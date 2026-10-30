Кирил Маричков: 82 години от рождението на рок музиканта

„Обичам щурците. Докато има щурци, има надежда“ – така Кирил Маричков говори за групата, с която името му се превръща в синоним на българския рок. Днес се навършват 82 години от рождението на музиканта, певец, басист и композитор, починал на 11 октомври 2024 г., само 19 дни преди да навърши 80 години.

Маричков е роден на 30 октомври 1944 г. в София. Първите му стъпки на сцената са като басист на „Бъндараците“, а в средата на 60-те години той става един от основателите на „Щурците“. С групата, превърнала се в една от най-влиятелните формации в историята на българската рок музика, той е фронтмен, певец, басист и основен композитор.

Песните, които останаха във времето

В репертоара на Маричков са „Рок в минало време“, „Вкусът на времето“, „Конникът“, „Клетва“, „Вълшебен цвят“, „Две следи“ и още десетки песни. Той е автор на повече от 150 композиции, а „Щурците“ оставят 12 албума и десетилетия концертна дейност.

Музиката му не остава само на сцената. Маричков създава саундтрака към филма „Вчера“, а песента „Клетва“ се превръща в едно от най-разпознаваемите му произведения. Пише музика и за други филми и телевизионни продукции, сред които „Адио, Рио“, „Индиански игри“, „Вампири-таласъми“ и „Дунав мост“.

След активния период на „Щурците“ той продължава със солова работа. Издава албумите „Зодия щурец“ през 1997 г., „Искам да кажа“ през 2002 г. и „75“ през 2019 г. Последният е създаден по повод неговия 75-и рожден ден.

Музикант с обществена позиция

Кирил Маричков има участие и в обществения живот на страната. През 1990 г. е избран за народен представител в VII Велико народно събрание. Две години по-късно основава рок радио „Тангра“ заедно с басиста Константин Марков.

През 2013 г. Маричков се присъединява към Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански за създаването на „Фондацията“. Супергрупата изпълнява песни на „Щурците“ и други класики от българската рок музика пред публика в България и чужбина.

За приноса си към културата Маричков е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен, орден „Стара планина“ първа степен и наградата „Икар“ за изключителен принос към музиката. През 2024 г. „Фондацията“ посвети концерт в НДК на паметта му и обяви 30 октомври за Ден на българския рок.

Последният му концерт така и не се състои. На 11 октомври 2024 г. Маричков загива след инцидент преди участие на „Фондацията“ в село Селановци. Но песните му продължават да звучат – в домовете, по радиото и на сцените, където поколения музиканти и публика ги пеят заедно.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg