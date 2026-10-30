Ботев Пловдив разби Локомотив София, Маскоте блесна с хеттрик

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 5:2 при гостуването си на Локомотив София в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата се игра в столичния квартал „Надежда“, а големият герой за пловдивчани бе Франклин Маскоте, който реализира три попадения.

Гостите започнаха вихрено и поведоха още във втората минута. Франклин Маскоте се разписа след добра комбинация с Мауро Родригес, а в 41-вата минута нападателят отново намери път към мрежата и увеличи аванса на „канарчетата“ на 2:0.

Локомотив имаше няколко възможности да се върне в мача, но вратарят Наумов се намеси решително. Междувременно гол на Марвин Зенгер за Ботев не бе зачетен заради засада.

Във втората минута на добавеното време на първата част домакините все пак намалиха изоставането си. Анте Аралица отбеляза и върна надеждите на столичния тим.

„Червено-черните“ започнаха силно след почивката и в началото на второто полувреме възстановиха равенството. След заучено изпълнение на свободен удар Спас Делев намери Иван Йорданов, който прати топката във вратата за 2:2.

Отговорът на Ботев обаче не закъсня. Още в следващата атака Мауро Родригес отново изведе пловдивчани напред, а в 61-вата минута Самуел Калу покачи на 4:2 и доближи гостите до успеха.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута, когато Франклин Маскоте се възползва от дълго подаване и колеблива намеса на защитата на Локомотив. Нападателят се озова сам срещу вратаря и реализира третия си гол в срещата, оформяйки своя хеттрик и крайното 5:2.

Двубоят бе първи за Локомотив София под ръководството на Атанас Стоилов след раздялата с Любослав Пенев.

След победата Ботев Пловдив заема петото място в класирането с 22 точки. Локомотив София остава на 12-а позиция с актив от 9 пункта.