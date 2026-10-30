Германец изхвърли Новак Джокович от турнира в Базел

Новак Джокович приключи участието си на тенис турнира на твърда настилка в Базел, Швейцария, след като допусна изненадваща загуба още във втория кръг.

Носителят на 24 титли от Големия шлем отстъпи пред заемащия 47-ото място в световната ранглиста Ян-Ленард Щруф. Германецът постигна впечатляващ обрат и се наложи с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) след 2 часа и 37 минути игра.

Двубоят предложи сериозна битка, като Джокович успя да измъкне първия сет след тайбрек, спечелен със 7:4.

Щруф обаче не се предаде и намери начин да възстанови равенството, след като спечели втората част със 7:5.

Решителният трети сет също се превърна в истински трилър. Двамата стигнаха до нов тайбрек, в който Джокович демонстрира характер и спаси три мачбола. Въпреки усилията на сърбина германецът успя да затвори двубоя със 7:5 точки и да поднесе една от големите изненади на турнира.

Това беше девети сблъсък между двамата на професионално ниво и първи през настоящата година. До този момент Джокович имаше осем победи от осем срещи, но Щруф най-накрая успя да прекъсне негативната серия и да запише първия си успех срещу сръбската легенда.

На четвъртфиналите германецът ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш, който заема 53-тото място в световната ранглиста.

Двамата имат два предишни мача помежду си, като Боржеш е спечелил и двата, без да загуби нито един сет.

Така Щруф ще се опита да продължи впечатляващото си представяне в Базел и да постигне първа победа срещу португалеца, след като вече отстрани един от най-успешните тенисисти в историята.