Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София поне на този етап. Любо Пенев напусна клуба от столичния квартал "Надежда" заради негативни резултати. От 12 изиграни мача "червено-черните" имат 1 победа, 6 равенства, 5 загуби и заемат 12-а позиция във временното класиране на Първа лига.Спортни новини
Според наши източници в плановете на Локото влизат Александър Томаш, Георги Донков и чуждестранен специалист. Повече яснота се очаква да има в края на седмицата, а до средата на следващата "железничарите" трябва да обявят името на новия треньор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦСКА Москва
Коментиран от #2, #3, #5
10:22 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Почти
До коментар #1 от "ЦСКА Москва":Всичко е верно, но като футболист беше добър!
10:42 30.10.2026
4 кУмУнист
10:45 30.10.2026
5 Любо Пенев
До коментар #1 от "ЦСКА Москва":покрай болестта си последните години може би не е за треньор, просто няма как при борба за живота си, такива терапии и да си пълноценен треньор, поне за мен. А това, че не ставал за треньор са пълни глупости - от родните треньори последните 15 години примерно извън Мъри Стоилов за кой ще кажем, че е показал много повече качества от Любо Пенев, особено в началото на периода? Проблемът му беше, че е много "проблемен" и за нула време успяваше да се скара с шефовете в тима. Не помага, че води и сина си насам-натам, както Стойчо влачеше неговия.
11:18 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.