 29.10.2026

  • 63 Сатана Z

    10 7 Отговор
    Експертите са единодушни ,че това на снимката без никакво съмнение е украински морски БЕК:Magura V5

    20:01 29.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Илиана

    5 4 Отговор
    Лошо мо е!

    20:01 29.10.2026

  • 67 🤣😀😀😀

    22 6 Отговор
    Цяла България разбра,че дрона е британски пуснат от украйнците,само тук се опитвате да изкарате на черното бяло)..
    Пълно е с видеа по фейса,тик-ток от удара на този дрон .

    Коментиран от #74

    20:02 29.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Еееииии

    11 2 Отговор
    А пък тея руснаци , с чиповете от перални какви точни дронове могли да правят? И от трите дрона нито един не пропуснал целта. Че и трите улучили кораба.
    А украинската Магура с британски компоненти и технология , редовно се забиват в турските и румънските брегове. Че българският черноморски бряг улучват. Но нали са удари от "наши партньори" си мълчим и не задействане Член 4 ???
    Каква подлост и лицемерие, а Гошо (боеца)?

    20:03 29.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Айдее пак адвокатски манипулации

    14 4 Отговор
    Руснаците не ползват морски дронове за такива цели, а си е чисто британски похват.
    Хванаха ги на тясно и сега медиите им трябва да бършат след тях и заметат случая под килима: "Не знаем, не сме сигурни, но вероятно са руснаците"

    Дори и Института на Нюланд панически увърта

    20:04 29.10.2026

  • 74 Дрона

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "🤣😀😀😀":

    е на колективния запад и цело НАТО!

    20:04 29.10.2026

  • 75 Минувач

    15 5 Отговор
    Лъжите започнаха, хаха!
    Мурена няма нищо общо с този на снимката. Украинските приличат доста повече и също ИМАТ извънбордов подобен двигател. Мурената не е с плоска палуба, докато украинските модели имат такава.
    Понеже няма, как да скрият видеото и започнаха с лъжите си и всички заглавия ги пльоснали, че може да били руски. Ами не по-малко може да са укро, защо не писахте в заглавието, че можело да са укро?

    20:04 29.10.2026

  • 76 Виц от социалните.мрежи

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дрон":

    Лавров казва на Путин" Изнасилили....(жена,известна личност)",а Путин го пита"Само мен ли обвиняват или цяла Русия?".Та ей така, на кого му трябват доказателства,образно казано.

    20:04 29.10.2026

  • 77 Корабът е плавал под либерийски флаг

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Почти задължително Либерия ще обяви война на Русия. Неизбежно е !

    20:05 29.10.2026

  • 78 Име

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Мнението на такива от пдъци като теб няма значение.

    20:05 29.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абе

    3 2 Отговор
    в 12,30 Конешенко се похвали с поразяване на кораб с оръжие за Украйна!

    20:06 29.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Минувач

    8 2 Отговор
    Що не сложихте и една снимка на Мурена, че да ви се смеем на статията, като видим, колко са различни, хах.

    20:07 29.10.2026

  • 83 Оказаха се ефективни

    4 1 Отговор
    Българското правителство да сключи договор и да закупи и въоръжи българската армия именно с дронове Мурена .

    Коментиран от #98

    20:07 29.10.2026

  • 84 Гръмки заглавия

    7 1 Отговор
    ....но по-надолу четем:

    "Затова анализът не позволява категорично определяне на модела."

    Толкоз по въпроса

    20:08 29.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 така, така

    8 3 Отговор
    Накратко може да е всякакъв, но по-скоро е Мурена-300С. Няма никакво значение, че по технически характеристики Мурена може да измине 500 км, а най-близката руска точка по море от Шабла е някъде 780 км. Никакъв проблем не са тия 280-300 км, тъй като руснаците като нищо са могли да го усъвършенстват. Никакъв шанс украинци или малобританци да са модифицирали техните дронове в посока да бъдат използвани под чужд флаг. Не, това не е практично за украинците, независимо, че май търсят повод да вкарат НАТО в играта, не не са те.
    Ум да ти зайде, какви анализатори оценяват нещата

    Коментиран от #105

    20:08 29.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Регистрационните табели са скрити

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Радев-":

    като на моторист. Флагът е жълто и синьо. Най- вероятно е ФК "Фенербахче" -))

    20:08 29.10.2026

  • 89 Радев

    6 2 Отговор
    Ако се докаже, че дронът е Руски, а той идва от изток и кораца е ударен в десния борд, ще си го преместя в другия крачол. Казах!

