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Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София

Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София

30 Октомври, 2026 10:10 944 6

  • локомотив софия-
  • любо пенев-
  • футбол-
  • георги донков-
  • александър томаш

Повече яснота се очаква да има в края на седмицата, а до средата на следващата "железничарите" трябва да обявят името на новия треньор

Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София поне на този етап. Любо Пенев напусна клуба от столичния квартал "Надежда" заради негативни резултати. От 12 изиграни мача "червено-черните" имат 1 победа, 6 равенства, 5 загуби и заемат 12-а позиция във временното класиране на Първа лига.Спортни новини

Според наши източници в плановете на Локото влизат Александър Томаш, Георги Донков и чуждестранен специалист. Повече яснота се очаква да има в края на седмицата, а до средата на следващата "железничарите" трябва да обявят името на новия треньор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА Москва

    2 3 Отговор
    Само ЦСКА,но Любо Пенев не става за треньор.Посредствен беше и като футболист въпреки всичките хвалби за него,посредствен е и в живота и бизнес начинанията си ,нагъл и арогантен е,и с две думи и като човек не става !

    Коментиран от #2, #3, #5

    10:22 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Почти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСКА Москва":

    Всичко е верно, но като футболист беше добър!

    10:42 30.10.2026

  • 4 кУмУнист

    2 2 Отговор
    Тоя опропасти поредния отбор и избяга, само дето навря некадърното си синче в поредния отбор, на който супата е треньор.

    10:45 30.10.2026

  • 5 Любо Пенев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСКА Москва":

    покрай болестта си последните години може би не е за треньор, просто няма как при борба за живота си, такива терапии и да си пълноценен треньор, поне за мен. А това, че не ставал за треньор са пълни глупости - от родните треньори последните 15 години примерно извън Мъри Стоилов за кой ще кажем, че е показал много повече качества от Любо Пенев, особено в началото на периода? Проблемът му беше, че е много "проблемен" и за нула време успяваше да се скара с шефовете в тима. Не помага, че води и сина си насам-натам, както Стойчо влачеше неговия.

    11:18 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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