В Дунав обявиха двойни премиите за мача с Левски

Футболистите на Дунав Русе ще имат допълнителна финансова мотивация за предстоящия двубой срещу Левски. Ръководството на "драконите" е решило да удвои обичайните премии за срещата, която ще се проведе в събота от 16:30 часа на Градския стадион в Русе.
Според информация на "Мач Телеграф" играчите ще получат по 1200 евро при победа над "сините", вместо стандартните 600 евро, които клубът изплаща за успех на собствен терен.
По-високо ще бъде възнаграждението и при равенство. Докато обикновено футболистите на Дунав получават по 200 евро за спечелена точка в домакински мач, срещу Левски сумата ще достигне 400 евро.
Решението на клубното ръководство е без прецедент от началото на настоящия сезон. Досега русенският тим не е бил стимулиран с увеличени финансови бонуси за нито един от останалите си двубои.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Коментиран от #3
11:27 30.10.2026
3 Русенец
До коментар #2 от "Някой":От Домусчиев.Всяка загубена точка от Левски и Тирето е в полза на Лудогорец.
Коментиран от #6
11:41 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отлично
12:19 30.10.2026
6 и майа
До коментар #3 от "Русенец":ти взима премии , над 15 клиента на ден
12:25 30.10.2026