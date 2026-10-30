Льоклер най-бърз в първата тренировка в Мексико

Шарл Льоклер с Ferrari даде най-доброто време в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико Сити. Монегаскът беше с 0,659 секунди по-бърз от Кими Антонели с Mercedes, който може да спечели първата си световна титла още в неделя.

Антонели ще стане шампион, ако завърши поне девети, независимо от останалите резултати. Теоретично единствено победа на съотборника му Джордж Ръсел или на Люис Хамилтън с Ferrari може да отложи решаването на титлата. При успех на Ръсел на Антонели ще му бъде достатъчно десето място, а при победа на Хамилтън – девето.

Резервният пилот на Mercedes Фредерик Вести зае третата позиция с автомобила на Ръсел. Хамилтън остана четвърти, а Айуму Иваса, който заместваше Макс Верстапен в Red Bull, записа пето време.

В топ 10 влязоха още Пиер Гасли от Alpine, Фернандо Алонсо от Aston Martin, Оскар Пиастри от McLaren, Оливър Беърман от Haas и Арвид Линдблад от Racing Bulls.

Първата тренировка беше необичайна заради задължителната програма за млади пилоти. Десет отбора използваха сесията, за да дадат време на резервни или развиващи се състезатели. Ferrari беше единственият тим, който участва с двамата си титулярни пилоти.

„Ще бъде много интересно. Турбо забавянето вероятно ще бъде важен фактор за много отбори през този уикенд“, каза Ръсел преди началото на състезателния уикенд.

Първото участие на Фреди Слейтър в състезателен уикенд от Формула 1 с Audi не премина по план. Технически проблеми му позволиха да направи само 14 обиколки – приблизително половината от стандартното натоварване за тренировъчна сесия.

Британецът все пак успя да се върне на пистата за последните около 20 минути и завърши 19-и. Непосредствено пред него се нареди сънародникът му Люк Браунинг с Williams.

Колтън Херта, който Cadillac обмисля за място във Формула 1 през следващия сезон, остана 22-и. ФИА съобщи, че американецът вече е изминал достатъчно километри, за да събере необходимите 40 точки за суперлиценз, който е задължителен за участие в шампионата.

Никола Цолов записа историческа страница в българския автомобилен спорт, след като стана първият роден пилот, участвал в официална сесия от Формула 1. 19-годишният талант получи възможност да управлява болида VCARB 03 на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и се представи впечатляващо, финиширайки на 12-о място.