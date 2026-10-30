Стана ясно кой от кой наш отбор е в "Диема Спорт"

Журналистите от „Диема Спорт“ са едни от най-разпознаваемите лица на телевизионния екран. Особено тези, които коментират футболните мачове от родното първенство.

Много често зрителят си задава въпрос журналистите на кои отбори симпатизират.

Колегите от БЛИЦ се опитаха да намерят отговор, предлагайки списък с фенските пристрастия на по-известните телевизионни коментатори. Уточняваме, че това са само тези, чийто ресор е български футбол.

На първите две места сме посочили шефа на спортния отдел на Диема и Нова телевизия Веселин Василев, както и на продуцента на предаванията, свързани с родния футбол, Гено Даскалов.

Веселин Василев ЦСКА

Гено Даскалов Левски

Ясен Деянов

Единственият, който даже и в тесен кръг сред колегите си не признава за клубни пристрастия. Твърди, че не е фен на нито един български отбор. Тренирал е футбол като дете и юноша в Левски, Локо София и Лудогорец. Все пак се говори, че сърцето на Ясен повече се разтуптява, когато топката посети „червената“ врата по време на вечното дерби на България.

Борис Мутафчиев ЦСКА

Филип Боков Левски

Виктор Пенев ЦСКА

Ангел Плещов Левски

Георги Николов Левски

Иван Караиванов ЦСКА

Кирил Памуклийски Левски

Важна забележка: Нито един от журналистите не е показвал отявлени клубни пристрастия в ефир – било при коментар на мач, било при анализи в студиото. Същото категорично се отнася и за шефовете им Василев и Даскалов. За което всички те трябва да бъдат поздравени.