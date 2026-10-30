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Диана Дамянова: Арестите на кметове обърнаха изборите
  Тема: Избори

Диана Дамянова: Арестите на кметове обърнаха изборите

30 Октомври, 2026 22:23 1 040 15

  • диана дамянова-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж

PR експертът определи действията като възможен саботаж срещу Илияна Йотова и предупреди за обединена опозиция след балотажа

Диана Дамянова: Арестите на кметове обърнаха изборите - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Арестите на кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов са променили хода на президентските избори. Това заяви PR експертът Диана Дамянова в предаването „Денят ON AIR“, като определи действията като възможен саботаж срещу Илияна Йотова.

„Повратът в тези избори стана, след като бяха арестувани кметове, и те имат характер на саботаж спрямо Йотова“, каза Дамянова.

Демерджиев и реакцията на Пеевски

Според Дамянова действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са активизирали Делян Пеевски. Тя определи Демерджиев като политическа фигура, която според нея е по-близка до „Продължаваме промяната“, отколкото до Румен Радев.

„Демерджиев извади Пеевски на сцената. Трябва да си идиот, за да не предвидиш какво би направил той“, коментира експертът. Дамянова уточни, че не знае дали действията на вътрешния министър са били умишлени, или са резултат от политическа грешка.

В материала на Bulgaria ON AIR не са посочени данни от МВР, прокуратурата или съда за основанията и статута на арестите.

Подкрепата за Гюров създава ново напрежение

Дамянова определи като рисково решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров непосредствено преди балотажа. По думите ѝ Борисов „застава на два пангара“ – между собствените си избиратели и политическите сили, с които има дълбоки противоречия.

„Той влиза отново в сговор с хора, които го мразят органично и които той мрази органично“, заяви тя.

Според PR експерта Гюров разполага с допълнителен резерв от около 30-50 хиляди гласа, към който могат да се прибавят и гласове от избирателите на Пеевски. Дамянова постави и въпроса дали лагерът на Радев и Йотова ще успее да мобилизира още 250-300 хиляди свои симпатизанти, които не са участвали в първия тур.

Предупреждение за обединена опозиция

Независимо от резултата на балотажа политическата ситуация в България вече е различна, смята Дамянова. Тя предупреди, че при евентуално управление на Радев след изборите президентът може да се изправи срещу обединена опозиция.

„Предстои, ако Радев оцелее, да управлява в ситуация на обединена опозиция. Това е много трудно“, каза експертът.

По думите ѝ управляващите не са положили достатъчно усилия за изграждане на политически мостове. Дамянова предупреди, че евентуална обединена опозиция може да мобилизира не само политически привърженици, но и синдикати и работещи граждани.

Източници: bgonair.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    6 1 Отговор
    Абе не знам. Дали да не пусна една бюлетина срещу фашизма в неделя?

    Коментиран от #3

    22:26 30.10.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    12 3 Отговор
    Това кукуригу добре ли е? На кой му пука, че някакви бейове от турските райони да вкарани в кауша. Ами , само на Пеевски, когото тази госпожа защитава.

    22:28 30.10.2026

  • 3 Виж сега,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    От една стрна правилно мислиш, а от друга, след подкрепата на простата Тиква Борисов за Гюров, не е нужно много да мисли човек.

    Коментиран от #8

    22:30 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    ДИДИ,НАЗДРАВЕ...
    МНОГО КЪСНО ДНЕС...

    22:38 30.10.2026

  • 6 традиционно

    5 3 Отговор
    ---------„Той влиза отново в сговор с хора, които го мразят органично и които той мрази органично“, заяви тя.--------
    "Бойко Борисов е държавник." бе мнение на покойния патриот и историк Божидар Димитров.
    Борисов винаги се е стремял да постави интересите на страната, преди конюнктурните интереси на отделни личности.

    22:40 30.10.2026

  • 7 Мхм

    8 1 Отговор
    Toест дпс ще призоват всички да гласуват за гюров? На всеки първокласник му е ясно, че дпс на пееф е гербава патерица. Същото важи и за герб сглобката - пп и дб на иван костов.

    22:41 30.10.2026

  • 8 и да и не

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    След непоисканата подкрепа на Борисов, не е трудно да мисли човек, особено ако е лекомислен, ще му е много лесно...

    Коментиран от #13

    22:46 30.10.2026

  • 9 Перо

    4 5 Отговор
    От много време съм казвал, че недоразумението Демерджиев е най-тъпия министър на МВР за всички времена! Кадър на селянина Копринков!

    Коментиран от #10

    22:47 30.10.2026

  • 10 Евалата

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Бате Перо, верно е!

    23:02 30.10.2026

  • 11 АБЕ

    0 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА СИ ИДИ...
    ....ОТ,ЗА ДА ГЛАСУВАШ ЗА ГЮРО УКРОЛЮБЕЦЪТ.

    23:06 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тезисен анализ

    0 0 Отговор
    Теза 1: МВР и Демерджиев допуснали грешка да арестуват кметове на турски общини преди изборите и това довело до отлив на гласоподаватели.

    Теза 2: Арестуването на кметове на турски общини не е грешка, а премерен ход за изсветяване влиянието на ДПС на Пеевски в държавата.

    Теза 3: Гласувалите едва 2,5% в турски общини указва на страх и тотална доминация на менгемето на властимащи до пълно заличаване на снободното волеизявление на индивида.

    Доказателства: преди операция на тумори хирургът е длъжен са установи местоположението, вида и разпространението на заболяването, за да може интервенцията да е успешна. А гнилочът не са бедните, уплашени и угнетени хора, а този, който ги е яхнал. Изборите можеха да бъдат решени на първи и единствен тур при друго поведение на двама борещи се за лично оцеляване водачи на две партии. Надеждата е, че няма да им се получи на втория тур.

    Заключение: Пеевски да плати целия масраф на държавната администрация за подготовка и провеждане на балотажа.

    23:08 30.10.2026

  • 15 Чичо

    0 0 Отговор
    Време е ПБ да си ходят ! За шест месеца изцапаха много терена да не казвам с какво. То не беше проблем с ракията, с минималните заплати , чии са дроновете.... .много са бакиите им.

    23:09 30.10.2026

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