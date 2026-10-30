Кирил Маричков: 82 години от рождението на рок музиканта

„Обичам щурците. Докато има щурци, има надежда“ – така Кирил Маричков говори за групата, с която името му се превръща в синоним на българския рок. Днес се навършват 82 години от рождението на музиканта, певец, басист и композитор, починал на 11 октомври 2024 г., само 19 дни преди да навърши 80 години.
Маричков е роден на 30 октомври 1944 г. в София. Първите му стъпки на сцената са като басист на „Бъндараците“, а в средата на 60-те години той става един от основателите на „Щурците“. С групата, превърнала се в една от най-влиятелните формации в историята на българската рок музика, той е фронтмен, певец, басист и основен композитор.
Песните, които останаха във времето
В репертоара на Маричков са „Рок в минало време“, „Вкусът на времето“, „Конникът“, „Клетва“, „Вълшебен цвят“, „Две следи“ и още десетки песни. Той е автор на повече от 150 композиции, а „Щурците“ оставят 12 албума и десетилетия концертна дейност.
Музиката му не остава само на сцената. Маричков създава саундтрака към филма „Вчера“, а песента „Клетва“ се превръща в едно от най-разпознаваемите му произведения. Пише музика и за други филми и телевизионни продукции, сред които „Адио, Рио“, „Индиански игри“, „Вампири-таласъми“ и „Дунав мост“.
След активния период на „Щурците“ той продължава със солова работа. Издава албумите „Зодия щурец“ през 1997 г., „Искам да кажа“ през 2002 г. и „75“ през 2019 г. Последният е създаден по повод неговия 75-и рожден ден.
Музикант с обществена позиция
Кирил Маричков има участие и в обществения живот на страната. През 1990 г. е избран за народен представител в VII Велико народно събрание. Две години по-късно основава рок радио „Тангра“ заедно с басиста Константин Марков.
През 2013 г. Маричков се присъединява към Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански за създаването на „Фондацията“. Супергрупата изпълнява песни на „Щурците“ и други класики от българската рок музика пред публика в България и чужбина.
За приноса си към културата Маричков е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен, орден „Стара планина“ първа степен и наградата „Икар“ за изключителен принос към музиката. През 2024 г. „Фондацията“ посвети концерт в НДК на паметта му и обяви 30 октомври за Ден на българския рок.
Последният му концерт така и не се състои. На 11 октомври 2024 г. Маричков загива след инцидент преди участие на „Фондацията“ в село Селановци. Но песните му продължават да звучат – в домовете, по радиото и на сцените, където поколения музиканти и публика ги пеят заедно.
Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калия Неонова
08:31 30.10.2026
2 Кучето на Мими 🐕
08:32 30.10.2026
3 Ядосан
Коментиран от #7, #9
08:41 30.10.2026
4 в кратце
Коментиран от #11
08:42 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
Коментиран от #13
09:05 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хмм
09:10 30.10.2026
9 Много точно
До коментар #3 от "Ядосан":Изпокараха се за наследство
09:17 30.10.2026
10 Чорбара
09:22 30.10.2026
11 Много точно
До коментар #4 от "в кратце":Искал да каже
Празен
09:26 30.10.2026
12 Кога минаха две години?!
Тук ние все още ги слушаме и децата ни ги слушат също.
Честит небесен рожден ден, бате!
09:40 30.10.2026
13 Дориана
До коментар #6 от "Българин":Добре , че беше Киро Маричков да разсипе твоята комунистическа България!
Не бяха комунистите крадливи виновни!
09:43 30.10.2026
14 Злите сили не спят!
Още пее - Има ли будни?
09:45 30.10.2026