    20:09 29.10.2026

  • 90 Вова

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "АКО ДОКАЗВА":

    каза,че всеки кораб в неговото море е цел!

    20:10 29.10.2026

  • 91 абе

    8 4 Отговор
    мурена ще да е, но украински модел. и старата ми шапка казва, че не е руски....

    20:10 29.10.2026

  • 92 Ще ядем скумрия и цаца с

    7 2 Отговор
    Литий батериите са били парксайд за украинския Лидъл.
    Тази година на морето ще има пилинг влизаш и излизаш без грам косъм.

    Коментиран от #115

    20:10 29.10.2026

  • 93 Дзак

    4 1 Отговор
    Всички дронове си приличат. Въпроса е откъде е дошъл?

    20:11 29.10.2026

  • 94 стягай

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "ще гласувам":

    багажа за фронта.
    Като дойде петроханеца, нищо няма да чака, ами направо ще активира член 5 (щото завалийката си няма свой). Та като те споходи решимостта иентусиазма на петроханчето, то с бодра стъпка ще си мобилизиран

    20:12 29.10.2026

  • 95 На клипа

    5 2 Отговор
    който го има в интернет пространството този на снимката на факти няма нищо общо с него.

    Коментиран от #102

    20:13 29.10.2026

  • 96 Тов. ЧЛЕНИН

    2 6 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ... мы там никогда не были ..

    20:13 29.10.2026

  • 97 Златарева

    2 0 Отговор
    За дрона може ли да питам?

    20:13 29.10.2026

  • 98 Братчетата на Бойко

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Оказаха се ефективни":

    Българското правителство да си сложи спасителни пояси и да се нареди по изключителната икономическа зона и на место да установи чии са дроновете.

    20:14 29.10.2026

  • 99 Хмм

    6 2 Отговор
    вероятно?

    20:14 29.10.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    5 4 Отговор
    Прилича и на украинския Stalker 5.

    20:15 29.10.2026

  • 101 Читател на авторитетни медии

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Радев-":

    Вярно е! На него нямаше надпис Made in UK и не се вееше украинското знаме
    Въпросът е ще успеят ли да принудят българското правителство да си мълчи и да потулят случая.

    20:15 29.10.2026

  • 102 Като видеото

    5 1 Отговор

    До коментар #95 от "На клипа":

    със заподозрения килър на Филипов!

    20:15 29.10.2026

  • 103 Радев

    4 1 Отговор
    още не е гледал видеото,много се превъзбудихте!

    20:17 29.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Мурзик

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "така, така":

    "най-близката руска точка по море от Шабла е някъде 780 км."

    Разстояние от Шабла до най-близката точка (нос Тарханкут в Западен Крим): приблизително 373 км.

    20:20 29.10.2026

  • 106 бай дрон

    5 1 Отговор
    дрона е неидентифициран, значи вероятно е руски

    20:20 29.10.2026

  • 107 Лаик

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Радев-":

    Да не се окаже неква търговска война, а? Щот много милиарди са, 90, след това 70.. Сигурно и а значение кой ще ги усвоява.
    Турция, Гърция, Румъния, Израел.. все играчи.. Нас, разбера се в тази игра ни няма...

    20:22 29.10.2026

  • 108 Ами

    5 0 Отговор
    В официалните медии не се говори много, но след
    като бяха ударени няколко кораба в този регион
    се появиха твърдения за вина на трета страна.
    Антената (онова бялото на снимката горе) е предавател на Старлинк.
    С такива антени са оборудвани представяните за окраинаси MAGURA V5.
    На руските "Мурена" предавателя е с правоъгълна форма.

