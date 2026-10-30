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ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна! „Червените“ направиха обрат и се изкачиха до третото място

ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна! „Червените“ направиха обрат и се изкачиха до третото място

30 Октомври, 2026 19:09 493 1

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Варненци поведоха, но допуснаха тежко поражение

ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна! „Червените“ направиха обрат и се изкачиха до третото място - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа с 6:1 над Спартак Варна в първия двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата започна с десет минути закъснение заради гъста мъгла, а гостите от Варна първи стигнаха до гол. Тимът от Бистрица обаче бързо обърна резултата, а след почивката напълно доминираше на терена.

Антон Иванов даде аванс на „соколите“ в 20-ата минута. Той отправи удар от около 20 метра, топката се отклони от футболист на домакините и изненада вратаря Алекс Божев, който не успя да реагира – 0:1.

Преднината на Спартак обаче се задържа само две минути. Емерсон Барбоса проби по левия фланг и изпрати ниско подаване в наказателното поле, където Елиас Франко беше точен от близка дистанция за 1:1.

В 28-ата минута ЦСКА 1948 вече водеше в резултата. След изпълнение на корнер Лаша Двали отклони топката към Бенаиса Бенамар, който отблизо я изпрати във вратата на Пламен Илиев и осъществи пълния обрат.

В началото на второто полувреме домакините нанесоха нов удар. Съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Елиас Франко, а Атанас Илиев беше безпогрешен от бялата точка и увеличи преднината на своя тим на 3:1.

Около десет минути по-късно Георги Русев също записа името си сред голмайсторите. Крилото се озова очи в очи с Пламен Илиев и го преодоля с техничен прехвърлящ удар за 4:1.

В 67-ата минута разгромът стана още по-изразителен. Ектор Куеяр отправи мощен и прецизен изстрел от приблизително 22-23 метра, изпращайки топката в долния десен ъгъл на варненската врата.

Спартак получи ново попадение в 76-ата минута, когато Калоян Стрински прати топката в мрежата. След намесата на съдиите обаче голът не беше зачетен заради нарушение на Куеяр в хода на атаката.

Крайното 6:1 оформи Атанас Илиев в 82-ата минута. Нападателят получи подаване от левия фланг, пребори се за спорна топка и изпревари вратаря Пламен Илиев, за да реализира второто си попадение в срещата.

С убедителния успех ЦСКА 1948 събра актив, който го изкачи временно на третото място в класирането, пред шампиона Лудогорец. Спартак Варна остава на седмата позиция с 13 точки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Има огромна разлика между първите 4 отбора и останалите. То още по време на третият кръг казах, че е като ясна първата четворка накрая.
    Дори само да погледнете головата разлика на отборите и от 5-то място нататък са с отрицателна (преди мача на Ботев днес) освен на Славия с 9:9 гола.
    Ето само головата разлика на отборите (като са с различен брой мачове):

    29:9 (+20)
    24:5 (+19)
    31:14 (+17)
    21:9 (+12)
    17:18 (-1)
    16:18 (-2)
    12:23 (-11)
    9:9 (0)
    15:21 (-6)
    10:21 (-11)
    13:22 (-9)
    6:14 (-8)
    13:20 (-7)
    10:23 (-13)

    Леко казано е странно от 5-шя отбор с отрицателна голова разлика (Славия 8-ми с равна). И един отбор да е вкарал 6 гола, а друг толкова за 1 мач и 31 гола.

    19:31 30.10.2026

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