ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна! „Червените“ направиха обрат и се изкачиха до третото място

ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа с 6:1 над Спартак Варна в първия двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата започна с десет минути закъснение заради гъста мъгла, а гостите от Варна първи стигнаха до гол. Тимът от Бистрица обаче бързо обърна резултата, а след почивката напълно доминираше на терена.

Антон Иванов даде аванс на „соколите“ в 20-ата минута. Той отправи удар от около 20 метра, топката се отклони от футболист на домакините и изненада вратаря Алекс Божев, който не успя да реагира – 0:1.

Преднината на Спартак обаче се задържа само две минути. Емерсон Барбоса проби по левия фланг и изпрати ниско подаване в наказателното поле, където Елиас Франко беше точен от близка дистанция за 1:1.

В 28-ата минута ЦСКА 1948 вече водеше в резултата. След изпълнение на корнер Лаша Двали отклони топката към Бенаиса Бенамар, който отблизо я изпрати във вратата на Пламен Илиев и осъществи пълния обрат.

В началото на второто полувреме домакините нанесоха нов удар. Съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Елиас Франко, а Атанас Илиев беше безпогрешен от бялата точка и увеличи преднината на своя тим на 3:1.

Около десет минути по-късно Георги Русев също записа името си сред голмайсторите. Крилото се озова очи в очи с Пламен Илиев и го преодоля с техничен прехвърлящ удар за 4:1.

В 67-ата минута разгромът стана още по-изразителен. Ектор Куеяр отправи мощен и прецизен изстрел от приблизително 22-23 метра, изпращайки топката в долния десен ъгъл на варненската врата.

Спартак получи ново попадение в 76-ата минута, когато Калоян Стрински прати топката в мрежата. След намесата на съдиите обаче голът не беше зачетен заради нарушение на Куеяр в хода на атаката.

Крайното 6:1 оформи Атанас Илиев в 82-ата минута. Нападателят получи подаване от левия фланг, пребори се за спорна топка и изпревари вратаря Пламен Илиев, за да реализира второто си попадение в срещата.

С убедителния успех ЦСКА 1948 събра актив, който го изкачи временно на третото място в класирането, пред шампиона Лудогорец. Спартак Варна остава на седмата позиция с 13 точки.