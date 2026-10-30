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Хеттрик на Ашраф Хакими донесе разгромна победа на ПСЖ над Льо Авър

Хеттрик на Ашраф Хакими донесе разгромна победа на ПСЖ над Льо Авър

30 Октомври, 2026 22:12 490 0

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Домакините започнаха по-добре и успяха да изненадат шампионите

Хеттрик на Ашраф Хакими донесе разгромна победа на ПСЖ над Льо Авър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен постигна убедителен успех при гостуването си на Льо Авър в среща от деветия кръг на френската Лига 1. Парижани се наложиха с 5:1, а големият герой в двубоя бе Ашраф Хакими, който реализира първия хеттрик в професионалната си кариера.

Домакините започнаха по-добре и успяха да изненадат шампионите. В 18-ата минута Джош Маджа откри резултата и даде преднина на Льо Авър.

Реакцията на футболистите на Луис Енрике обаче бе бърза и категорична. Само в рамките на две минути ПСЖ направи пълен обрат. Мика Годс възстанови равенството в 26-ата минута, а малко след това Ашраф Хакими изведе гостите напред.

След почивката парижани продължиха да доминират и добавиха още три попадения към актива си. Мароканският защитник Хакими се разписа повторно в 55-ата минута, а седем минути по-късно Сени Маюлу направи резултата 4:1.

Крайното 5:1 бе оформено отново от Хакими, който в 69-ата минута реализира третия си гол в срещата. Така бранителят записа първия хеттрик в професионалната си кариера и се превърна в основна фигура за убедителния успех на парижани.

След този двубой Пари Сен Жермен заема първото място в класирането на Лига 1, докато Льо Авър остава на последната позиция.


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