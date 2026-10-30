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Искат две години затвор за Раджа Наинголан

Искат две години затвор за Раджа Наинголан

30 Октомври, 2026 20:33 649 0

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Бившият национал на Белгия е обвинен в пране на пари

Искат две години затвор за Раджа Наинголан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Брюксел поиска две години лишаване от свобода за бившия белгийски национал Раджа Наинголан заради разследване, свързано с трафик на кокаин и пране на пари. Информацията е на френското издание „Екип“.

38-годишният футболист, който в миналото носи екипите на Интер и Рома, беше арестуван в края на януари в рамките на мащабно разследване. Срещу него са повдигнати обвинения за пране на 105 500 евро в полза на престъпна организация.

Според разследващите Наинголан е получил сумата на няколко транша в рамките на няколко месеца от брат на белгийски криминален престъпник. Именно произходът на средствата и обстоятелствата около тяхното получаване са в основата на обвиненията срещу бившия национал.

Първоначално футболистът обяснил, че парите са му били предоставени от негов приятел. Впоследствие обаче променил версията си, като заявил, че е получил сумата, тъй като банковите сметки на въпросния човек били блокирани след негов развод.

Наинголан има 30 мача и шест гола за националния отбор на Белгия. Въпреки разследването той продължава футболната си кариера в родината си, където играе за втородивизионния Патро Айсден.


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