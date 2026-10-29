Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET, ударен от три морски дрона край нос Калиакра, е потънал. Корабът е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца, а всичките 18 души от екипажа са били спасени от Военноморските сили.

По данни на Министерството на отбраната ударът е станал на 28 октомври на около 17 мили източно от нос Калиакра. Трите попадения са били наблюдавани от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. „Наблюдавани са общо три попадения върху кораба“, съобщиха от военното ведомство.

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Следите водят към руска разработка

Видео, заснето непосредствено преди удара, показва безекипажен катер с голям извънбордов двигател, висока наклонена мачта и две обемисти палубни секции. Тези особености го отличават от публично известните конфигурации на украинския MAGURA V5 и британския K3 Scout.

Техническото сравнение допуска апаратът да е руски и да е близък по конструкция до „Мурена-300С“ - разработка на руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“. Публично посочените характеристики на този тип включват дължина 5,7 метра, широчина 1,5 метра и заявен обхват до 500 километра при полезен товар до 500 килограма.

Най-същественият визуален белег е двигателят, поставен над кърмовата палуба. При „Мурена-300С“ е показван извънбордов двигател, но високата мачта от видеото не съвпада напълно с публичния изложбен образец. Затова анализът не позволява категорично определяне на модела.

Точният произход остава непотвърден

Военноморският анализатор Х. И. Сътън посочва сходство между извънбордовия двигател на апарата край Калиакра и руски безекипажни катери. Същевременно той отбелязва, че видимата мачта допуска и друга конфигурация. Самото наличие на извънбордов двигател не доказва нито конкретен модел, нито националност.

Институтът за изследване на войната описва участващите в атаката апарати като неидентифицирани и допуска руски произход. В анализа се използва формулировката „вероятно руски“, без да се посочва „Мурена“ като установен модел.

Българското Министерство на отбраната потвърждава атаката и спасителната операция, но не е посочило производителя или оператора на дроновете. На този етап най-точното описание е вероятно руски ударен безекипажен катер, близък по конструкция до „Мурена“, при неустановен точен модел.

Източници: novini.bg, mod.bg, apnews.com