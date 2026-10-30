Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новият "Сан Сиро" ще е произведение на изкуството за над 70 хиляди зрители

Новият "Сан Сиро" ще е произведение на изкуството за над 70 хиляди зрители

30 Октомври, 2026 11:40 652 1

  • сан сиро-
  • милан-
  • футбол-
  • стадион

Построеният между декември 1925 и септември 1926 година дом на двата милански гранда е приемал редица паметни финали и турнири, но век по-късно състоянието му вече не отговаря на съвременните стандарти

Новият "Сан Сиро" ще е произведение на изкуството за над 70 хиляди зрители - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно от най-легендарните футболни съоръжения в световен мащаб ще остане в миналото. Емблематичният стадион "Сан Сиро", познат и като "Джузепе Меаца", ще бъде заменен от изцяло нова арена през следващите няколко години, след като ръководствата на Милан и Интер постигнаха окончателно съгласие по въпроса.

Построеният между декември 1925 и септември 1926 година дом на двата милански гранда е приемал редица паметни финали и турнири, но век по-късно състоянието му вече не отговаря на съвременните стандарти. Това накара клубовете да придобият парцел в непосредствена близост до настоящата арена, като същинските строителни дейности се очаква да стартират през лятото на 2027 година. По предварителни планове новият стадион трябва да отвори врати за началото на сезон 2030/2031. Настоящият "Сан Сиро" ще продължи да функционира нормално до пълното завършване на модерния комплекс, след което ще бъде почти изцяло съборен. Важна подробност е, че митичният стадион няма да бъде напълно заличен. Около 90 процента от конструкцията ще бъде разрушена, но исторически елементи като кулите в четирите ъгъла и вторият етаж ще бъдат съхранени, за да се интегрират в нов парков, търговски и спортен център в района.

Едно от най-легендарните футболни съоръжения в световен мащаб ще остане в миналото. Емблематичният стадион "Сан Сиро", познат и като "Джузепе Меаца", ще бъде заменен от изцяло нова арена през следващите няколко години, след като ръководствата на Милан и Интер постигнаха окончателно съгласие по въпроса. Построеният между декември 1925 и септември 1926 година дом на двата милански гранда е приемал редица паметни финали и турнири, но век по-късно състоянието му вече не отговаря на съвременните стандарти. Това накара клубовете да придобият парцел в непосредствена близост до настоящата арена, като същинските строителни дейности се очаква да стартират през лятото на 2027 година. По предварителни планове новият стадион трябва да отвори врати за началото на сезон 2030/2031. Настоящият "Сан Сиро" ще продължи да функционира нормално до пълното завършване на модерния комплекс, след което ще бъде почти изцяло съборен. Важна подробност е, че митичният стадион няма да бъде напълно заличен. Около 90 процента от конструкцията ще бъде разрушена, но исторически елементи като кулите в четирите ъгъла и вторият етаж ще бъдат съхранени, за да се интегрират в нов парков, търговски и спортен център в района. Тази вечер ще бъдат показани и първите официални проекти на новото съоръжение, което ще носи различно име. Според информация на авторитетния вестник "Ла Гадзета дело Спорт", арената ще притежава овална форма и ще разполага с капацитет от 71 500 зрители, което е леко намаление спрямо сегашните над 80 000. Трибуните ще бъдат разположени на два яруса с наклон от 37 градуса, наподобявайки прочутата "Жълта стена" на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунд. Самият стадион ще бъде повдигнат върху специален подиум, давайки възможност за изграждане на подземен паркинг. Покривът и теренът ще бъдат фиксирани, без опция за прибиране, като самото игрище няма да бъде покрито. Отвън фасадата ще впечатлява с мащабна система от цветни светодиоди, които ще осветяват съоръжението в червено, синьо и черно, съобразно това кой от двата отбора домакинства. Във вътрешността това ще бъде най-високотехнологичният стадион в Италия, оборудван с гигантски екрани и специален LED пръстен между първия и втория етаж за излъчване на статистика, повторения и реклами. Сериозно внимание е обърнато и на корпоративните клиенти, като ВИП ложите ще бъдат значително увеличени. Те ще предлагат между 8000 и 13 000 места според нивото на заетост и достъпност, а компаниите ще имат ексклузивното право да наемат цели "скай боксове". Този мащабен проект обещава да позиционира Милано отново на върха на футболната инфраструктура в Европа през следващото десетилетие.

Тази вечер ще бъдат показани и първите официални проекти на новото съоръжение, което ще носи различно име. Според информация на авторитетния вестник "Ла Гадзета дело Спорт", арената ще притежава овална форма и ще разполага с капацитет от 71 500 зрители, което е леко намаление спрямо сегашните над 80 000. Трибуните ще бъдат разположени на два яруса с наклон от 37 градуса, наподобявайки прочутата "Жълта стена" на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунд. Самият стадион ще бъде повдигнат върху специален подиум, давайки възможност за изграждане на подземен паркинг. Покривът и теренът ще бъдат фиксирани, без опция за прибиране, като самото игрище няма да бъде покрито.

Отвън фасадата ще впечатлява с мащабна система от цветни светодиоди, които ще осветяват съоръжението в червено, синьо и черно, съобразно това кой от двата отбора домакинства. Във вътрешността това ще бъде най-високотехнологичният стадион в Италия, оборудван с гигантски екрани и специален LED пръстен между първия и втория етаж за излъчване на статистика, повторения и реклами.

Сериозно внимание е обърнато и на корпоративните клиенти, като ВИП ложите ще бъдат значително увеличени. Те ще предлагат между 8000 и 13 000 места според нивото на заетост и достъпност, а компаниите ще имат ексклузивното право да наемат цели "скай боксове". Този мащабен проект обещава да позиционира Милано отново на върха на футболната инфраструктура в Европа през следващото десетилетие.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маро, ти си мало-

    2 0 Отговор
    умна.
    Прочете ли копи пейстнатото преди да го изпратиш за публикуване? Повторения на цели фрази...

    11:52 30.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове