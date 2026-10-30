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Кирил Маричков: 82 години от рождението на рок музиканта
  Тема: Известни личности

Кирил Маричков: 82 години от рождението на рок музиканта

30 Октомври, 2026 08:23 683 14

  • кирил маричков-
  • щурците-
  • български рок-
  • фондацията-
  • музика

Днес се навършват 82 години от рождението на създателя на „Щурците“ и един от най-разпознаваемите гласове на българския рок

Кирил Маричков: 82 години от рождението на рок музиканта - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Обичам щурците. Докато има щурци, има надежда“ – така Кирил Маричков говори за групата, с която името му се превръща в синоним на българския рок. Днес се навършват 82 години от рождението на музиканта, певец, басист и композитор, починал на 11 октомври 2024 г., само 19 дни преди да навърши 80 години.

Маричков е роден на 30 октомври 1944 г. в София. Първите му стъпки на сцената са като басист на „Бъндараците“, а в средата на 60-те години той става един от основателите на „Щурците“. С групата, превърнала се в една от най-влиятелните формации в историята на българската рок музика, той е фронтмен, певец, басист и основен композитор.

Песните, които останаха във времето

В репертоара на Маричков са „Рок в минало време“, „Вкусът на времето“, „Конникът“, „Клетва“, „Вълшебен цвят“, „Две следи“ и още десетки песни. Той е автор на повече от 150 композиции, а „Щурците“ оставят 12 албума и десетилетия концертна дейност.

Музиката му не остава само на сцената. Маричков създава саундтрака към филма „Вчера“, а песента „Клетва“ се превръща в едно от най-разпознаваемите му произведения. Пише музика и за други филми и телевизионни продукции, сред които „Адио, Рио“, „Индиански игри“, „Вампири-таласъми“ и „Дунав мост“.

След активния период на „Щурците“ той продължава със солова работа. Издава албумите „Зодия щурец“ през 1997 г., „Искам да кажа“ през 2002 г. и „75“ през 2019 г. Последният е създаден по повод неговия 75-и рожден ден.

Музикант с обществена позиция

Кирил Маричков има участие и в обществения живот на страната. През 1990 г. е избран за народен представител в VII Велико народно събрание. Две години по-късно основава рок радио „Тангра“ заедно с басиста Константин Марков.

През 2013 г. Маричков се присъединява към Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански за създаването на „Фондацията“. Супергрупата изпълнява песни на „Щурците“ и други класики от българската рок музика пред публика в България и чужбина.

За приноса си към културата Маричков е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен, орден „Стара планина“ първа степен и наградата „Икар“ за изключителен принос към музиката. През 2024 г. „Фондацията“ посвети концерт в НДК на паметта му и обяви 30 октомври за Ден на българския рок.

Последният му концерт така и не се състои. На 11 октомври 2024 г. Маричков загива след инцидент преди участие на „Фондацията“ в село Селановци. Но песните му продължават да звучат – в домовете, по радиото и на сцените, където поколения музиканти и публика ги пеят заедно.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калия Неонова

    2 8 Отговор
    Голям!!! Певец,артист и прям,весел човек.Истински българин!

    08:31 30.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    10 3 Отговор
    Напи се,падна и умря.🕌😪🕌

    08:32 30.10.2026

  • 3 Ядосан

    5 0 Отговор
    Голям празд!

    Коментиран от #7, #9

    08:41 30.10.2026

  • 4 в кратце

    2 1 Отговор
    Пише се праз,а не празд.

    Коментиран от #11

    08:42 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    3 1 Отговор
    И тоя много искаше банани и да скача! За това разсипа нашата родина НРБ, въпреки че беше от знатен комунистически род!

    Коментиран от #13

    09:05 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    3 1 Отговор
    групата е съставена от българската държава по време на социялизма, за да имаме група като Бийтълс, за името е имало допитване до слушателите на българското радио, изобщо е социалистическо творение и участниците са внимателно подбрани, пели са на фестивала на политическата песен "Ален мак", Бог да го прости, но точно галениците на социализма след промените захапаха ръката, която ги е хранила

    09:10 30.10.2026

  • 9 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ядосан":

    Изпокараха се за наследство

    09:17 30.10.2026

  • 10 Чорбара

    3 0 Отговор
    Мръсен убиец.

    09:22 30.10.2026

  • 11 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Искал да каже
    Празен

    09:26 30.10.2026

  • 12 Кога минаха две години?!

    1 0 Отговор
    Киро, Пеци и Жоро вече пеят рок на райските поляни!

    Тук ние все още ги слушаме и децата ни ги слушат също.

    Честит небесен рожден ден, бате!

    09:40 30.10.2026

  • 13 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Добре , че беше Киро Маричков да разсипе твоята комунистическа България!

    Не бяха комунистите крадливи виновни!

    09:43 30.10.2026

  • 14 Злите сили не спят!

    1 0 Отговор
    Така пее другият голям рокаджия Васко Кръпката- достоен наследник на Щурците!

    Още пее - Има ли будни?

    09:45 30.10.2026