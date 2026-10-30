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В Дунав обявиха двойни премиите за мача с Левски

В Дунав обявиха двойни премиите за мача с Левски

30 Октомври, 2026 11:02 705 6

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По-високо ще бъде възнаграждението и при равенство

В Дунав обявиха двойни премиите за мача с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболистите на Дунав Русе ще имат допълнителна финансова мотивация за предстоящия двубой срещу Левски. Ръководството на "драконите" е решило да удвои обичайните премии за срещата, която ще се проведе в събота от 16:30 часа на Градския стадион в Русе.

Според информация на "Мач Телеграф" играчите ще получат по 1200 евро при победа над "сините", вместо стандартните 600 евро, които клубът изплаща за успех на собствен терен.

По-високо ще бъде възнаграждението и при равенство. Докато обикновено футболистите на Дунав получават по 200 евро за спечелена точка в домакински мач, срещу Левски сумата ще достигне 400 евро.

Решението на клубното ръководство е без прецедент от началото на настоящия сезон. Досега русенският тим не е бил стимулиран с увеличени финансови бонуси за нито един от останалите си двубои.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    4 2 Отговор
    В тези трудни времена откъде идват парите за двойната премия? В срещите срещу ЦСКА и Лудогорец в Дунав дава ли двойни премии?

    Коментиран от #3

    11:27 30.10.2026

  • 3 Русенец

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    От Домусчиев.Всяка загубена точка от Левски и Тирето е в полза на Лудогорец.

    Коментиран от #6

    11:41 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отлично

    1 3 Отговор
    Всички клубове трябва да се обединят срещу омразният Подуяне!

    12:19 30.10.2026

  • 6 и майа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русенец":

    ти взима премии , над 15 клиента на ден

    12:25 30.10.2026

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