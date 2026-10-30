Кристиано Роналдо доволен от себе си: "Радвам се, че помогнах с хеттрик"

Кристиано Роналдо продължава преследването на една от най-впечатляващите цели във футболната история. 41-годишната суперзвезда отбеляза хеттрик през второто полувреме при победата на Ал Насър с 5:3 над Ал-Холуд в среща от 12-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Португалският нападател вече има общо 985 гола в професионалната си кариера на клубно и национално ниво. Така той се доближава все повече до заветната граница от 1000 попадения, която се е превърнала в основна лична цел пред него.

След двубоя Роналдо изрази удовлетворението си от успеха и от приноса си за убедителното представяне на своя тим.

„Страхотна победа, страхотно отборно представяне. Радвам се, че помогнах с хеттрик“, написа португалецът в социалните мрежи.

С трите си гола срещу Ал-Холуд Кристиано затвърди отличната си форма и направи още една важна крачка към историческото постижение. За Ал Насър победата също е ценна в битката за челните позиции в саудитското първенство.