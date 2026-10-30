ЦСКА събира легенди и популярни личности за завръщането на "Българска армия"

Редица популярни личности са получили покани от ЦСКА за официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“. Сред специалните гости се очаква да бъдат както знакови фигури от историята на „червените“, така и представители на политическия и обществения живот в България. На събитието ще присъстват и именити спортисти, оставили трайна следа в историята на армейския клуб извън футбола.

Историческото завръщане на ЦСКА в Борисовата градина ще бъде отбелязано с двубоя срещу Славия, който започва в 19:30 часа. Ръководството на клуба е подготвило специална програма за привържениците, които ще могат да влязат на стадиона два часа преди първия съдийски сигнал.

„В деня на мача срещу Славия ви каним в новия ни дом 2 часа преди началото на срещата, за да изживеем заедно на емоцията от завръщането на „Българска армия“, гласеше официалното съобщение на „червените“.

Сред големите имена, които ще станат свидетели на паметния момент, е Стилиян Петров. Рекордьорът по участия за националния отбор е пренаредил ангажиментите си, за да бъде на трибуните за първата среща на реконструираното съоръжение. Бившият капитан на България ще пристигне у нас за кратко, след което ще отпътува обратно за Лондон, където има телевизионни ангажименти, свързани с английската Висша лига. Още във вторник Петров сподели емоционално послание по повод завръщането на ЦСКА на „Армията“.

Компания на Стилиян ще прави и Мартин Петров, който също изрази радостта си от дългоочакваното събитие чрез публикация в социалните мрежи.

Междувременно подготовката за откриването продължава с пълна сила. В опит да засили още повече вълнението сред феновете, вчера клубът публикува кратък видеоклип с участието на популярния телевизионен и радиоводещ Ники Кънчев. Известният привърженик на „червените“ застана пред модернизирания стадион, а основното послание на видеото беше свързано с оставащите два дни до завръщането на отбора у дома.

Интересът към историческия двубой е огромен, като билетите бяха изкупени за изключително кратко време. Все пак остава възможността клубът да пусне допълнителни ограничени количества пропуски през новата си билетна платформа в часовете преди мача.