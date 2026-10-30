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Германец изхвърли Новак Джокович от турнира в Базел

Германец изхвърли Новак Джокович от турнира в Базел

30 Октомври, 2026 08:00 702 5

  • новак джокович-
  • ян-ленард щруф-
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  • футбол

Носителят на 24 титли от Големия шлем отстъпи пред заемащия 47-ото място в световната ранглиста Ян-Ленард Щруф

Германец изхвърли Новак Джокович от турнира в Базел - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович приключи участието си на тенис турнира на твърда настилка в Базел, Швейцария, след като допусна изненадваща загуба още във втория кръг.

Носителят на 24 титли от Големия шлем отстъпи пред заемащия 47-ото място в световната ранглиста Ян-Ленард Щруф. Германецът постигна впечатляващ обрат и се наложи с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) след 2 часа и 37 минути игра.

Двубоят предложи сериозна битка, като Джокович успя да измъкне първия сет след тайбрек, спечелен със 7:4.

Щруф обаче не се предаде и намери начин да възстанови равенството, след като спечели втората част със 7:5.

Решителният трети сет също се превърна в истински трилър. Двамата стигнаха до нов тайбрек, в който Джокович демонстрира характер и спаси три мачбола. Въпреки усилията на сърбина германецът успя да затвори двубоя със 7:5 точки и да поднесе една от големите изненади на турнира.

Това беше девети сблъсък между двамата на професионално ниво и първи през настоящата година. До този момент Джокович имаше осем победи от осем срещи, но Щруф най-накрая успя да прекъсне негативната серия и да запише първия си успех срещу сръбската легенда.

На четвъртфиналите германецът ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш, който заема 53-тото място в световната ранглиста.

Двамата имат два предишни мача помежду си, като Боржеш е спечелил и двата, без да загуби нито един сет.

Така Щруф ще се опита да продължи впечатляващото си представяне в Базел и да постигне първа победа срещу португалеца, след като вече отстрани един от най-успешните тенисисти в историята.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иванов-Петров

    2 0 Отговор
    Много взеха да го изхвърлят разни анонимници. Защо още не схваща намека?!

    08:12 30.10.2026

  • 2 дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    В момента Щруф играе най-силният си тенис.мача бе много тежък и за двамата.много високо качество .джокович бе по добър в разиграването ,но след като загуби 2сет и не стигна до тайбрек...се усети умора и в третия не можа да победи и докара мача ....отново до тай брек....

    08:27 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Само в Столипиново викат " германец", а не " немец"

    08:56 30.10.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    А в Двесталипиново казват немец,а не германец.

    09:29 30.10.2026

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