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Григор Димитров получи шанс за участие на „Мастърс“-а в Париж след отказ на Меншик

Григор Димитров получи шанс за участие на „Мастърс“-а в Париж след отказ на Меншик

30 Октомври, 2026 21:37 594 1

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Българският тенисист попадна в схемата след оттеглянето на чеха

Григор Димитров получи шанс за участие на „Мастърс“-а в Париж след отказ на Меншик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров получи възможност в последния момент да се включи в квалификациите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, който ще се проведе между 2 и 8 ноември.

Българският тенисист попадна в схемата след оттеглянето на чеха Якуб Меншик, който получи контузия по време на надпреварата във Виена. Освободеното място в основната схема беше заето от французина Кентен Алис, а неговата покана за участие бе пренасочена към младия Моис Куаме.

Димитров има добри спомени от турнира в Париж, след като през 2023 година достигна до финала на състезанието.

Отказването на Меншик има отражение и върху битката за място във финалния „Мастърс“ в Торино. Чехът отпадна от Адриан Манарино във втория кръг във Виена, но все още запазваше шансове да се класира за заключителния турнир на сезона. Контузията обаче сложи край на надеждите му за участие в надпреварата, която ще се проведе от 15 до 22 ноември.

Междувременно Моис Куаме ще продължи да преследва място във финалите на Next Gen ATP Finals, където ще участват осемте най-добри млади тенисисти през сезона.


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  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Ем, така ще е, първа резерва, после ще носи чантите с ракетите, после ще подава топките, и накрая ще направи цех за дограма у дома!
    Туй то...

    21:45 30.10.2026

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