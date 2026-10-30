Диана Дамянова: Арестите на кметове обърнаха изборите

Арестите на кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов са променили хода на президентските избори. Това заяви PR експертът Диана Дамянова в предаването „Денят ON AIR“, като определи действията като възможен саботаж срещу Илияна Йотова.

„Повратът в тези избори стана, след като бяха арестувани кметове, и те имат характер на саботаж спрямо Йотова“, каза Дамянова.

Демерджиев и реакцията на Пеевски

Според Дамянова действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са активизирали Делян Пеевски. Тя определи Демерджиев като политическа фигура, която според нея е по-близка до „Продължаваме промяната“, отколкото до Румен Радев.

„Демерджиев извади Пеевски на сцената. Трябва да си идиот, за да не предвидиш какво би направил той“, коментира експертът. Дамянова уточни, че не знае дали действията на вътрешния министър са били умишлени, или са резултат от политическа грешка.

В материала на Bulgaria ON AIR не са посочени данни от МВР, прокуратурата или съда за основанията и статута на арестите.

Подкрепата за Гюров създава ново напрежение

Дамянова определи като рисково решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров непосредствено преди балотажа. По думите ѝ Борисов „застава на два пангара“ – между собствените си избиратели и политическите сили, с които има дълбоки противоречия.

„Той влиза отново в сговор с хора, които го мразят органично и които той мрази органично“, заяви тя.

Според PR експерта Гюров разполага с допълнителен резерв от около 30-50 хиляди гласа, към който могат да се прибавят и гласове от избирателите на Пеевски. Дамянова постави и въпроса дали лагерът на Радев и Йотова ще успее да мобилизира още 250-300 хиляди свои симпатизанти, които не са участвали в първия тур.

Предупреждение за обединена опозиция

Независимо от резултата на балотажа политическата ситуация в България вече е различна, смята Дамянова. Тя предупреди, че при евентуално управление на Радев след изборите президентът може да се изправи срещу обединена опозиция.

„Предстои, ако Радев оцелее, да управлява в ситуация на обединена опозиция. Това е много трудно“, каза експертът.

По думите ѝ управляващите не са положили достатъчно усилия за изграждане на политически мостове. Дамянова предупреди, че евентуална обединена опозиция може да мобилизира не само политически привърженици, но и синдикати и работещи граждани.

Източници: bgonair.bg