Хеттрик на Ашраф Хакими донесе разгромна победа на ПСЖ над Льо Авър

Пари Сен Жермен постигна убедителен успех при гостуването си на Льо Авър в среща от деветия кръг на френската Лига 1. Парижани се наложиха с 5:1, а големият герой в двубоя бе Ашраф Хакими, който реализира първия хеттрик в професионалната си кариера.

Домакините започнаха по-добре и успяха да изненадат шампионите. В 18-ата минута Джош Маджа откри резултата и даде преднина на Льо Авър.

Реакцията на футболистите на Луис Енрике обаче бе бърза и категорична. Само в рамките на две минути ПСЖ направи пълен обрат. Мика Годс възстанови равенството в 26-ата минута, а малко след това Ашраф Хакими изведе гостите напред.

След почивката парижани продължиха да доминират и добавиха още три попадения към актива си. Мароканският защитник Хакими се разписа повторно в 55-ата минута, а седем минути по-късно Сени Маюлу направи резултата 4:1.

Крайното 5:1 бе оформено отново от Хакими, който в 69-ата минута реализира третия си гол в срещата. Така бранителят записа първия хеттрик в професионалната си кариера и се превърна в основна фигура за убедителния успех на парижани.

След този двубой Пари Сен Жермен заема първото място в класирането на Лига 1, докато Льо Авър остава на последната позиция.