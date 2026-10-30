Два български филма участват в конкурсната програма на кинофестивал в Рим

Два български филма ще участват в конкурсната програма на деветото издание на Euro Balkan Film Festival, който ще се проведе в Рим от 31 октомври до 7 ноември. Сред селектираните заглавия са „Гунди: Легенда за любовта“ на режисьора Димитър Димитров и анимацията „Балконада“ на Ива Токмакчиева, информира БТА.

„Гунди: Легенда за любовта“ ще се състезава за наградата за най-добър пълнометражен филм в конкуренция с още десет заглавия. Прожекцията му е насрочена за 2 ноември, а след нея Димитър Димитров ще се срещне с публиката в Рим. „Балконада“ ще бъде показан ден по-рано и ще участва в надпреварата за най-добър късометражен филм заедно с още единадесет продукции.

Сред пълнометражните филми е и „Нина Роза“ на канадската режисьорка Женевиев Дулуд дьо Сел. В главната роля участва българският актьор и режисьор Галин Стоев. Продукцията спечели „Сребърна мечка“ за сценарий на кинофестивала „Берлинале“, а по-късно беше избрана за официалното канадско предложение в категорията за най-добър международен филм на 99-ите награди „Оскар“. Изборът на Канада не означава автоматична номинация, а участие в последващата селекция на Американската филмова академия.

Тазгодишното издание на форума е под мотото „Европа не се прощава с Балканите“. Организаторите свързват филмовата програма с теми като принадлежността, границите, еманципацията, войната и съхраняването на историческата памет. В рамките на фестивала са предвидени прожекции, срещи и дискусии с автори и представители на европейското кино.