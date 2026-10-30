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Крепостта "Българска армия" в цифри: 81% е шансът да загубиш, малко над 5% е да спечелиш

Крепостта "Българска армия" в цифри: 81% е шансът да загубиш, малко над 5% е да спечелиш

30 Октомври, 2026 12:29 513 4

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  • футбол-
  • стадион българска армия

Цифрите са категорични - ЦСКА е много жесток към враговете си там

Крепостта "Българска армия" в цифри: 81% е шансът да загубиш, малко над 5% е да спечелиш - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ето, че дойде време домът на ЦСКА - стадион „Българска армия“ отново да отвори врати. Обновен, много по-красив, мечта за многобройните червени фенове. Място където винаги и за всеки е било много много трудно.

Цифрите са категорични - ЦСКА е много жесток към враговете си там, пише "Мач Телеграф".

Ако гостуваш на „Армията“ за мач от българското първенство шансовете ти да спечелиш възлизат на малко над 5%, а да загубиш 81%.

Малко по-добре, но като цяло също доста тежко е и за тимовете от Европа, които гостуват в дома на ЦСКА. Шансовете им за победа за 18,46%, а да си тръгнат със загуба – около 68%.

Друг любопитен факт е, че ЦСКА има 100%-ова успеваемост на „Армията“ в турнира за КНК.

От 6 мача там има 6 победи при голова разлика 28:1. Този актив се натрупва от победите над ирландския Лимерик с 2:0 през 1965-а, финландския Хака с 9:0 през 1970-а, словашкия (тогава чехословашкия) Интер Братислава с 5:0 през 1988-а, гръцкия гранд Панатинайкос с 2:0 също през 1988-а, нидерландския Рода с 2:1 през 1989-а и лихтенщайнския Балцерс с 8:0.

Що се отнася да най-големия брой мачове - тези за първенството, трябва да отбележим, че те са 868 на брой. От тях ЦСКА има 705 победи, 116 равенства и само 47 загуби. Общата голова разлика 2377-551. От съперниците единственият отбор с положителен баланс на „Армията“ е този, срещу който бе закрит стадиона в предишния му вид - Лудогорец.


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