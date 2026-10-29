Милан подновява договора на Пулишич до 2031 г., американецът получава сериозно увеличение на заплатата

Милан финализира преговорите за новия договор на Кристиан Пулишич, пише “Sport Mediaset”. Очаква се американският национал да посети утре клубната централа, за да сложи подписа си под контракта, който ще го обвърже с „росонерите“ до 30 юни 2031 г.

Според предварителната информация досегашният договор на нападателя е бил до края на настоящия сезон, но ръководството на Милан е решило да си осигури дългосрочното му присъствие в състава. Новото споразумение ще бъде съпроводено и със значително увеличение на възнаграждението му.

Пулишич ще получава около 6 милиона евро годишно вместо досегашните 4 милиона.