Три са вариантите за нов треньор на Локомотив София поне на този етап. Любо Пенев напусна клуба от столичния квартал "Надежда" заради негативни резултати. От 12 изиграни мача "червено-черните" имат 1 победа, 6 равенства, 5 загуби и заемат 12-а позиция във временното класиране на Първа лига.Спортни новини

Според наши източници в плановете на Локото влизат Александър Томаш, Георги Донков и чуждестранен специалист. Повече яснота се очаква да има в края на седмицата, а до средата на следващата "железничарите" трябва да обявят името на новия треньор.