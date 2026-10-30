Трент се връща на "Анфийлд" още тази зима?

Трент Александър-Арнолд може да се завърне в Ливърпул. Защитникът на Реал Мадрид е обект на интерес от страна на бившия си клуб, като се обмисля трансфер още през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Според информация на журналиста Пакохо Делгадо от SER Deportivos, "мърсисайдци" активно проучват възможността да върнат англичанина, като вече са установени контакти с неговите представители.

Първоначалните планове предполагат сделката да бъде оформена под наем.

Потенциалният трансфер обаче е изправен пред две основни предизвикателства. Едното е високата заплата на футболиста, а другото - неговото силно приятелство с полузащитника на Реал Мадрид Джуд Белингам, което може да повлияе на решението му.

В случай че Александър-Арнолд наистина напусне Реал Мадрид, се предполага, че треньорът Жозе Моуриньо ще поиска привличането на Педро Поро от Тотнъм като негов заместник.

Трент Александър-Арнолд е добре познато име на "Анфийлд", тъй като е юноша на Ливърпул, част от клубната система от 2004 година. През 2025 година той премина в Реал Мадрид.

През настоящия сезон в Ла Лига 28-годишният английски национал е записал 6 участия и 1 асистенция.