    20:22 29.10.2026

  • 109 Цвете

    3 2 Отговор
    ВЕРОЯТНО ЛИ? 🫡🤫🤔😠🤥ДО КОГА ЩЕ СЕ КРИЕ ? ТОЛКОВА СА СЕ СНИШИЛИ ,НО ЗА ДАЛАВЕРИТЕ ГИ БИВА.БРЕЙ ,ДО КЪДЕ СА ПАДНАЛИ В НИЗИНАТА,А СА С ПАГОНИ .ТАКОВА УНИЖЕНИЕ. ✈️👎🫡

    20:24 29.10.2026

  • 110 Гостът

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Леле мале":

    Овен, като е работа на националните правителства, защо бюджета ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се предоставя на Брюксел за съгласуване(одобрение) ? Или понеже се вдигна патърдия и Радев им изкара кирливите парцали ,сега видиш ли,било наша работа.

    20:25 29.10.2026

  • 111 Сандо

    5 1 Отговор
    Вероятно е,вероятно не е,но спуснатата от много високо демократично място заповед е за всичко да е виновна Русия.Ние засега си въртим,ама скоро ще ни вържат за кола.

    20:26 29.10.2026

  • 112 Анонимен

    0 0 Отговор
    Дронове произвеждаме по поръчка!

    20:28 29.10.2026

  • 113 историята с този дрон е

    2 0 Отговор
    като беден перничанин купил фолксваген поло и сложил надпис Гоуф ...

    20:28 29.10.2026

  • 114 Кои са враговете на Либерия?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дрон":

    Отам е и дронъд !

    20:30 29.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 бай Ставри

    9 0 Отговор
    Дронът е модификация на украинския "Магура 5". Не лъжете хората. Днес запуснах заснети кадри на дрона през искуствен интелект това е неговия отговор. Някои платени предатели искат да ни вкарат във война. Прекратяване на дипломатическите отношения с Украйна и закриване на посолството им в България.

    20:30 29.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "каруцарьи на султана обратно в Анадола":

    Недей да плюеш така по колежката си от соросовия развъдник,грях е,а е и опасно за бъдещото грантоядство!

    20:34 29.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Боги

    1 0 Отговор
    Г-н Михайлов, на снимката изглеждате сериозен човек, а пишете неверни новини, манипулирате читателите си, може би става дума за пари?

    20:39 29.10.2026

  • 122 Фактите колеги са следните

    1 0 Отговор
    Корабът е превозвал 421 контейнера които в пристанището на Хайфа са били определени за товар с "особенно опасни химически рискове" каквото и да значи това! Търговският кораб е бил плаващ под чуждестранен флаг, но управляван от израелската компания ZIM !

    Коментиран от #128

    20:40 29.10.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 без флаг

    0 0 Отговор
    ----Точният произход остава непотвърден-------
    Липсва регистрационния номер на задната броня, но дори да го имаше, е възможно да е бил откраднат. Никоя страна производител не си го е потърсила. :)

    20:42 29.10.2026

  • 125 А50

    0 0 Отговор
    Пак хаъли-лайкли

    20:42 29.10.2026

  • 126 Усещане имам

    0 0 Отговор
    Че чфутска цензура се налага и опит да се скрият фактите има

    20:42 29.10.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 На въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Фактите колеги са следните":

    израелската компания ZIM свързана ли е с израелската армия ? Отговора е :
    Да, израелската корабна компания ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) има дълбока стратегическа и логистична обвързаност с Министерството на отбраната и армията на Израел (IDF). Макар днес да е публично търгувано дружество на Нюйоркската фондова борса (NYSE), тя функционира като критичен елемент от националната сигурност на страната.

    20:45 29.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Знаещ

    1 0 Отговор
    Дроновете са английски, стига сте си чесали езиците. Истината не може да се крие твърде дълго.

    20:47 29.10.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Инфо

    0 0 Отговор
    Питайте Свирчев! Той най много разбира на руски дронове.Ще ви разкаже всичко за тях ...все едно,че той ги е произвел.

    20:50 29.10.2026

  • 136 Дронът

    1 0 Отговор
    е от Бурунди

    20:51 29.10.2026

  • 137 Манол 24sm

    0 0 Отговор
    Едно време така е започнала втората световна война…
    И защо в западните държави призовават за запаси с храна и вода за минимум 20 дни-за един приятел питам.
    Дано не съм прав!

    20:52 29.10.2026