Халф се завръща сред титулярите на Левски

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас има шанс да попадне в стартовия състав за утрешния сблъсък с Дунав. Халфът постепенно възвръща оптималната си форма, след като продължително време беше извън терените заради травма в бедрото.

Бурас се завърна в игра при гостуването на Виктория Пилзен (2:1) в Лига Европа, но в следващия двубой срещу Арда (1:1) в Кърджали остана на резервната скамейка. Старши треньорът Хулио Веласкес разкри, че футболистът е имал и здравословни проблеми преди срещата с кърджалийци.

„Акрам Бурас се развива доста добре. Не съм сигурен, че знаехте за тази случка – в понеделник имаше трудна сутрин, вдигна температура. Решихме, че може да пътува с нас за Кърджали, защото не беше толкова опасна ситуация. В крайна сметка не влезе в игра. Сега успява да тренира, взе участие с отбора. Все още не е на 100 процента, но се подобри. За Дунав ще бъде в групата със сигурност, но не съм решил за стартовите 11. Има вероятност да започне като титуляр“, коментира Хулио Веласкес.

Добрата новина за „сините“ е, че Гашпер Търдин вече е напълно възстановен и ще бъде на разположение за предстоящия мач. Той не взе участие в последните две срещи на отбора заради травма, получена в двубоя със Спартак Плевен за Купата на България.

В същото време Асен Митков продължава да има проблеми с коляното, като все още изпитва болки.