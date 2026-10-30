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Меморандум за млечните продукти остана „на трупчета“

Меморандум за млечните продукти остана „на трупчета“

30 Октомври, 2026 12:34 364 1

  • млечни продукти-
  • надценки-
  • търговски вериги-
  • млекопреработватели-
  • цени

Производителите предлагат доброволна надценка до 10%, а търговските вериги да добавят между 25 и 35%. Засега споразумението не е прието

Меморандум за млечните продукти остана „на трупчета“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложението за ограничаване на надценките при млечните продукти между производители и търговски вериги все още не е договорено. Идеята предвижда 120 млекопреработвателни предприятия да се кооперират и да предлагат обща продукция под един стандарт.

Това заяви председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов в ефира на „Здравей, България“. По думите му моделът обхваща кисело и прясно мляко, сирене, масло и кашкавал.

Производителите предлагат надценка до 10%

Млекопреработвателите са готови доброволно да поемат ангажимент да продават продукцията си на база заводска себестойност, транспортните разходи и надценка, която не надхвърля 10%.

Като пример Михайлов посочи продукт със себестойност от 1 евро. Предложението е той да бъде продаван на търговските вериги за 1,10 евро, а магазините да добавят надценка между 25 и 35%.

„Нямам категоричен отказ. Мога да кажа, че е на трупчета“, заяви Владислав Михайлов.

По думите му причината за забавянето са започналите разговори по юридическите формулировки. Председателят на асоциацията подчерта, че меморандумът не предвижда таван на цените или таван на надценката, а доброволни ангажименти между страните.

Разговори с пет търговски вериги

Работата по предложението продължава около три месеца. Разговорите са започнали с една от големите търговски вериги, а впоследствие към тях са се присъединили и други компании.

В момента се водят разговори с четири от най-големите търговски вериги, като предстои да започне работа и с пета. Михайлов заяви, че от страна на търговците има интерес към модела, а част от детайлите вече са обсъдени.

Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите изрази надежда концепцията да бъде реализирана в рамките на няколко месеца. Той посочи, че производителите са готови да спазват поетия доброволен ангажимент, ако меморандумът бъде финализиран.

Източници: nova.bg


България
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    СРАМОТА Е ДА ИЗНАСЯМЕ ЗЪРНО
    А ДА НЯМАМЕ КРАВИ
    ......
    В ПО ХИТРИТЕ ДЪРЖАВИ ЗЪРНОТО СТАВА НА ФУРАЖ И ИЗНАСЯТ ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ
    ПОД ФОРМАТА НА СИРЕНА И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
    .......
    А ПЛОЩИТЕ ЗА ЗЕЛЕН ФУРАЖ СЕ НАПОЯВАТ С ПОМПИ НА ФОТОВОЛТАИЦИ ..
    .....

    12:42 30.10.2026

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